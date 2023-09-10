北部人的後花園！一路泥巴不會少的大屯山連峰步道，拍拍停停好愜意

陽明山就是北部人的後花園！可看海芋、繡球花，穿梭綠林裡面聽蟬聲，優游芒花海，就隨著四季遞嬗。步道可長可短，想練腳就揹著重裝來段縱走，不想努力就轉戰餐廳喝咖啡吃熱炒，動靜皆宜。

小時候就曾被帶著走在陽金公路附近的水管路上。有台北大縱走的活動之後，上山的頻率就更頻繁了。2019還是2020年第一次走完這段路線後，對這條路線的印象就是拉繩走泥巴路上山頭(笑)。

刻板印象是可怕的，再加上大概是害怕一身泥濘上大眾運輸系統會遭受白眼，所以這條路線在我終於想要好好認真走完大縱走全段起，就打算放到最後再來完成。東拖西拖時間就這麼到了11月…好啊，還接著連續好幾週遇假日就下雨是想怎樣？沒關係，有特休就是任性，選了一天風光明媚的星期三，我出發了！二子坪步道一如往常的悠閒，有大片草皮可以野餐，狗狗們也躺在那邊舒服地曬太陽。

從公車站走至登山口算是很好的暖身，在涼亭裡綁上綁腿，要來挑戰泥巴路囉！一路揮汗上上下下，順利通過西峰南峰的泥巴考驗，芒花搖曳，藍天相伴，然後一個爬坡上到大屯山的助航站旁觀景平台。

那裡無論你/妳想或不想，一定會被美景綁架，會比預期的多花一點時間拍照。竹子湖的這段路也不遑多讓，沿著水路旁前進，雖然有點滑，但是一路上看看拍拍，也是拍個不停。

2點到達小油坑順利接上下山的公車，4點就到達捷運士林站，吃個小零食在回家，完美！