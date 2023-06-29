天龍國阿伯的日常分享：欣賞雲山水花鳥蝶，還有不知道是飛碟雲還是上帝光的驚豔景象！

牡丹蓮(比較紅)與陽明山群峰 - 右起竹子(美人)山/小觀音山/七星山/磺嘴山(左起)

牡丹蓮(比較紅)與竹子(美人)山 - 仰望美人的靜凝

飛碟雲?上帝光 ?

#紅星斑蛺蝶

陽金公路上最高涼亭的日出

香水蓮(比較白)

大概時程&路線 :

氣象預報晴時多雲天氣還不錯，#APP雲海人 預測大屯山0500 約60-70% 850-900M，睡到自然醒0400，看陽明山即時影像監視器 https://tw.live/yms/ 覺得應該不會出景，既然已經醒了準備了一下約0430出發先去買早餐。0505到了小觀音山站牌旁的陽金公路上最高涼亭，還來不及衝到中湖戰備道的馬槽橋經典攝點，日出便已經出來了，而且很快便被大片的烏雲給遮蔽了。

接著還是到小油坑觀景台下方的陽金公路上，欣賞和拍攝竹子山和小觀音山連稜的山腹皺摺。不免俗還是到中湖戰備道的馬槽橋經典攝點，雖然來不及在此賞日出，但被烏雲遮蔽剛升起的太陽，剛好有了飛碟雲?上帝光 ?的景象。

已經有發現陽明山官網的粉絲三位二男一女，在此拍完日出正在聊天交朋友一番。在此遠眺金山天籟和獅頭山公園，天氣舒服怡人景觀佳吃完早餐。接著還是先去金山磺清橋旁清水溼地賞鳥，騎車在陽金公路上涼風徐徐舒服怡人，久違的嬌客 - 二隻東方白鸛已經二度不見蹤影，猜想可能已經離我們而遠去了。

依例再賞一下牡丹蓮(比較紅)和香水蓮(比較白)，花田(園主很客氣很會作生意)約開了三四成，端午節前後應會滿開。接著再到老地方賞蝶看看，直接先到磺溪頭和清水溪園區，瑪娃颱風外圍帶來北台灣大雨，但溪水好像並未大漲，只見到少數的石牆蝶群聚，青斑鳳蝶&青帶鳳蝶&台灣粉蝶&大鳳蝶&翠鳳蝶則零星的空中飛舞著，看來群蝶亂舞全員出動的日子還需再等幾天。

接著前往八煙野溪溫泉的原始步道入口附近，果然有台灣粉蝶在小水流處群聚，空中也有青帶鳳蝶在警戒性的飛來飛去。因為1500還有球聚，約1400早早便打道回府。種類有 : #紅星斑蛺蝶 端紅蝶 台灣粉蝶 石牆蝶 高蹺鴴 白露鷥等。

影片連結 ：雲山水花鳥蝶 - 天龍國阿伯的日常 6/2 飛碟雲?上帝光 ?

https://youtu.be/S6D_wRD_OwU

雖然拍照技術很差&器材很爛但美景天成，個人最喜歡的拙作 :縮時攝影陽明山之美 #雲瀑 #雲海 #觀音圈 #七星池雪景 V2023.4 (片長約30分鐘慎入)

https://youtu.be/KzIn49CKO_M