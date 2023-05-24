台北「小箱根」！絹絲瀑布步道：百年風華的草山溫泉

絹絲瀑布步道位於台北市陽明山國家公園內，過去曾是擎天崗地區和士林之間的古道，以途中會經過像白絲帶般的清幽瀑布而聞名，步道全程綠樹成蔭，坡度也都平緩好走。陽明山早期被稱為「草山」，曾經獲選為臺灣十二勝之一，但是大家或許不知道，在前山公園的周邊，日本時代曾經是臺灣最繁華的溫泉聚落，當時還並列為臺灣的四大溫泉，也因此而有「小箱根」的美稱。

絹絲瀑布步道的登山口位於菁山路101巷，步道前段沿著一條水圳而行，這條圳路稱之為「山豬湖圳」，山豬湖是菁山路這一帶的舊地名，自從清代以來就已經形成了農業聚落，主要以種植茶葉為主，因此水圳的功能就是從菁礐溪上游取水來灌溉，不過現在水圳已經廢棄。

從登山口大約走1.1公里，就會到達「絹絲瀑布」，這個瀑布是步道名稱的由來，高度約有20公尺，但水量不是很大，就像一疋白紗鋪在翠綠的山壁上，雖然沒有雄偉壯觀的奔騰，倒有種優雅秀麗的氣質。

步道旁出現一棟廢棄的石屋，就是過去「陽明山牧場」的事務所，擎天崗做為牧牛的地方可以追溯到清末時期，到了日本時代成立公營的「大嶺峠牧場」，放領的牛隻曾高達1,700多頭。二戰之後擎天崗附近區域才改成「陽明山牧場」，並由陽明山管理局管理。這事務所附近還有幾間宿舍的殘垣，顯得相當落寞孤寂，但也見證了當時牧牛歷史的鼎盛。

到達擎天崗後可略為休息，再繼續從「冷擎步道」走向冷水坑，途中的生態和人文遺跡都相當豐富。步道會經過一片柳杉林，這些柳杉的植林最早可以追溯到1923年，當時是為了紀念裕仁皇太子新婚與訪臺，並兼以涵養水源以及增進景觀之美，故在陽明山區種植了不少柳杉和琉球松，形成很幽靜的森林美景。

菁山吊橋是冷水坑地區知名的景點，也是陽明山國家公園內唯一的吊橋，橋身長50公尺，跨越散發著硫磺味的冷水坑溪，在雲霧繚繞中彷彿置身仙境一般。過了吊橋就是冷水坑，冷水坑以其產出40度左右的泉水，溫度略低於一般的溫泉而得名，日本時代曾經是全陽明山區最大的硫磺礦場。

在前山公園附近馬路邊，有一座造型很特殊的紀念碑，位置有些隱密，不太容易被一般人注意到。從碑文判斷石碑是建立在1930年，內容是紀念一位人士對於草山溫泉發展的貢獻，碑文中特別提到他創立了「巴旅館」和「巴自動車商會」等事蹟。這個石碑引起了我的好奇，到底這個人是誰？

說到草山溫泉，竟然是在「打土匪」的時候發現的，日本時代的初期，抗日份子「簡大獅」將大屯山和擎天崗據為基地，士兵在奉派圍剿時，意外發現當地具有品質優良的溫泉，不過等到亂事平定之後，政府才開始進行溫泉的開發，但畢竟不像北投溫泉交通那麼便利，因此草山溫泉的發展就比較落後。為了改善草山的交通，當局在1914年將清代時的魚路古道加以拓寬，開闢了從士林上山的「草山道路」，也就是現在仰德大道的前身。

草山道路拓寬之後，當局陸續興建了公共浴場、警察職員療養所、官吏療養所等，雖然逐漸形成了溫泉的聚落，不過大都只是當作療養的用途，而真正讓草山溫泉進入繁盛期的，就是這一座神祕石碑所紀念的人——館野弘六。他出生於1873年，父親原是日本江戶時代「信州飯田」藩主的家臣，家道中落後到處流浪而吃了很多苦，24歲時來臺灣找尋發展的機會，先在新竹北門外(今北大路)的一家高級日式飯店「竹陽軒」工作，由於聰明機敏又勤奮，十分獲得老闆的欣賞，不但因此娶得老闆的女兒，最後還接收了飯店的經營，可惜後來因為客源減少而結束營業。

館野認為臺北的市場較大，於是和妻子移居臺北，並在撫臺街(今漢口街)開設一家「竹の家」高級餐廳，果真生意非常成功，吸引許多達官顯要來消費，經過10多年的經營，他已經成為為臺北商界的名人。此時的他再把視線移向了草山，他認為草山的溫泉品質明明很好，卻很可惜只做為醫療的用途，所以計劃在草山開設高級溫泉旅館，不過很多人都認為草山交通不便，都勸他打消主意，但是他獨排眾議，於1923年在草山耗費巨資開設一家「巴旅館」，成為第一家陽明山民營的溫泉旅館。

巴旅館開設之後，成為草山最高級的溫泉旅館，確實造成一股轟動，但是當時雖然已有草山道路，但是大多數民眾仍然需要步行上山，交通確實還是非常不便，讓巴旅館顯得叫好卻不叫座，館野的事業果真開始陷入了困境。不過館野不願意放棄，雖然當時汽車才剛剛出現在市面上，但他心裡已經開始想著，如果有公共汽車可以開上草山，或許巴旅館就能夠起死回生。

公共汽車開上草山有那麼容易嗎？讓我先來談談臺灣的公車起源，臺灣最早的公共汽車是出現在1912年，當時是由企業家「高松豐次郎」(如圖)開始先購置了5輛汽車，經營起臺灣的第一條公車路線——臺北到北投，然後逐漸增加路線到水源地（今公館）、古亭庄和南門等。可惜由於當時搭乘汽車的民眾還不普遍，最後因入不敷出而於1915年停止營業。

高松結束營業之後，將車輛賣給了神田松彥經營的「神田自動車商會」，神田也興致勃勃地開始了臺北和圓山間的客運業務，沒想到由於車輛過於老舊，馬路狀況又極為崎嶇不平，導致公車輪胎經常發生爆胎，這時候就要依賴工人騎腳踏車遞送輪胎，沒想到當換完輪胎後沒多久，竟常又立刻發生爆胎，從臺北行駛到圓山最多曾經爆胎20次，讓搭乘的旅客幾乎都失去了耐性，乾脆下車用走的比較快。可想而知，那時讓公車開上草山還是極大的挑戰。

館野成立了「巴自動車商會」開始經營客運業務，為了克服公車開上草山的挑戰，他購置最先進的車輛，也花費巨資自費修繕草山道路，誓願將草山溫泉打造成臺灣的箱根，於是在 1925年正式開辦了草山和臺北之間的公車業務，公車從臺北發車早上7點半前往草山，最晚夜間8點則由草山開回臺北，每天一共有13個班次，其中可以選擇經士林和北投的二條路線，沒想到「草山行公車」大受好評，搭公車上山的遊客越來越多，館野的巴旅館生意也終於起死回生。

由於公車業務的成功，其他企業家也開始來草山開設溫泉旅館，包括若草屋、多喜の湯和山梅旅館等，讓草山溫泉的知名度逐漸提高，成為臺北最高級的溫泉勝地，不過就在他的事業又再度要起飛之時，卻不幸在1927年因為胃潰瘍過世，享年55歲，讓大家都不勝惋惜。不過也因為他生前的帶動，同年「臺灣日日新報」舉辦全臺景點票選，草山北投高票獲選為「臺灣十二勝」之一，1930年臺北州政府更興建了「草山眾樂園」公共浴場(今教師研習中心)，草山溫泉發展到達了巔峰，每年吸引高達6萬人來享受泡湯。

館野過世三年之後，草山在他的帶動之下，化腐朽為神奇，已經成為臺灣四大溫泉之一，也是臺北最高級的度假勝地，許多在地人以及館野的生前好友，為了感念他對於陽明山發展的貢獻，幫他豎立了石碑以紀念他的功勞，我找到了當年的新聞報導，當時的「建碑除幕式」，共有包括臺北市尹「增田秀吉」、高等法院長「後藤和佐二」以及警務部長「高橋秀人」等高達350名親朋好友參加，可見當時社會普遍對他的欽佩。

巴旅館在戰後由陽明山管理局接收，改做為「聯勤招待所」，2019年雖被登錄為臺北市歷史建築，可惜現在已經埋沒在荒煙蔓草之間，誠然旅館已經褪去了曾有的風華，而經常爆胎的自動車，也已經進步為舒適的現代化公車，陽明山不再只有溫泉，更蛻變成臺北市美麗的後花園，唯一不變的是，草山未眠的浪漫夜晚，百年來依舊相同。

菁山自然中心->登山口->絹絲瀑布->陽明山牧場事務所->擎天崗涼亭->雞心崙觀景臺->冷水坑濕地生態園->菁山吊橋->冷水坑遊客服務站->環七星山人車分道->菁山自然中心距離 7.66公里，步行時間2小時40分。