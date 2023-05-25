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置身中東沙漠？散策於金門之「梁山觀止步道」，順遊水頭聚落、沙美老街

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

梁山觀止步道位於金門城東門外古崗湖畔。

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爬一小段山路，就能俯瞰金門目前僅存的唯一一座天然湖-古崗湖。

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漢影雲根是梁山觀止的起點，「漢影雲根」碣為刻複明朝末年，魯王朱以海思念江山故國，手書刻石遺跡

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走一小段階梯抵達涼亭

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遙望被梁山及大帽山等群山包圍的古崗湖，頓時覺得時間是靜止的

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步道擁有豐富碑碣石刻：「湖海狂釣」、「筍玉堤沙」…，一路上都能看到先人遺留下的歷史軌跡。

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跨過巨石，是一覽古崗聚落最好的置高點，「願賓攄懷舊之蓄念，發思古之幽情。」

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下午繼續走訪：水頭聚落，沙美摩洛哥金門最富有的古聚落，亦是全島保存閩式建築與洋樓最多、最精美，非水頭聚落莫屬

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從巷弄走進來，就可看到水頭村最為壯觀，也是金門代表性建築--黃輝煌洋樓。

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進門前的兩側磚雕-壽、福、祿、囍，古典洋樓的迴廊、列柱、優美的山牆裝飾、雕刻…，可謂一磚一瓦皆細緻而美麗。

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從黃輝煌洋樓二樓後窗向外望，磚瓦疊疊，其中矗立洋樓中，當地最高、最醒目的建築，非「得月樓」莫屬。

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「有水頭富，無水頭厝」的水頭聚落延續了傳統閩南式二落大厝，加上民國初年興築的洋樓群，組合了不同時期、風格迥異的建築，形成水頭聚落獨特的風貌。

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我走在這充滿喜和樂，小城故事多的水頭聚落，感受戰火結束後「歲月靜好，現世安穩」的美好。

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而沙美老街，則和水頭聚落截然不同的風情。逐漸凋零的老街，老街上一棟棟被冷落廢棄的老屋。走進沙黃色的斷垣殘壁(沙美摩洛哥)，彷彿置身在中東沙漠之中，充滿神祕的異國風情。

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老街 步道 摩洛哥

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