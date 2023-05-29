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夜爬收穫滿滿！ 「劍潭山小百岳」集起來 城市百萬夜景+圓山飯店 能見度非常好

健行筆記／ 健行筆記偷懶阿云☁️

天氣越來越熱，越來越適合夜爬了！(其實還是因為週末時間太少，小社畜的悲劇)這次的成員有：黑人學妹、阿沒、Sharon以及黑人學妹的好朋友阿P。我們約下班後在劍潭附近的豪記專業牛肉麵先吃飽再上，一行人大家都想點滷蛋，結果到現場發現滷蛋沒了QQ吃完後在附近買了個50嵐無糖青茶，舒服的上山啦(?)

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牛肉乾麵爹斯劍潭山親山步道登山口，這個月超頻繁的來這，已經像自家後花園一樣了(?)

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劍潭山登山口，因為有字還是拍一張此次路線跟上次走的臺北大縱走第五段前段高度重疊，晚上時間唱卡拉OK的人們終於消停，清靜舒適，這次我們一樣準備了3個頭燈，前段燈光很亮，到中段則比較沒有燈光，但跟上次丹鳳山夜爬比起來(詳情請見心得走來走去-3)，這次的路很棒，很適合都市人XDSharon問說頭燈怎麼戴，我們就說：「像把三角褲穿在頭上一樣戴。」(???)突然有微弱的燈光閃爍，視力極好的阿沒說：「螢火蟲！」我們就紛紛把頭燈關起來，看到大約2-3隻螢火蟲，好美！(但後來討論說，螢火蟲長的很像會發亮的蟑螂，又是另一個故事了，後來還有偽裝成螢火蟲的蛾衝撞我的頭燈，就又是第三個故事了XD)一路上我們屁話，聊到爬山三大謊言：「很簡單啦！快到了！再也不來了！」我們就立志未來要當誠實山友，如果有人在氣喘吁吁或問快到了沒，誠實的我們就要說：「很難喔，還沒喔，你以為快到了嗎？」(好壞，超打擊人心)可能因為有吃飽，我們咻咻咻非常快速的來到老地方觀景平台，今天沒什麼雲，能見度非常好，馬上來兩張百萬夜景

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老地方之前的某個平台拍的

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老地方觀景平台夜景我們大約19:15開爬，20:00就抵達老地方，黑人說可以休息一下，大約20:30再前往劍潭山三角點，本來想說其實不需要休息那麼久，熊熊忘記....我們幫自己的登山小團做了很猛的布條，趕快拿布條出來跟百萬夜景拍照！

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稜線走跳夢想王-北台灣支部！其實沒有南台灣支部，只是講北台灣支部感覺組織很龐大很帥XD，目前加入的人都住在北部，如果以後人越來越多再用魔鬼氈把北蓋掉，換上中、南、東(?)(布條運用高手參上)

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還做了保礦力水得藍運動風版稜線走跳夢想王-熱烈招募成員中！(開玩笑的，只是我們自己在自得其樂)結果在老地方玩布條玩了半小時...說以後要來做團體制服(歡迎設計師來信報名協助設計(?))也萬分感謝當天在老地方散步休息的弟弟跟叔叔，幫我們拍照，還幫我們打光。(覺得有點丟臉，但弟弟跟叔叔都是大好人！)OK，布條收收(以後都要記得帶上)，我們開始走去劍潭山的三角點，經過一片荒蕪的叢林(叢林走跳夢想王重出江湖)，走了一小段都是土跟木階上坡，(聽說是界寮縱走的一部分...未來也要走，前路坎坷的部分，今天先領悟了一點點)劍潭山三角點，小百岳寶石Get！

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劍潭山三角點

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我馬上傳了照片給在地政局工作的朋友，問說這是不是他要維護的點，結果今年剛好不用維護這個點.....就當我沒說=)Get到三角點後，開始下山，燈光又明亮了起來，這種人工階梯超好走，可以山上多做點這種階梯嗎(危險+廢物發言)

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下山的路結伴同行途中又遇到了百萬夜景，這一側還有圓山大飯店。

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圓山飯店百萬夜景蹦蹦跳跳的下山後，從原出口離開，檢視一下今日份成果(時間應該要再減一些，玩布條的時間忘記按暫停XD)：

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112-05-02-小百岳集起來-劍潭山爬後心得：

  • 關於路線：這次的路線完美複製台北大縱走第五段，很多路線都有點似曾相似，只有到老地方觀景平台過後才跟第五段不同，經過三角點一小段路後，又回到第五段的路線，終點也是劍潭山親山步道的入口，很棒的環形步道；前段燈光充足，到後面比較黑，可是在頭燈以及臺北城市光線的幫助下，比丹鳳山步道好走很多，整趟路上也有1-2個很強的人在練跑(我慢慢爬山都有問題了，竟然還有人在跑山...)，總之是趟很愉快輕鬆的小百岳之旅。
  • 關於身體：用演化(?)過後的身體爬這座山，一切都還算舒適，只是階梯處一樣有點喘，有誰能走階梯不喘QQ，請告訴我秘訣(跪求)；這次晚餐時大家都想吃滷蛋，阿沒說我們可以改名成「滷蛋走跳夢想王」，但後來因為滷蛋都賣光了，我們就變成「沒吃滷蛋的走跳夢想王」，結果時至今日我還是沒吃到滷蛋QQ，隔天起床後也沒什麼痠痛感，下班後撿山當作小運動真的很舒服！
  • 關於心態：有團名跟布條之後，好像又更想去挑戰各種步道/小百岳/大縱走，帶著布條到處拍照踩點，實在是不能再更帥了，我們每個人都是不同地區的分隊長，隸屬於稜線走跳夢想王-北台灣支部！(實我們當初在討論英文翻譯時，還有問Chatgpt該怎麼翻比較好，Chatgpt真的好厲害)
以上，稜線走跳夢想王，歡迎您的加入！

步道 夜景 螢火蟲

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