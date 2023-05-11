週末賞桐花景點推薦！漫行外埔「水流東桐花步道」 高鐵觀景台、綠樹成蔭下欣賞桐花雨

位於台中外埔區的水流東桐花步道舊稱水流東情人幽徑，於2009年改名為桐花步道當地居民於水圳兩旁種滿桐花，讓這裡每年4~5月下起桐花雪。水流東以前是灌溉渠道，一般水往西流，但這條灌溉渠道一路由西向東墊高。居高臨下，沿途經過葡萄園、番茄園，還有「水流東」近距離看高鐵列車飛奔而過，適合徒步、騎單車，是外埔在地人的私房路線。全長2.4km，大玩台中連假雖沒有安排遠行， 但剛好遇上4.5月的桐花季查看了花況， 於是安排步道漫行順道賞花。 步道以 磚道、水泥路、木棧、石階 為主， 雙向皆可進出， 一路平緩，兩側有綠樹成蔭， 還有農夫市集周邊的綠色稻田， 果樹， 周末假日就吸引許多人攜家帶眷的來遊賞遇上桐花季更是熱鬧

外埔水流東桐花步道 相簿

10:50 可以直接導航外埔水流東桐花步道， 周邊的道路較為狹窄停車需要碰點運氣。

10:52 我從農夫市集這一端開始起走。

10:59 這一路抬頭就能瞧看綠樹上的雪白桐花

11:00 沿途的水圳裡更有不少的落花。

11:04 即使不為桐花而來， 壯碩可遮蔭的大樹， 行走其間也頗為舒適。

11:05 步道沿線設置了有趣的造型。

11:10 來的這天是周末， 人群一直沒有中斷，

11:12 1909 年日本人開發的后里圳， 於1913年完成引用大安溪水灌溉后里台地.....

11:18 步道上的桐花， 花開位置都滿高的

11:22 極少部分開在較矮的區域， 還好這天帶了自拍棒幫了點忙。

11:25 除了水流東桐花步道， 周邊還有高鐵觀景台， 薑荷花農場， 公婆樹等等景點時間允許可以一併納入。

11:29 我在農夫市集買了一個草粿， 一路來到高鐵觀景台等高鐵飛馳的同時， 藉著涼爽的風在一旁的木椅上悠閒的品嘗著古早味。

11:33 觀景台這裡貼心的提供了高鐵的時刻表， 讓遊客可以在高速飛馳的高鐵， 好整以暇的拍照記錄。

11:44 遊客巧思的排放了桐花， 讓畫面繽紛了許多

12:07 而在觀景台旁還有， 桐花， 高鐵， 票根， 有趣的裝置造景

12:22 雪白的桐花， 茂密的盛開， 很像新娘捧花， 相當漂亮

12:39油桐花是離瓣花，雌花授粉後，花瓣會一瓣瓣脫落，留在枝上的常是殘留不完整的花瓣；反之，雄花花柄細而易斷，整朵花會連同花柄掉落，因此，地上的完整花朵，幾乎都是雄花

12:49 遊客巧心將桐花排成2023年的圖樣。

12:53 步道一 隅 ， 正好欣賞到一畝畝的綠稻田

12:55 步道上的火龍果造景。 每年的5月到12月份是火龍果的盛產季節台中氣候適宜，栽培管理技術優良，生產出的紅龍果頗富盛名外埔還是全國第一個成立的火龍果產銷班

13:07 走完步道， 轉個小徑不遠處， 有顆據說樹齡超過百年的公婆樹與樹下的土地公比鄰而居

13:08 大樹下男人很專心的在畫畫。

13:08 漫天開枝的大樹，見證大自然的生生不息， 坐在樹下也 頗為涼爽。

大樹， 一畝畝綠稻田，飛馳高鐵， 蟲鳴鳥叫， 為步道增添許多的繽紛一期一會的桐花季， 則是錦上添花，老少適宜的步道， 輕鬆悠遊^.^

山行時間: 112.04.29山行地址: 台中市外埔區水頭路