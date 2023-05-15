南部熱門郊山！呼應山名的「棚集山」：二峰圳的百年約定，帶有神祕莫測的美感

棚集山位於屏東縣來義鄉丹林村，是一座南部很熱門的郊山，同時也被列為臺灣的第78號小百岳，有趣的是山上的涼亭及棚子特別多，恰好呼應了這座山的名稱。這是我第一次寫到屏東的故事，這個故事就發生在棚集山的山腳下，當地農田早期旱季時無水可以灌溉，有一位日本水利技師以自然的工法建造了地下水圳，不但把屏東的農業發展起來，也讓在地居民從此有乾淨的水喝，而且百年來水圳竟然都豐沛不絕。

我先將車子停在「來義國小丹林分班」的校園內，然後穿過丹林村社區，走到棚集山的登山口，照片是從登山口附近俯視丹林村，在近處正好有一座教堂，整個小村莊顯得很安詳寧靜。在日本時代這裡稱為「紮拉秀部落」，用日文發音的漢字剛好就是「棚集」。

登山步道多半是寬敞的泥土路，路況還算平緩易行，途中會經過很多這樣的涼亭及棚子，提供給山友休息，另外步道的叉路比較多，要特別留意標示以免迷路。

這裡是全程中視野最好的一個瞭望點，可以看到林邊溪蜿蜒流經來義、新埤往西邊大海而去，而陽光灑落在溪畔的農田與村莊上，顯得明亮而靜謐。

要登頂的最後一段路比較陡峭，不過都有架設繩索，路況也大致都還不錯，山頂的腹地很大，棚集山的海拔899公尺，有一顆編號6646的三等三角點，可惜沒有什麼展望。

從另一條路下山，大概四五百公尺會經過「棚集下山」，海拔850公尺，有一顆圖根補點編號342號，不過既沒有明顯的山頭，也沒有什麼展望，繼續下山會經過一個種滿相思樹的空地，風景相當幽靜秀麗。

在下山的途中，天色逐漸暗了下來，從林間的空隙往西邊看，在金黃色的夕陽光線映照之下，竟然看到傳說中的小琉球，就橫躺在遠方的海面上，呈現一種神祕莫測的美感，整個海洋和大地也都染上一層薄薄的暮色。

在日本時代製糖是臺灣很重要的產業，所以在1909年成立了臺灣製糖株式會社(今臺糖)的阿緱製糖所(如圖，今屏東糖廠)，而在棚集山腳下的林邊溪畔，過去就是糖廠的「萬隆農場」。但是這條林邊溪每逢乾季便無水可用，到了雨季又經常氾濫成災，不但民眾深以為苦，農場種植甘蔗的收成也不佳，臺糖對於農場的灌溉感到非常的頭痛。

為了解決林邊溪的灌溉難題，臺糖於是向日本東京大學尋求水利人才，當時「上野英三郎」被稱為是日本現代化農業工程的奠基者，正在東京大學擔任教授，便推薦他的得意門生「鳥居信平」(如圖)來幫忙。那時候鳥居在日本德島縣擔任水利工程師，31歲的他剛新婚沒多久，岳父母都極力反對他去臺灣，只有妻子支持他，對他說：「臺灣現在很缺水利建設，比日本更需要你的幫忙」，就這樣鳥居帶著妻子，在1914年飄洋過海遠赴臺灣的屏東。

鳥居來到了屏東後，冒著傳染病和原住民的危險，深入到大武山區，進行了完整的水文研究，花了整整五年的時間，他發現林邊溪的旱季溪床看似無水，其實都流到地底下去了，流量高達每秒一立方公尺，如果可以加以利用，絕對足以解決旱季灌溉的問題。

於是他向當時的臺糖的常務取締役「山本悌二郎」(如圖)提出建設一個地下集水廊道的構想，可以將這些伏流水導引到萬隆農場灌溉，一定可以大幅增加甘蔗的產量。雖然這樣的構想過去絕無僅有，不過山本曾經留學德國，對於新科技接受度很高，於是便批准了鳥居的計畫。

鳥居從1921年開始進行這項空前的水利工程，除了工程技術必須克服以外，最大的困難在於地下集水廊道位於排灣族人的傳統領地，所以鳥居花了很多時間和原住民搏感情，不但允諾支付土地使用費，甚至承諾每年餽贈族人美酒，也再三解釋水圳對原民的好處，由於鳥居的誠懇打動了族人，最後由丹林社頭目阿魯薩卡爾(如圖)和臺糖簽訂了合作契約，同意開始動工興建水圳。

和排灣族人的合作，不但減少了地方的阻力，更藉此招聘許多原住民協助建設，也帶給族人更多的工作機會，可以說是達到雙贏的境界，工程共進行了兩年，總投入的工程人數高達14萬人次，最終於在1923年的5月完工啟用，由於是因山本悌二郎(當時已升任臺糖社長)的大力支持，水圳才得以完工，所以大家決議用山本的雅號「山本二峰」取名為「二峰圳」，照片是當時施工時所拍攝。

水圳完工之後，不但得以灌溉萬隆農場，充裕的水量甚至還可以提供給其他農地使用，總灌溉面積高達三千多公頃，讓屏東的農業大幅發展，連原住民的民生用水品質也得到顯著改善，在二峰圳竣工典禮時，鳥居和部落頭目還共同種下一棵小葉桃花心木做為「盟約之樹」，約定和原住民的情誼長久，未來的水圳都能世世代代運作，為地方產業和民生永世貢獻。

而排灣族人也在典禮上獻唱一首歌，歌詞說道：「當我們再相聚的時候，我要把山上的花都摘光，讓你眼裡只看見我的美。」用以感念鳥居信平帶領的團隊，希望這份情誼永遠都能持續下去。

二峰圳的計畫極為成功，水圳建完成之後，來義、新埤和潮州等地的農業快速發展。一直到11年後的1934年，日本春日井市才建了第二條類似原理的水圳，可見當時鳥居信平的前瞻與遠見。

1936年日本農學大會頒發象徵農學最高榮譽的「農學獎」給他，隔年甚至獲選為臺灣總督府評議員，一位水利工程師竟可以獲得這樣的殊榮，可以說是極其少見，他一直在台糖工作到1938年，無奈因為罹患嚴重的眼疾，才不得不離開他摯愛的工作返回日本，返回日本之後，鳥居還是積極從事農野地的開發，一直到腦溢血離開人世前都還在努力工作著。

鳥居信平在臺灣共生育了一子一女，他的兒子名叫「鳥居鐵也」(如圖右)，長大之後成為一個知名的地質學者，並且在1958年成為日本第一位參與南極探險隊的成員，有人曾經問他，為什麼能夠有強健身體可以完成極地任務？他回答說：「我相信是因為我生長在溫暖的臺灣南部，從小吃了很多新鮮的水果，才讓我如此健康並充滿活力」。他一直還記得小時候在屏東的往事，也期待著有一天可以回到他父親建設水圳的地方。

二峰圳完工迄今剛好滿一百周年，只有在幾年前因為砂石阻塞而致供水減少，經屏東縣府編列預算整修後，出水量又恢復了正常，而且鳥居採用極為環保的圳路設計，讓伏流水自然過濾而相當乾淨清澈。2009年奇美集團創辦人許文龍感念鳥居的貢獻，在來義鄉設立了一尊紀念銅像，原本他的兒子鳥居鐵也很期待要來參加，可惜在活動舉辦之前不幸過世，無法完成他一生的夢想，不過鐵也的兒子「鳥居徹」最後代表了他的家族來參加了銅像的揭幕儀式。

其實鳥居信平是八田與一東京大學的學長，兩人幾乎同時期來到臺灣，對於臺灣的水利也都貢獻卓著，只可惜八田與一為世人所熟知，而知道鳥居事蹟的人卻少之又少。所以2022年屏東縣政府特別舉辦二峰圳百年紀念活動，當地許多原住民都來參加這場活動，感念鳥居讓他們世代都喝到純淨的圳水，來義國小的小朋友則穿上傳統的服飾，也在二峰圳表演踢水舞蹈，展現出人類和大自然的和諧共存，也表達對於鳥居的懷念。

二峰圳就這樣悠悠地淌流了一個世紀，滋養著屏東平原以及無數的居民，讓屏東人也因此世代安居繁衍，而那棵盟約之樹也仍然旺盛地挺立著，彷彿都還記得百年前與老朋友的誓言，雖然鳥居信平已經過世了，但是百年之後，他兒孫還是回到臺灣共續前緣，希望他們的子子孫孫都能永遠記得，那個曾經發生在臺灣這塊土地上，鳥居信平和屏東人所建立的永固情誼。

來義國小丹林分班->丹林村->棚集山登山口->大家亭->棚集山->棚集下山->大家亭->左路下山->登山口距離8.86公里，步行時間5小時10分。