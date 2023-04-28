緩坡不傷膝蓋！雲林古坑「荷苞山登山步道 x 桐花公園」悠閒走，桐花樹下咖啡香

荷苞山: 位在雲林古坑， 因山形酷似含苞待放的荷花而得名荷苞山登山步道沿著丘陵地的山勢蜿蜒起伏步道以水泥路， 枕木階梯， 山徑為主行至山頂處有顆#272三等三角點基石一枚， 海拔265公尺有不錯的展望， 可俯瞰斗六、古坑地區和蜿蜒的國道三號與古坑快速公路...周末這天約了朋友爬山， 本來預計北上三義，但車行快到后里就下起了小雨一看情況不妙， 趕緊在后里下了交流道後， 直接往南走腦子裡閃過了雲林古坑的荷苞山待我們一到現場才發現， 當天是2023桐聚荷苞， 賞花趣的活動除了避開了一場雨， 也幸運的遇上一期一會的桐花季真的是: 來的早，不如來的巧。 環繞一圈約需2小時， 之後在桐花公園欣賞一段桐花季的活動後再到古坑綠色隧道午餐後返程。

我的路線: 建德寺地母廟 ➨荷苞山三角點➨荷苞山桐花公園➨建德寺地母廟

荷苞山登山步道 桐花公園 相簿

10:08 導航至建德寺地母廟， 這裡有頗大的停車場順便上了洗手間後循著一旁的階梯前進 p.s. 整理照片才發現漏拍了停車場及地母廟的外觀

10:12 從地母廟一路到桐花公園， 都是上上下下的緩坡居多。

10:13 岔路口左轉， 右側也是地母廟另一側的方向

10:15 山徑上有荷苞山登山步道的距離樁。

10:18 行經電塔。

10:30 兩側有綠樹， 來的這天走得還算有涼意。

10:39 開闊處的視野。 遠方的山峰上有著濃厚的烏雲。

10:52 省府地政處測量局三等控制點。

10:56 出發後約40分鐘來到山頂。

10:56 山頂處還設置了有如相框的裝置提供拍照。

11:02 #272三等三角點

11:02 海拔標高的金屬板。

11:03 一旁發現了 有GPS NO6字樣的標誌， 不知代表著甚麼意思

11:04 山頂展望不錯， 涼風徐徐挺舒適的。

11:04 接續一旁的木棧道

11:13 步道中設置了幾處的觀景台。 幾棵大樹圍繞也有座椅可休息。

11:24 接著幾段上上下下的階梯後來到桐花公園。

11:26 步道周邊陸續開了許多白色的油桐花。

11:30 南部的天氣熱， 桐花開得不錯， 樹上的落地的都有不同的感受。

11:34 主辦單位挺用心的， 還做了些許的造景及手牌讓遊客拍照我們也不免俗， : 喜歡這句話: 每一天都是新的自己。

11:35 一旁設置的周邊導覽圖。

11:36 恰好遇上桐花開， 也走了步道， 也算一舉兩得。

11:41 桐花樹下， 一邊聽賞著活動， 一邊喝著咖啡， 好悠閒。

12:04 短暫休息一會後， 再沿著步道預計返回 建德寺地母廟， 沿途步道上飄落著雪白的桐花

12:08 遊客也撿拾做了各式的造景，

12:11 從桐花公園仍有相對於馬路更安全的平緩棧道可以行走。

客家桐花祭，為台灣的新興節慶，由客家委員會創立於2002年，是一個結合客家文化、旅遊、生態、產業之賞桐活動。隨著4.5月的季節， 由南而北的陸續盛開綻放， 特別是桐花隨風飄落彷若下雪般， 特別浪漫有興趣的遊客不妨搽找花開資訊， 來一場賞桐之旅

12:27 接著再由道路149甲旁接回步道主線上

12:55 回到建德寺地母廟的牌樓， 建德寺建於清光緒34年， 目前地母廟是在民國58年最後整建的樣貌。

14:12 返程之際， 繞到古坑綠色隧道逛逛順便午餐。

荷苞山登山步道沿途有 竹林、油桐樹、咖啡樹和果園之外， 還有各式各樣的植物稜線上的展望不錯， 步道一路雖是上上下下的階梯， 還算和緩也很合適親子同樂， 若逢花開季節， 也是一舉兩得周邊尚有古坑綠色隧道， 鍾愛咖啡的話， 也可以選家喜愛的地方坐坐 ^.^ 山行地址: 雲林縣古坑鄉建德寺地母廟

文章出處: 城市漫遊。 gina