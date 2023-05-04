觀光路線一日遊！ 尋訪貓空盛景「台北大縱走第七段」指南宮千階步道 輕鬆完走無難度

非常晴朗的週末，今年也打算挑戰台北大縱走～希望能跟女友一起完成！因為要誘騙她一起爬山比較艱辛一點，所以第一回合就走非常輕鬆的第七段，基本上這段路線算是觀光路線，中途還會經過貓空，吃吃喝喝玩玩，可說毫無難度唷！我們首先來到政大後山，沿著指南路三段，就會看到指標了唷！

google地圖可以搜尋 指南宮千階親山步道千階步道，是非常美麗的步道，顧名思義就是一路向上的階梯，雖然如此，沿途風景相當優美，彷彿走入神隱少女的世界一般。放寬心走，拾級而上，可以沈浸在一路隱匿平靜的氣氛。千階步道建成於1936年，由日籍建築師設計，兩旁有當時商人捐贈的石燈龍，頗有古意。

深幽的亭子，滿載的是歲月的痕跡。

一路揣想前人們走過這段禮佛路途的心情，拍拍照片，雖然喘，這一千多階倒也不算太困難。

到了指南宮，不仿參拜一下吧！指南宮位於指南山上，標高285公尺，風景優美，氣勢恢弘。香火鼎盛的緣故，整個間廟宇也維護得相當好，這座道教廟宇相當現代，沿途也有名勝可瞧，走到這裡累了，很可以買點零食、歇歇腿。再往前去，其實就是貓空纜車站了，這裡也有廁所跟小賣店喔！因為天氣實在太熱，忍不住喝了可樂～

離開纜車站，會稍微沿著道路走，看到彩雲亭的路牌，就算踏入大成殿步道啦～這裡會遇到一個小瀑布，非常沁涼消暑。這段路會引導山友們走向茶展中心的環狀步道，該步道是貓空旅客很常造訪的一條路線，可以飽覽壺穴瀑布的風光。這段一路向下後，再往上爬回指南路三段40巷，接著沿著路走，就可以沿途尋訪貓空盛景。喝杯茶喝杯咖啡，都是不錯的選擇（所以說這第七段，不像爬山縱走，真的很像旅遊節目呀?）

沿途也有一些介紹貓空木柵地區歷史的景點——木柵地名的由來，大致是因為這個區域是過往漢族與原住民接壤之處，因此有不少私設隘口，因此稱為「木柵」。至於貓空，則是因為這個山谷時常有果子狸出沒，另一說是因壺穴地形與貓空的台語相近之故。沿著纜車站附近，可以看到做為警示鐘之用的「吊硞」、「相思炭窯」、「豬舍」等古早時代建築遺跡，藉機想像一下先民的生活。

開在豬舍裡的小吃店 旁邊的燒麻糬店很有名喔！再往前去，便是樟樹湖步道，貓空地區的茶葉種植，以鐵觀音最為出名，冷泡茶非常美味！至此便一路向下，走來十分輕鬆寫意，沿途皆是田園風光，到了樟山寺，轉進一旁的小路，便會走進飛龍步道，不到半小時便抵達終點。到此，還可以考慮從行健道穿越政大校園，陡峭的樓梯，也頗值得一訪。

距離：9.29km // 花費時間：4hr 55min // 累積爬升 553M 累積下降 504M // 難度：易