快訊

沒有鹹豬手，才能拚經濟！從經濟學分析性騷擾的財經代價

評／柯文哲民調衝第一 「幸福來得太早」禍福難料？

傳情資美軍優先用！MQ-9B無人機2027年服役 美方人員進駐花蓮

冷門路線公開！走訪「鵝尾山水田步道、狗殷勤步道」，三個小時完成行程

健行筆記／ 健行筆記周柏定

活動名稱：陽明山、鵝尾山水田步道 狗殷勤步道

參與人員：周柏定（我）、劉冠廷、艾米迦、劉俞君

日期：2023/4/18 11：41—14：41

活動簡述：今天我們走了鵝尾山步道、狗殷勤步道鵝尾山水田步道是海拔523公尺，原名「無尾山」，又稱為「鵝米山」，有一種說法是山形像鵝尾而得名，它位於善路與平菁街之間。鵝尾山步道其實是一條相對冷門的路線，不過在早期鵝尾山前面的一塊小丘在日治時期是挖金礦的地方，後來因為產量少所以就停止採礦。

這條路沿途都位於茂密的林間，下完雨後泥土會變的濕滑。狗殷勤古道也叫做尾崙水圳步道，「狗殷勤」這三個字是閩南語翻過來的，意思是睡覺的狗，取這個名字的原因是因為山的形狀很像一隻睡覺的狗。

預計路線：福音園➛陽明教養院等公車➛搭303公車➛到達「倫仔尾」公車站➛下車之後向右手邊走，會看到何志偉留國會（增加競選布條），接著向左走➛大約走400~500公尺之後，到達狗殷勤步道入口➛到達竹林步道➛沿著竹林步道前進➛到竹林裡面的涼亭➛到達公平橋➛到達水圳➛返程，走回公平橋➛開始出發至鵝尾山梯田，從竹林步道出來往右走，到第一個岔路➛繼續往前鵝尾山➛抵達梯田➛走到公車站等公車➛下車，往福音園➛達福音院

行程紀錄：11:41集合在「福音園」

jyQwaL54r1w6TxWh_Ym_LAXMw3d5mN_5xc4DpvT7zj29Wf7i6uCmUkTMWavbbI5XVDnxfyUuWcO59cS5AI_Pr13EmLstekoJtu_wqGO1fmaKpDVm1laJitgIfFPWtGb_cwHPzJbgA5eZ6WkyNboAaHQ

11:45在「陽明教養院」等303公車前往崙仔尾站。

a6EGmX4MpAGeIyB6BQGwyO1DnVCdM10iEKa9kUQ2OelW7qRIDcnsF4llMnXdTUv27wibruajvvXyxXPfH_pt9L811WdF_TqMVInGO_LR5UJ5k71DxUua6dbZ9AbfTs8nYq7g7OC9GYw0KQ9Xh9M_JpI

11:53搭上303公車

B3X2hMAsz5V2IpCLO5s1JDqllq19d_1yEAXuwBBpGfctA_lAe66ai3AkqdZ3VriibW6_YCB2-48TnxbtPYHltlK3U2lC_29X1JERd5bEjwOHdtKAt05Io3-y8PbS66a-nMH3BsiR6is35uUjES34bj4

12:09遭遇山壁崩塌，公車暫停五分鐘

XKzUTAtJ1mWnVwvYAzDw7atZHAcSUHShA_TWQEzlEEEwAZSY9ZH5hgntEWDDYrCpUqTtiQENpN-Fb3Yg3WYImOllBPPF4lOHaxmoV-UHHKxmymO5MsEWhfZZ0k_-xTB2MhrFDI-5-bkz4RCTM4coSMQ

12:18到達「倫仔尾」公車站

cMmSJVQbvukEfvl60Nrq_Xzqoo1LL7bgdG42-bWMnMb3q8DV7J2URoemedVfT77ZfksrFl3qlk5HZP_kJC1kyJTlmG8bEMEmaxaJV3tY4FR3VPwZWR-tu5Bl534BJLQKEv9tixFi0T72nrLO5bgsy50

12:20下車之後面對山壁向左手邊走，會看到何志偉留國會以及禾豐農園，接著向左走。

A8-YmpwB-DPo1f4TSt5laJld2RVkWtcuAQUH2K0PsZEvcaBxN-Ayz18XPPsUL7FVFxs2UqaLUgLqW5rx23Xm22ZV_Fcypm9w5SlQ-k-a5SXyq9vZWpJXKxYF6DBQPVNCiC3add6ozCPzJnzCVQKuUI8

12:22大約走400~500公尺之後，到達狗殷勤步道入口，向右轉

lkcrEaNEZymPaKY04ef3Y4Mqrh6MKpbZoh8SpnHvvll4nQBrNnk_KC1Kn4wzhMWVtD8xWhWJS32HXNPfe5yRr1qzcOemmG9CV4xPc-jJzvlPmZ97SxUY2cv60CbtO4IUwq7Zj5DCMMN4qV9LlV-Edh4

12：22右邊路口出現公平橋的指示牌。

6QfHc2_YnP5k47n5MCApA4t_dM-BqzwFM-lB7Nm-mm-sNWr8_cfv8TiMH1ueU6Dqxh1YJuxqctsit-ygirwnVU5ijUVOpp5F4vCYUU84PSxSeaMkkPLjc4kDxRfnq95u-r7GB2mxtz9rwnKSgxOgN3I

12:23出現竹林步道告示牌，即抵達竹林步道。

RTlgXkzEsYeZ_8aCEMSX5L_krz3gPJBA92d4ZO-sf_oiPnWi4DFyBLIVN4Wwps12MEfN1vJkmjVLViAGCxSO5zQZ6G6-mQGQVv2egcwAUnEiMaHrg7-AA7js-N7rmNy0ukZAfqn9EZd7mCUusQOBmfk

12:23持續沿著竹林步道前進（改成陡下）

NYFxz11PGbhifZkButHf_XfxyqXpqss_8YAOmK8CR9UWqDj_X2XuC1YBEj9cjYKb2SEH2XeVH0-rn8YYnyuR7eFBW3PFBQw1mUfS5JMOr9pWOh0dWPr1ae_X80at2b9cnZiQSKO417G3jxnjJaciKrE

12:25可看到右邊竹林有個可休憩的涼亭

dzc9Hz2cqHQZqmGcD-7oDfwU681i8XyymScv94QmTt7sYF57pTU4JqQBHnla5RNbI65HM2l8N_iVvqLMwgjwBU6Rs9YbYBYtGRk1JR9Xexy7iRst2u9WXqQ8obcOETTxjsXXiq8ClOnBtut55lo2W5Y

12：35可以逐漸看到遠處的內雙溪支流，說明我們離水圳不遠了。

tsuGLjwMvcu3fQTw7IdZh6HTbwlI4_8HZ8YZMW1Frqd2llohZk_KxQx3TXZrxtKDCVO5bxQfwxi3UMPKi6gjgMHKuGtpRFMm5ePE_bzKE6pfzSWaRavzk_t2Syxl9DvSQ-PKAmWIDnmo_tfC11ijKsU

12:37到達公平橋

F5NC1Ps4Vt0ey0CIP3S3JcZ9QnGnI3OMX2dqFlCzsTy5g77z_GnP_W5v60rBGDEyM8Eq3nQP_BKckbXmK1Pb_bmTsafAeWMKD9yPjyhM-5iMPoLk9-1vXvVYPppMzBMPkPo01vjUDuJqdTsP7Vf8ynM

12:38穿越公平橋即可到達水圳。（加偉倫水圳）

zzv4MSUeOOOjE_QFpJbj0_luojt1Ga6Z-cdr6k2JnE8J3qe8wFLzjuZ3xRELm1pWXDvbCVq8o9WXluckGDPDilNbqHMKX0uVkgJzAxKNbW43ySAxjmeWvbjIjycrB0Kx-0CXyupjebd73_bIwMcuou8

12:48返程，原路折返走回公平橋。

vcKgB0dq6CTBlTuTjisR-W39dOsBSps9Y5LedCA181OioKZ-QzYuayRQkFY4rO3OWnTpK_kpQHJri3pRvhTzgBQ7JBynmWlEN-YXbjmMfzonBV4jt05ZFv_HDyC31EyVeexBSlJsUaPBipwuRIDSbcE

12:50繼續返程

cVLJHnsm9Hhjr2ke1EOcVkQSbejmgjLJWKQFRRFVFwbRgt8YKPecSw8JcBw7k173zOa93ZvpISSBBedQXKNmfiMTpewjeBeREeedw_O5RNSo-z6IrHvFsDVtkfazjaIr19PTDo876FfpLCSPmpTgyj4

13：00-13：15等待米迦。13:17開始出發至鵝尾山梯田，從竹林步道出來即往右走，到第一個岔往左走

oPdBixLpYnXcOsRtk4XSEbePAzRAIUf69Jz7nA7Rg5UJTFU5zunEFXBn3xxgh1DjTgIN1WpZJoDfET1Quj4e3QEQCpaHvxIAsba5uA8rEKG2NrZ2SgsLimjzRAsp_CGH8ug7QlyEeRJt7etz43ndVZA

13：18繼續往前鵝尾山梯田

dJROE81MiMjHP5-7NV_A6ye_tystZnkQxbSqr9h1tLrqlIOts4adq_np5qRuMo4PdUtUG1mPFBhE-YWRm01dJwYkklFVDlwyjAaXXmxYwqPrdg-ZptzZ91jZ0exf6FqJIe8MDTVeyd_JtLKwKP4GmnU

13：21走了兩分鐘後遇到了岔路浩師想往右下，但Miki看Google map覺得應該往左走，但以結果論來說，浩師是對的，所以我們繼續前行，過了一個土地公廟。

eMMxwX1AW9VuGSqe8B5WGJowo8KZNmWWCUsKLPBdIwJ66CDfYLEDediu7a2y-9V6p2EBGr19Mv-fhLFgGOfLjTMzyRK-Mgdif3WuUulprLMuNwqPMgE_CxX4SGQfXjpgvX1OUNnsISkrx9JI0g151Fk

13：23走出步道後，我們背對山壁往左走但發現大錯誤，我們詢問了當地人後，發現是要往反方向繼續往前走，走了一分鐘後看到了觀光花圃告示牌，得知現在的方向是正確的，過了個左彎後即看到樓梯與水圳。

HHouYZAWn4P1TazgVsjSpo04JVxMeflL0xkLhebUr1_7AZ7yih-feEHSNZZHW-ZiNZiMF7tA8AY4YEDr9Tm6jePoDmr1xj4ClDHLOku3qFnTlfbM7O68qLAQ2h1Ey3vAlk_LwnyhRhOtiwGoleSzr0A

13：29抵達梯田但要先走一個奇形怪狀的道浪前橋。

Vg5Bo9zpSQShTaVyAW1Iv0L8fPYFwzQkEXSd6_3FiXCutxqeeWbHjnabclhNAQfHwl2njL_pWAN_M5Hh0JicmKVsZ1kdTXk_6k88cmQZ6HqmYX1-5kQ3rhAsfqswxuj0at9HMMH8wr4rhKatw7WOvuE

13：30上去後向左沿著柏油路前行。13：37走到了福德祠公車站前等公車但等了二十分鐘發現這是錯的公車牌，所以我們就向左往山崖走。

_QOd2QBgw1rTrvjVIKuMNfd32OVHVN1C3ULbxEJV2fy8hIuozZKsIpbxQ6UTmhsQWE3dYArIDiwp0ftE_pe1sjmYVuk1zkpspckoIeGhiHHjiFNjQv_pWtbLp_RZmjvuQdVNrRhnxbFsoCBjfJaGqb8

往左走了約十分鐘，抵達正確的公車站，結果看到公車要一個小時才會到，14：09等了五分鐘決定打電話給以理，但就在我們要請他來載時，公車居然到了。14：10上車。

JsLvVVKYY0fRrDjELC_Z2m8XlBlAbUklBeiVe1ZqqemIycMYmxi0BTp6X9OBe5SNbgeyYexDSEuUUoaPEpUFmdLbMO76LT204HvxSTbpU1p9ic0lPE4vK4tQyq99T9jMp4fpB1hg7TbOTa9U5Zs44sI

14：39下車，往福音園

ET5-m96Ijw9G5Zx725GBJAz7kh97sQEE60757CWob_iXrXT85CkH4OlTnZsCoz2gqe-X0nKwPW4OU3B8icbvbebiw-ves6y8JAvxeVYKxmytRb7d7aUqtN7uqvsAxaPt-DB2MYxi5CSPzt7mgKgAdVE

14：41抵達福音園結束行程。整趟行程耗時三個小時整。

步道 觀光 古道

延伸閱讀

「堅偉大戰」落幕…已刪掉何志偉LINE好友？王世堅：不曉得怎麼刪

何志偉原本民調贏「最後2天被翻盤」 郭正亮曝內幕：關鍵是他

影／王世堅喊話何志偉「一笑泯恩仇」 讀訊意外曝高嘉瑜道恭喜

影／初選落敗鞠躬感謝支持者 何志偉：全力以赴幫忙黨提名候選人

相關新聞

冷門路線公開！走訪「鵝尾山水田步道、狗殷勤步道」，三個小時完成行程

活動名稱：陽明山、鵝尾山水田步道 狗殷勤步道 參與人員：周柏定（我）、劉冠廷、艾米迦、劉俞君 日期：2023/4/18 11：41—14：41 活動簡述：今天我們走了鵝尾山步道、狗殷勤步道鵝尾山

台北101絕佳眺望點！ 黎和生態公園經汐止白雲古道 欣賞雙北的歷史人文之旅

雙北景點景點介紹 黎和生態公園，位在北市大安區，原址為公墓及老舊眷村聚落，2017年交由大地工程處規劃興闢為生態公園，並在公園設置時光迴廊，保留住民在地的生活點滴，園區以烏桕、流蘇及苦楝等原生且具生

灣潭.湖泊.古蹟一次集！新店屈尺古道沿途風光明媚，連走小粗坑生態綠廊步道

屈尺古道 景點介紹 屈尺古道，位於新店屈尺地區，因而得名，屈尺，係原住民語之音譯，昔日為泰雅族屈尺社的生活區域，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治3

美麗桃源谷、眺望基隆嶼！ 健筆小編帶你走完淡蘭古道 體驗「國家級綠道」長距離徒步縱走

一次走完淡蘭古道！ 健筆小編帶你走「國家級綠道」 體驗長距離徒步縱走（上集）

不用跑到宜蘭！台北市山上竟有美麗大草原 ，南港「山水綠生態公園」之旅

不用跑到宜蘭！台北市山上竟有美麗大草原 南港山水綠生態公園之旅

三度走訪超親民！「五股龍鳳巖登山步道」輕鬆行　不論來幾遍總有新路線

第三度走龍鳳巖登山步道、外寮靶場、憲訓中心戰鬥教練場與水碓觀景公園這條　非常親民級的路線﹔因為知道可在兩三小時內走完，到水碓公園時，手機電池出現了紅色警示，因為沒帶行動電源備用，用省電模式、就續用﹔又

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦