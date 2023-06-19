冷門路線公開！走訪「鵝尾山水田步道、狗殷勤步道」，三個小時完成行程

活動名稱：陽明山、鵝尾山水田步道 狗殷勤步道

參與人員：周柏定（我）、劉冠廷、艾米迦、劉俞君

日期：2023/4/18 11：41—14：41

活動簡述：今天我們走了鵝尾山步道、狗殷勤步道鵝尾山水田步道是海拔523公尺，原名「無尾山」，又稱為「鵝米山」，有一種說法是山形像鵝尾而得名，它位於善路與平菁街之間。鵝尾山步道其實是一條相對冷門的路線，不過在早期鵝尾山前面的一塊小丘在日治時期是挖金礦的地方，後來因為產量少所以就停止採礦。

這條路沿途都位於茂密的林間，下完雨後泥土會變的濕滑。狗殷勤古道也叫做尾崙水圳步道，「狗殷勤」這三個字是閩南語翻過來的，意思是睡覺的狗，取這個名字的原因是因為山的形狀很像一隻睡覺的狗。

預計路線：福音園➛陽明教養院等公車➛搭303公車➛到達「倫仔尾」公車站➛下車之後向右手邊走，會看到何志偉留國會（增加競選布條），接著向左走➛大約走400~500公尺之後，到達狗殷勤步道入口➛到達竹林步道➛沿著竹林步道前進➛到竹林裡面的涼亭➛到達公平橋➛到達水圳➛返程，走回公平橋➛開始出發至鵝尾山梯田，從竹林步道出來往右走，到第一個岔路➛繼續往前鵝尾山➛抵達梯田➛走到公車站等公車➛下車，往福音園➛達福音院

行程紀錄：11:41集合在「福音園」

11:45在「陽明教養院」等303公車前往崙仔尾站。

11:53搭上303公車

12:09遭遇山壁崩塌，公車暫停五分鐘

12:18到達「倫仔尾」公車站

12:20下車之後面對山壁向左手邊走，會看到何志偉留國會以及禾豐農園，接著向左走。

12:22大約走400~500公尺之後，到達狗殷勤步道入口，向右轉

12：22右邊路口出現公平橋的指示牌。

12:23出現竹林步道告示牌，即抵達竹林步道。

12:23持續沿著竹林步道前進（改成陡下）

12:25可看到右邊竹林有個可休憩的涼亭

12：35可以逐漸看到遠處的內雙溪支流，說明我們離水圳不遠了。

12:37到達公平橋

12:38穿越公平橋即可到達水圳。（加偉倫水圳）

12:48返程，原路折返走回公平橋。

12:50繼續返程

13：00-13：15等待米迦。13:17開始出發至鵝尾山梯田，從竹林步道出來即往右走，到第一個岔往左走

13：18繼續往前鵝尾山梯田

13：21走了兩分鐘後遇到了岔路浩師想往右下，但Miki看Google map覺得應該往左走，但以結果論來說，浩師是對的，所以我們繼續前行，過了一個土地公廟。

13：23走出步道後，我們背對山壁往左走但發現大錯誤，我們詢問了當地人後，發現是要往反方向繼續往前走，走了一分鐘後看到了觀光花圃告示牌，得知現在的方向是正確的，過了個左彎後即看到樓梯與水圳。

13：29抵達梯田但要先走一個奇形怪狀的道浪前橋。

13：30上去後向左沿著柏油路前行。13：37走到了福德祠公車站前等公車但等了二十分鐘發現這是錯的公車牌，所以我們就向左往山崖走。

往左走了約十分鐘，抵達正確的公車站，結果看到公車要一個小時才會到，14：09等了五分鐘決定打電話給以理，但就在我們要請他來載時，公車居然到了。14：10上車。

14：39下車，往福音園

14：41抵達福音園結束行程。整趟行程耗時三個小時整。