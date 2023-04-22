生態景觀好悠遊！ 南投魚池鄉「澀水森林步道」 蟬噪林間響+清泉石上流的獨特魅力
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澀水社區位於南投縣魚池鄉大雁村，是一個四面環山的小盆地，社區的傳統產業是紅茶，是魚池鄉紅茶的重要產區之一，近年則在社區總體營造下，形成一個兼具紅茶產業、陶藝、生態景觀與健康步道的特色社區。
有步道的地方就會吸引布魯去走走，如果又有景觀就更具魅力了。澀水社區裡有多條步道分佈在社區週邊，串連起來走大約等於把整個社區走了一圈。其中景觀最佳之處在水上平台，由步道漫步至水上平台，途中會經過一片森林，夏天會有愈顯森林幽靜的蟬噪，和交錯在步道左右清溪的潺潺。緩坡上下之後到達桃米溪上游的溪谷，原本的清淺水流被一片大石橫伸攔阻，於是形成一座小碧潭，此即水上平台。之後潭水漫過石面激流而下，忽然地形一個陷落，形成一道30公尺的白練，這就是澀水瀑布（又稱水上瀑布）。最後又在蓊鬱蒼然的樹林青蕨中，步道繞回社區的金天宮，結束一趟悠然自在的生態景觀之行。
（2012/5/27初撰，2023/3/17四刷修撰）
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路線資訊：澀水社區金天宮--柴坎坪步道--柴坎坪觀景台--澀水森林步道--水上平台--水上瀑布--澀水森林步道--田頂步道--金天宮，O形一圈約4.6公里，高低總落差210公尺，約需1.5~2小時。
交通資訊：
大眾交通：由台中干城站、台中火車站、台中高鐵站搭乘南投客運的台灣好行6670路線公車，至大雁站下車，再走大雁巷1.4公里至步道入口金天宮。
自行開車：國道六號下愛蘭交流道向東，至埔里外環轉台21往日月潭，經桃米坑、暨南大學，過大雁隧道後，隨即右轉進入澀水社區。金天宮前後路旁可停小車。
補給等資訊：大雁巷社區前有遊客中心可詢問路況、索取社區折頁地圖。步道全程無廁所，需在金天宮旁廁所事先解放。
注意事項：步道在部分季節有蚊蟲，需留意防蚊。
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