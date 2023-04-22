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生態景觀好悠遊！ 南投魚池鄉「澀水森林步道」 蟬噪林間響+清泉石上流的獨特魅力

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

澀水社區位於南投縣魚池鄉大雁村，是一個四面環山的小盆地，社區的傳統產業是紅茶，是魚池鄉紅茶的重要產區之一，近年則在社區總體營造下，形成一個兼具紅茶產業、陶藝、生態景觀與健康步道的特色社區。

有步道的地方就會吸引布魯去走走，如果又有景觀就更具魅力了。澀水社區裡有多條步道分佈在社區週邊，串連起來走大約等於把整個社區走了一圈。其中景觀最佳之處在水上平台，由步道漫步至水上平台，途中會經過一片森林，夏天會有愈顯森林幽靜的蟬噪，和交錯在步道左右清溪的潺潺。緩坡上下之後到達桃米溪上游的溪谷，原本的清淺水流被一片大石橫伸攔阻，於是形成一座小碧潭，此即水上平台。之後潭水漫過石面激流而下，忽然地形一個陷落，形成一道30公尺的白練，這就是澀水瀑布（又稱水上瀑布）。最後又在蓊鬱蒼然的樹林青蕨中，步道繞回社區的金天宮，結束一趟悠然自在的生態景觀之行。

↑布魯和同事好友繞行澀水步道的Ｏ形路徑，歡迎（點此）前往健行筆記網站下載GPX檔。
↑布魯和同事好友繞行澀水步道的Ｏ形路徑，歡迎（點此）前往健行筆記網站下載GPX檔

↑布魯和同事好友由澀水社區的信仰中心--大雁巷的金天宮出發。
↑布魯和同事好友由澀水社區的信仰中心--大雁巷的金天宮出發。

↑先往金天宮前方的柴坎坪步道前進，前300公尺是水泥產道緩坡。
↑先往金天宮前方的柴坎坪步道前進，前300公尺是水泥產道緩坡。

↑至此右轉往柴坎坪觀景台。
↑至此右轉往柴坎坪觀景台。

↑↓柴坎坪觀景台位於紅茶茶園的小山頭，可以俯瞰澀水整個社區，光是到此泡茶哈拉也夠愜意的了。
↑↓柴坎坪觀景台位於紅茶茶園的小山頭，可以俯瞰澀水整個社區，光是到此泡茶哈拉也夠愜意的了。

↑經過觀景台續行柴坎坪步道，至終點會接上產道，右轉回到金天宮，要往澀水步道、水上平台請左轉。
↑經過觀景台續行柴坎坪步道，至終點會接上產道，右轉回到金天宮，要往澀水步道、水上平台請左轉。

↑這是往澀水步道的重要叉路口，請往左下。
↑這是往澀水步道的重要叉路口，請往左下。

↑步道經過最近設置的景點——新月池，若不到池邊散步則向前續行。
↑步道經過最近設置的景點——新月池，若不到池邊散步則向前續行。

↑新月池旁的紅茶茶園，三月時正好有採茶女採收阿撒姆紅茶（往森林步道不需下此步道支線）。
↑新月池旁的紅茶茶園，三月時正好有採茶女採收阿撒姆紅茶（往森林步道不需下此步道支線）。

↑順行步道就會進入森林步道，桃米溪時而在左，時而在右，夏天到訪會特別感到清涼。
↑順行步道就會進入森林步道，桃米溪時而在左，時而在右，夏天到訪會特別感到清涼。

↑澀水步道經過侏羅記公園，其實是一片長滿蕨類植物的森林，很有遠古侏羅紀的FU。
↑澀水步道經過侏羅記公園，其實是一片長滿蕨類植物的森林，很有遠古侏羅紀的FU。

↑侏羅紀時期少不了恐龍，於是步道也跑出一隻竹編暴龍。
↑侏羅紀時期少不了恐龍，於是步道也跑出一隻竹編暴龍。

↑森林步道十分平緩，走起來很舒服。
↑森林步道十分平緩，走起來很舒服。

↑今天才完工的拱橋，造型十分優美，是森林步道上的新景點。
↑今天才完工的拱橋，造型十分優美，是森林步道上的新景點。

↑由拱橋向左看去就是水上平台，是桃米溪水匯集成的一座翠池。
↑由拱橋向左看去就是水上平台，是桃米溪水匯集成的一座翠池。

↑步道的主要景點--水上平台，以前在拱橋未建之前，要由右側跳石過溪，夏天會有滑倒入水的危險，現在走拱橋過溪，就沒有安全顧慮了。
↑步道的主要景點--水上平台，以前在拱橋未建之前，要由右側跳石過溪，夏天會有滑倒入水的危險，現在走拱橋過溪，就沒有安全顧慮了。

↑在水上平台欣賞拱橋和倒影連成的圓，也是一處美景。
↑在水上平台欣賞拱橋和倒影連成的圓，也是一處美景。

↑經過水上平台後，步道轉為上坡，比較有運動到的感覺。至此叉路口，如果體力尚可的朋友，布魯建議可向左往水上瀑布，若時間不允許，則取右往步道出口。由此叉路來回水上瀑布大約要20~30分。
↑經過水上平台後，步道轉為上坡，比較有運動到的感覺。至此叉路口，如果體力尚可的朋友，布魯建議可向左往水上瀑布，若時間不允許，則取右往步道出口。由此叉路來回水上瀑布大約要20~30分。

↑由叉路口往水上瀑布是全程最陡坡，陡下後的回程會陡上，對體力不佳者會是一個考驗，但慢慢走其實還是可以走完。
↑由叉路口往水上瀑布是全程最陡坡，陡下後的回程會陡上，對體力不佳者會是一個考驗，但慢慢走其實還是可以走完。

↑水上瀑布是桃米溪陷落造成的美景，中南部已經很久沒下雨了，還能有瀑形呈現，很不簡單，雨季時會十分壯觀。
↑水上瀑布是桃米溪陷落造成的美景，中南部已經很久沒下雨了，還能有瀑形呈現，很不簡單，雨季時會十分壯觀。

↑由水上瀑布回到主線，繼續走在森林綠蕨之中。
↑由水上瀑布回到主線，繼續走在森林綠蕨之中。

↑至此記得右轉下坡回步道口，直行會多繞一大圈。
↑至此記得右轉下坡回步道口，直行會多繞一大圈。

↑過此橋，森林步道轉為田頂步道，Ｏ形步道行程也近尾聲。
↑過此橋，森林步道轉為田頂步道，Ｏ形步道行程也近尾聲。

↑步道最後由紅茶工坊接上大雁巷，再右轉200公尺，就會回到金天宮完成O形。紅茶工坊是澀水社區最早也是最美的民宿。
↑步道最後由紅茶工坊接上大雁巷，再右轉200公尺，就會回到金天宮完成O形。紅茶工坊是澀水社區最早也是最美的民宿。

（2012/5/27初撰，2023/3/17四刷修撰）

布魯便利貼

路線資訊：澀水社區金天宮--柴坎坪步道--柴坎坪觀景台--澀水森林步道--水上平台--水上瀑布--澀水森林步道--田頂步道--金天宮，O形一圈約4.6公里，高低總落差210公尺，約需1.5~2小時。

交通資訊：

大眾交通：由台中干城站、台中火車站、台中高鐵站搭乘南投客運的台灣好行6670路線公車，至大雁站下車，再走大雁巷1.4公里至步道入口金天宮。

自行開車：國道六號下愛蘭交流道向東，至埔里外環轉台21往日月潭，經桃米坑、暨南大學，過大雁隧道後，隨即右轉進入澀水社區。金天宮前後路旁可停小車。

補給等資訊：大雁巷社區前有遊客中心可詢問路況、索取社區折頁地圖。步道全程無廁所，需在金天宮旁廁所事先解放。

注意事項：步道在部分季節有蚊蟲，需留意防蚊。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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