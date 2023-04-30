空島出現了！ 「關刀山+薑麻園」苗栗三義油桐花景點 置身360度雲海中

台中谷關馬陵溫泉 Maling Hot Spring，個人覺得蠻好走的 步行約20-30分鐘就可以看到很有特色的壁上紅廟，也是很多人來陵溫泉必打卡的景點！ 而崁入牆上的紅色建築物是因為921大地

2023-04-26 07:55