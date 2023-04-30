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空島出現了！ 「關刀山+薑麻園」苗栗三義油桐花景點 置身360度雲海中

健行筆記／ 健行筆記老歡顛阿銘

關刀山位於苗栗縣三義鄉與大湖鄉交界，北面有垂直峭壁，遠望其形似刀口朝天之關刀，因而得名，冬春之際有機會欣賞到雲霧縹緲的美景。下山後還可順遊薑麻園休閒園區喝薑黃茶(奉茶)、炒薑黃(夠味)、薑黃地瓜(好吃)，瞭望台360度環景雲海超壯觀，四五月可賞油桐花，是全家大小踏青健行和旅遊的好選擇。

GPX參考:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1729318關刀山海拔:889m(小百岳NO.36)累計距離:5.7k累計時間:2h46m累計爬升:394m累計下降:388m關刀山、薑麻園步道地圖詳細解說

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360度瞭望台 展望極佳 置身夢幻雲海之中

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360度瞭望台 超好運 出大景了

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上上下下  上上下下  上上下下

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耶  開始爬坡了

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扁竹蘭  超美

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空島出現了

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步道 美景 地瓜

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