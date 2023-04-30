空島出現了！ 「關刀山+薑麻園」苗栗三義油桐花景點 置身360度雲海中
關刀山位於苗栗縣三義鄉與大湖鄉交界，北面有垂直峭壁，遠望其形似刀口朝天之關刀，因而得名，冬春之際有機會欣賞到雲霧縹緲的美景。下山後還可順遊薑麻園休閒園區喝薑黃茶(奉茶)、炒薑黃(夠味)、薑黃地瓜(好吃)，瞭望台360度環景雲海超壯觀，四五月可賞油桐花，是全家大小踏青健行和旅遊的好選擇。
GPX參考:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1729318關刀山海拔:889m(小百岳NO.36)累計距離:5.7k累計時間:2h46m累計爬升:394m累計下降:388m關刀山、薑麻園步道地圖詳細解說
360度瞭望台 展望極佳 置身夢幻雲海之中
360度瞭望台 超好運 出大景了
上上下下 上上下下 上上下下
耶 開始爬坡了
扁竹蘭 超美
空島出現了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言