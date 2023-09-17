可辛苦亦可輕鬆！ 走遍陽明山大屯山系「青楓、中正山步道」 闖入奇特青楓林

中正山原名彌陀山，也稱十八份山，高646公尺，位於陽明山國家公園西南隅，與新北投相接壤。登爬中正山的路線真的很多，可辛苦，可輕鬆，既適合健腳登山者， 亦適合老弱婦孺，完全看你如何選擇路線。

「走遍陽明山尋寶任務」官版路線起登口有二個走∩型，不論是從「小7公車嶺頭站」步道會分好幾段路線讓你有種爬不完的感覺，還是「十八份登山口」陡陡上階梯路徑，都能讓你揮汗如雨。

另外，有條輕鬆路徑「第一登山口」可以前往中正山，但無法完成「走遍陽明山尋寶任務」，會有一顆寶石無法獲得。若是想要挑戰體能，則可選擇從平地新北投捷運站開始，走泉源路至郵政訓練所，一路爬升至646公尺的「中正山觀景亭」。過程雖揮汗如雨，但登頂後的快慰足以補償辛苦登爬之累。路線的選擇，視個人興趣及目的而定。

健行路線：竹子湖公車站→青楓步道入口→青楓步道出口→竹子湖產業道路→中正山第一登山口→中正山步道→中正山觀景台→十八份步道→中正山十八份登山口→東昇路十八份公車站

全程約 7.32K。費時：3時

日期：03/25/2023 天氣：陰偶有飄飄雨、微涼

此次我選擇自竹子湖經青楓步道、竹子湖產業道路從「第一登山口」起登。從北投搭「小9公車」在「竹子湖站」下車。先往下走一小段產業道路到谷地，有座小小水泥橋，跨越溪水。過橋後左轉，位於「大梯田花卉生態農園」的青楓步道的入口，有高架的木棧道階梯，通往下方溪岸，步道沿磺溪上遊而行，水流量充沛，溪床落差處，淙淙作響。步道右側是沿山坡而建的海芋梯田，梯田之間有石塊砌成的駁坎，岩石斑駁，染苔附蘚，古樸有致。今天在雲霧飄渺間更顯氛圍。

步道與溪流並行一小段之後，轉而向上，沿著梯田邊緣上行之後，即轉為土路，抵達青楓林。

這裡的青楓樹林，每棵都是高高細細的樹幹。青楓是台灣常見的楓樹，並不稀奇；但，這片青楓林奇特之處，在於青楓樹林的地表密集栽種了大片的葉斑植物。使得這整片樹林，不像一般森林呈現植物繁茂的情景，而是以青楓及葉斑植物為主，有點像是魔幻電影森林場景，有忽然闖入一處奇異森林之境的感覺。

穿過這片青楓森林，結束短短400公尺的青楓步道。

接著，走在彎彎曲曲的竹子湖產業道路往「中正山第一登山口」走，路旁的櫻花己冒出鮮綠新葉與落滿地的粉紅花...，驚見菇菇家族站兩旁...。

沿路解說牌述說著竹子湖的歷史：1920以前 孟宗竹時期 / 1920-日治時期 蓬萊米時間 / 1956-1980 高冷蔬菜時期 / 1980~迄今 精緻花卉時期

約三、四公里左右，即抵達「中正山第一登山口」。登山口距「中正山觀景台」約2.1公里，開始路徑緩緩向上，之後平緩向下，沿途綠意盎然、涼涼微風吹、樹影搖曳樹葉沙沙聲輕語呢喃，林間偶而雲霧飄非常很舒暢，走來不費體力。

「中正山觀景台」約二層高，前無高山阻擋一望無際的視野，遼闊的台北平原盡收眼底。七星山與中正山隔著竹子湖相對立。紗帽山、小丘陵就在下方處，近遠處就是密密麻麻屋舍綿延的市區，更遠處則是關渡平原、蜿蜒的淡水河、觀音山矇矓地臥躺於淡水河對岸邊...。

登上觀景台，遠方可見美麗的關渡平原與被縮小的城市景觀，這天雲海來的飛快一下子就淹過好幾個山頭，七星山頭也已然隱身於裊裊雲煙中，相當美麗舒暢。

「上山容易下山難」這句話將印證等會要往「十八份登山口」步道。一路沒停的陡下再陡下步道好像站立的青天宮步道，考驗著我的膝蓋關節...。

途中，一座百年木炭窯，北投區唯一僅存的百年歷史遺跡，由耆老與學童以傳統手工技法重修、整理。木炭是過往的主要燃料，可用於烹煮、取暖等。大屯山區有豐富的相思木，木炭是先民拓墾之初選擇的營生項目。有一百六十餘年歷史的北投吳家木炭窯即是。但隨著時代演進，瓦斯業興起，木炭業逐漸式微。

窯頂部為龜背式拱起，用泥土蓋成，頂上加蓋雙斜茅草屋頂，燃燒室上方蓋一單斜茅草屋頂棚架叫「狗嘴寮仔」，用以防風擋雨。

終於結束一路長長的陡陡下路徑，到「中正山十八份登山口」，抵達立祥商店旁的中正山登山口公車站，但唯一的公車小7剛走...。只好往前走到東昇路...

幸運！！10分鐘後有小9公車可以到北投捷運站。

▌交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。 去程「捷運淡水線北投站」搭小9到竹子湖。回程 「十八份公車站」搭小9回捷運北投站。▌健行路線：竹子湖公車站→青楓步道入口→青楓步道出口→竹子湖產業道路→中正山第一登山口→中正山步道→中正山觀景台→十八份步道→中正山十八份登山口→東昇路十八份公車站 全程約 7.32K。費時：3時