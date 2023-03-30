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走就對了！「生命活泉」在十坑，一起體會來自大自然的恩惠

健行筆記／ 健行筆記Pao Shih Chen

說也奇怪⋯今天出門前還掰咖掰咖～想說怎能完成14k縱走⋯掰咖的原因來自廠商偉大的繫船仰角設計⋯！非常容易讓人不自覺使出射門的力量剷剷的踢下去⋯XD回歸正題⋯今天就這樣忐忑騎著心愛的歐兜邁，一路催到了七坑停車處，林道路況真可說是篳路襤褸⋯心想這路況應該不會有太多人前來造訪！直到近七坑由高處下望！靠邀⋯⋯人滿到哭爹。連放個歐兜邁都要找一下才有，開車造訪的友人只好苦苦尋覓，今天就這樣開啟序幕。

路一條，走就對了！目標十坑生命之泉出發，嘿嘿?⋯每一步都有一種閃尿的Fu.就這樣一路順著前人走過的軌跡，沿途我們看見了「長絲瀑布」不藏私，大喇喇的不見一絲水流下，真所謂：有水當思無水之苦ㄚ⋯⋯XD過了長絲瀑布後，路途算已完成1/4。沿途偶爾遇見四傳車隊，以高超技術征服惡劣地形。

我們走著走著，約莫兩個小時多，近在咫尺傳來了人群的笑鬧聲，什麼東西那麼好笑勒？聚焦一看，一根翠綠柱狀物，直挺挺往下指著一池溫泉水。Wow!傳說中超級SK-II生命活泉就在眼前，當然三步併兩步，顧不及足下的疼痛，一鼓作氣來到了池邊，找個好位置就泡了起來。

說也奇怪，就這樣泡著泡著，疼痛中的腳獲得了舒緩。稍作伸展後開啟了紅色小雞麵（辣味的喔），給身體補充一下，轉身看著剛剛坐在身邊的58度高粱⋯竟然降規成18度烏梅酒！靠⋯那麼厲害?比時光膠囊還屌！⋯這一切都是幻覺?所以好地方不分享會沒朋友，週休二日不忘樓上揪樓下，一起來體會來自大自然的恩惠。PS:維護環境人人有責，請帶走自己的垃圾。

七坑停車空間

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七坑溫泉♨️

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七坑溫泉池（好幾個）

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七坑老木

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七坑大石

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長絲瀑布

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時光回溯池

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小心⋯泡太久會變成嬰兒⋯XD十坑周邊溫泉♨️池

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沿途路況（林道會車不易，請小心駕駛）。喔兜邁會是最佳交通工具。

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以上，祝大家順心如意。

溫泉 瀑布

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