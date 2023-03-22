衝一波雲海！首度「石碇鱷魚島月光＆日出雲海」，翡翠水庫壩頂欣賞不同角度

石碇鱷魚島月光雲海

石碇鱷魚島晨曦雲海全景

石碇鱷魚島日出雲海

石碇鱷魚島日出雲海留影 1

石碇鱷魚島日出雲海全景

石碇鱷魚島日出雲海留影 2

大概時程&路線 :前一天晚上再次接獲雲海達人李姓山友的邀約，聯絡集合時間與地點之後準備再衝一波坪林賞景，把頭燈和所需糧草和器材檢查和準備妥當，0420出發0430石牌捷運站碰頭，熱血山友今天協同夫人與我們同行。

先走環快(原要在碧潭附近才接北宜，走錯路在新店區公所之前就下環快，多等了好幾個紅綠燈。)接著走北宜到石碇附近，約0520在鐵馬驛棧派出所岔路口先下切到附近的一間廢棄宮廟，勘查和確認翡翠水庫上空是否有雲海，但是天色很暗，傻傻分不清到底是雲海飄流中還是水庫的水，幾經確認應該是雲海和討論後決定到石碇鱷魚島景觀步道等待日出雲海。

大清早產業道路一路上無人車，經過茶葉商販的民宅不見狗狗們來迎接(前幾次來都叫得蠻兇的)我們的到來，約0540到石碇鱷魚島景觀步道入口(產業道路底的民宅旁)小型空地包場停車(通常是賞景接泊車的迴轉處)，雖然前方的雜木林有礙視野，但是果然雲海超滿而且雲霧飄流著，雖然已經不見山谷中有點點燈火，雖然不是滿月但月光皎潔，賞景和拍照了一陣子以後，雖然沒有火燒雲和美美的晨曦但很快的便日出了，想了一想還是趕緊架好三腳架開始縮時攝影，李姓山友則下切到景觀步道的鱷魚島經典攝點，雖不是白牆但鱷魚島已經淹沒在雲海中了。

接著往回走北宜到新店竹林路三岔路口(有新店五路財神廟的指示牌)，左轉到翡翠水庫壩頂，先經過一座網球場和一片住宅區，再經過新店五路財神廟&長樂景觀墓園和新店四十份公墓，才到產業道路底的翡翠水庫壩頂賞雲海的不同角度，但是時間有一點晚了，只剩部分的雲霧飄流著，約0730便已經幾乎消失殆盡了。送我回到石牌捷運站約0920，還來得及在午餐前到公園打了三盤網球雙打。

影片連結 : 跟著雲海達人山友追雲趣，首度石碇鱷魚島月光雲海&日出雲海+翡翠水庫壩頂

3/12精簡版3分 https://www.flickr.com/photos/135398082@N04/shares/0p02NsY9Qw

完整版7分 https://youtu.be/066YqT2psbs