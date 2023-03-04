視野太美了！ 「劍潭山小百岳」賞夕陽、觀夜景，充滿新海誠畫風的觀景平台

原本是爬完南勢角山後，打算烘爐地跟土地公借宿一晚，順便在那看夜景。

但下山時間還沒三點，左思右想一股衝動，就臨時決定來爬難度不高的劍潭山吧。（事後原來難度最高的是停車問題）

跟著導航走，結果人生地不熟，都沒停車塲…於是默默的從圓山開到士林官邸也無車位，最後車停在東吳大學，剛好對角??

這下光走到登山口，可能就已經天黑，但也還好自己很愛走。看了看離線，認為士林官邸後方有條小路，先到三角點，剩的就隨意了。

第一次來士林官邸，剛好是假日的鬱金香花季，人也太多了吧，原來不用門票，那就帶小賴一起走走逛逛。

喜歡看花的我，不小心也停留了太多時間，一度不想去爬山了。但想到台北開車麻煩，還是早點完成這座小百岳好了。

我的登山口是從「梅莊營區」旁的士林官邸保線道起登。但路徑一度飄移，只能跟著布條走，心想應該不會誤入什麼營區吧。

還好只是沒什麼人走的山徑，但至少布條指示明確，很快就接到主線。

此時也下午5點了，爬山的民眾還是很多，自己也很快就走到三角點，天色還算早。

正想說這座山岳，也只有士林官邸還算滿意之後，拐個彎的觀景平台，原來民眾們都聚在這等夕陽。

這個景色有高樓、飛機、基隆河、高架橋，真的有美到。

我跟小賴也選了一個不錯的位置，靜靜地等待，夕陽的變化。

景觀台一共有四層，所以欣賞美景都不怕視野會被擋到。跟傻賴隨意走走逛逛，再回來還是有位置。

景太美了，雖然這次假日停車收費有比較高，但覺得為了看此景，值得。

於是又等到了夜幕降臨，燈火通明的夜景，拍照無修圖，也感覺很有新海誠畫風。

最後甘願的往圓山捷運方向下山，途中另一面的角度是101市區的夜景，配上氣派的圓山飯店，也很搭。

要走回停車位置，還有3公里遠，但心情好像看了場不錯的電影，所以格外感到開心。

再次路過士林官邸，相較兩小時前的人山人海，我比較喜愛這種寧靜的片刻。

最後謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋?：山岳小站、帶毛小孩去旅行！