造訪它有條件！ 陽明山最原始的神秘綠境「鹿角坑保護區」 沿途人煙稀少、森林茂密

陽明山最原始、神秘的一個地方「鹿角坑生態保護區」位於陽明山北邊。這個神秘綠境以鹿角坑溪原始闊葉林區為中心，北至竹子山，東至馬槽溪，西至小觀音山，南至陽金公路北面一帶，面積約一千多公頃。原始茂密森林，清澈溪流、磅礡瀑布，人煙稀少(因為受保護)，動植物的天堂，這樣的仙境離台北只有短短不到二小時車程。看到此，應該很心動，想立馬行動。

且慢，此秘境相較於陽明山上其他景點，要造訪它，有著較多的條件。首先，請事先做功課，接著上 陽明山國家公園 官網提出申請 就能解鎖此綠色仙境，掀開她的神秘面紗，見識她的魅力。申請編號：2023021820申請路線：管制站 → 魚梯→ 楓林瀑布(原路折返)。(陽管處官方預估時間約需3~4小時)管制站的一間小屋，屋前有個告示牌「進入生態保護區前，請刷清鞋底」及一個鞋刷。

刷完鞋後，有道上鎖的門，拿出之前的「申請單」，上面有密碼，進去後記得鎖上。接著，先走一段產業道路，

魚梯?

淨水廠

哇！！水的顏色好碧綠哦！

過了淨水廠後，眼前出現了好像「大河戀」般的場景...。好美！！

過了淨水廠之後，才是神秘綠色仙境「鹿角坑溪步道」的起點。「鹿角坑溪步道」可說是陽明山最深山的一條步道了！

鹿角坑步道沒有太明顯的痕跡，過了淨水廠後，開始進入原始林徑，也是找路的起點。

沿途植物橫生、路徑原始，約需左右橫渡6至7次小溪及亂石...。如果是雨季時節造訪，應該要隨時留意氣象資訊，原始路徑以及在亂石中攀爬，所以建議穿雨鞋及帶手套。最重要的一件事，行前切記要下載GPX、準備離線地圖。

沿路都會看到路徑上有些由一塊塊小石頭堆疊出來的「疊石小僧」為你指路，是方向的指引，也是認證前人走過的足跡...。沿途的疊石基本上是有功能性的，大多位於重要的入口或分叉點，石頭尖銳部朝向要走的路徑。所以千萬不要因為好玩就跟著亂疊，或是亂動石頭，可能會害下一個人走錯路。

沿著淨水廠後方的溪水往上走方向就沒有錯，只是方向沒錯，路還是要自己找，因此，如果有來過的人帶路會比較安全。路邊拾起一把木杖，解救了我...。

越過鹿角坑溪後，去程右側是楓林溪，楓林溪走到底即楓林瀑布，沿溪而上...潺潺流水聲迴盪在耳邊，順著蜿蜒的山路向上走去，滿眼都是翠綠...

有如走入熱帶雨林裡...

更讓人驚艷的是附生於樹幹的山蘇一株株像吊掛著的盆裁...好美好茂盛哦！在陽光的照耀下透著鮮綠...。

有點特別的菇類...

好可愛！好像一個心型甜點 ^_^

沿溪而上...潺潺流水聲迴盪在耳邊，順著蜿蜒的山路向上走去，滿眼都是翠綠...

好美的大長椅，正是小歇的好所在。今天就在此用餐，配上美景，任何食物都是米其林級的。

「猴不爬」的九芎？上面還掛著一株美麗的山蘇。

像朶太陽花，超級肥美的山蘇 ^_^

「陸上的珊瑚」之稱的地衣，是真菌和藻類的共生體，有灰白、暗綠、淡黃、鮮紅等多種顏色，長在乾燥的岩石或樹皮上。

不想離開....無法邁開腳步往回走...

坐在溪邊，望著那清涼的水...好想喝一口...。

回程，又深陷在這「大河戀」的魅力裡...離不開...

最後，在碧綠水潭旁留下剪影...。

離開淨水廠，抬頭喜見一隻獅子狗在對話...。好像再跟我說，別難過，下次再來...。

別了..。雖不想離開，但很滿足...。期望下次再訪...。

結束綠色仙境探訪，回到管制處遇到巡邏警車...。檢查是否有申請書...。

彩虹橋欣賞傍晚時分的竹子山...

離開彩虹橋轉個彎，驚見一群彌猴占據在大馬上路...，其中一隻是全白的...臉跟屁屁的紅好顯眼...

翠林橋上，望著傍晚時分的「竹子山」在陽光的照耀下，展現出她的另一風貌。

北投硫磺谷及遠方的文化大學...。

回程，驚見森林裡的「海市蜃樓」...

美完 Ending...。