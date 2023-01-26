親子必遊！小百岳「南觀音山」發揮1日遊最大效用 邊走、邊拍還能邊吃

週六補工，一天的假期該怎麼利用才能發揮最大效用？北部天氣不好，只要往中部走。前一晚就跟小朋友約好，今天爬兩座山，爬完吃好料的，才能連騙帶拐地出門。最喜歡天未亮就出門，尤其是爬山，出發時車少且回程可以早回家。約07:40就抵達橫坑溪旁的停車場，假日有市集，人多車多，找車位很競爭呀！

南觀音山海拔不高(318m)，因此打算走兩段O環，從大坑無極殿登山口進入(↓)

(↓)無極殿有廁所，上山前可以先在此解放一下。登山口就是從廁所前經過。

(↓)平緩路走沒幾步，就開始爬梯向上。不過，海拔不高，這個上階梯還沒流汗就結束了。

(↓)上來看到的是「玉佛寺」，莊嚴清靜。不過來往的登山客還不少，此時，我們正在找三角點。

(↓)原來三角點玉佛寺階段後方，若是從廍子路登山口上來就直接看到。

(↓)三角點有個大佛手，大兒子立馬擺起pose拍照

(↓)佛手旁就有三角點及手持牌

(↓)玉佛寺正面，右邊階梯上去是三角點，左邊階梯是繼續往中臺科大方向走。

(↓)續往中臺科大方向走，繞第一個O環

(↓)這邊有叉路，其實兩條路都可以通往科大，而且這兩條路其實就是繞一圈銜接，我們往左邊走。

(↓)步道規劃地很完善，指標、階梯、風景，讓人很優閒地享受大自然。

(↓)階梯結束後，就是一般的林道，準備接上科大校園。

(↓)爬山走一走，就進走人家的校園，讓我連想到高雄中山大學的柴山路線也是如此。

(↓)校園一景，中臺科大CTUST。

(↓)離開校園來到廍子路登山口，準備爬第二個O環。小朋友以為這是第二座山，兩個人一路聊天，看得出來這太輕鬆了。所以今日安排南觀音山、三汀山是正確的。

(↓)廍子路登山口也是一開始輕微爬坡，但快登頂前的階梯是又陡、又長。

(↓)這方向爬上來立馬看到佛手、三角點。

(↓)玉佛寺旁的佛祖聳立一角落，稍稍找一下應該可以發現。

(↓)第二個O環下山就是沿路市集，半路上兩位小朋友看到魚丸湯，立即嚐鮮。

(↓)小兒子一副沒睡飽樣，吃著魚丸湯、眼睛還在休息中。

兩段O環，大約6公里，爬升不多，所以邊走、邊拍、還邊吃，才2.5小時；待會繼續往三汀山方向前進。

gps路徑：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1508883