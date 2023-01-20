驚喜不少！走訪林內神社遺址、龍過脈森林步道，意外追到超夯落羽松

搭火車至林內，再短暫步行即可抵達林內神社遺址，神社遺址所在地濟公廟後方的龍過脈步道，可健走健身、欣賞稜線的壯闊景緻；若想品嚐美食，站前幾家老店的排骨飯、豬腳飯各有粉絲擁護者，任君選擇......還有還有，後站的林內驛站(原寶隆紙廠)留有辦公廳舍及幾座紙漿儲存槽，也值得一探。林內站，有吃有玩，是火車之旅中滿值得安插的小站。

林內神社遺址

想上網搜尋林內神社，鍵入 "林內公園" 比較快。林內神社建於1939年，雖然神社的建築不復存在，但還是保存著兩座鳥居及六座石燈籠及參道，依然可算是台灣現存較完整的日本神社遺蹟之一。火車站前中山路直走，中正路右轉，右手邊看到鄉公所時，左轉進公園路就會看到一座很大的鳥居，寫著「林內公園」。

穿過鳥居直走，即見到第二道鳥居及階梯，上面就是淵明國中。

呵呵…姑且想像自己身在日本吧。

登上階梯至第一道平台，即見石燈籠。這樣看過去，石燈籠宛如專為淵明國中大門設置的呢 (石燈籠上的"奉獻"字樣都被括除了)

再往前走，出現第二座階梯。

2017年初再訪，發現增設一座日式鳥居...

終於到了！日據時代的神社當然早就不見了，目前正殿是濟公廟，後殿為孔子廟，是昔日神社主體的位置，祭祀造化三神、豐受大神和能久親王等神祇…。

回頭往下望…不知不覺爬那麼高了。

龍過脈森林步道

龍過脈森林步道難易度適中，所需時間也不長，很適合安排一趟健身＋美食之旅！今年再訪林內，直接開車至濟公廟前停車。濟公廟擴建得更氣派了！步道入口就在濟公廟後方。

步道建置非常完善，除了部分平緩路段保留了泥土徑之外，幾乎都舖設了石階或木棧階梯。起登沒多久就走在稜線上了，因此步道也順著地勢高高低低，感覺像條龍脈(原來如此!?)；其中有一段木棧步道景觀特別棒。

第一座小山爬完會下切至產業道路，繼續往第二座小山前進，坡度不大，非常好走。在再次進入陡上路段之前，我們決定先嗑掉便當，補充體力並減輕行李重量 由於前次造訪林內時已選擇阿文排骨飯，所以這次想試試「林內排骨大王」。感想和多年前的阿文類似，招牌的排骨飯比較乾柴，豬腳則令人吮指回味(大概我吃慣軟排骨或酥炸排骨，所以會覺得林內這一帶的排骨比較乾硬)。

第二座小山比第一座小山還耗體力，幾乎都是陡上，有幾個路段視覺上特別嚇人，不過實際上也不算太難走。只不過我們因為還有後續行程，走到至高點觀景台休息區之後，便決定折返。

回程就順著產業道路下山，再繞回濟公廟取車。換個路徑，多了不少驚喜！

順道遊農田水利文物陳列館落羽松

近兩年台灣突然流行賞落羽松，林內也被 "挖" 出一處秘境「農田水利文物陳列館」(三星路9-2號)，由於我原本就想參觀附近的寶隆紙廠遺址，因此就順便跟風去也～

林內驛站(寶隆紙廠)

前身為三菱製紙所辦公廳舍，後改為寶隆紙廠。廠區很大，但留下的建築為數不多，最顯眼的是路口的紙漿儲存槽，有請藝術家創作主題、妝點為裝置藝術；再往內走可找到辦公廳舍，已招商進駐，可入內參觀、享用輕食及購買伴手禮。辦公廳舍後方還有另一座紙漿儲存槽，很好取景！之後就剩一座大型廠房的框架和大草原啦。

順便買：永光西點「爆漿大波蘿」

當天現場購買牛奶口味爆漿大波蘿，另外還有巧克力口味。據說先預訂比較保險，我沒預訂還能買到，運氣真不錯。