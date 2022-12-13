每年都想造訪的秘境！「東平崙山」俯瞰日月潭、埔里小鎮，放空聖地＋1

這路線去年走過一次後，感覺是個發呆放空的秘境，趁今年還沒結束，挑個藍天白雲的好日子，趕緊再來走走。

這次多了明杰同行，先告知算很輕鬆的路徑，打算中午山頂吃泡麵。

由於產業道路都很相似，一開始還開錯條，從水里往東平崙山的路線，真的很不好會車。

所以今年把車輛往下停，但也算半山腰位置，反正爬山就是要多走走。

路徑幾乎都是產業道路，沒有任何階梯，於是也很放心的讓傻賴自個走。

半路也跟了兩毛米克斯同行，但走了一半就被我嚇退了，怕一直跟到山頂下不來。

單趟距離約6公里，途中有處蓮花池，今年又多了很多的金魚。

這附近還有水沖礦瀑布，但去年跟兩毛找了許久，帶著失望回程。

抵達山頂後，明杰也直誇這裡很讚。當然，能讓我每年願意重複前往的，都是很棒的景點。

加上我喜歡等待適當的天氣，才會出發前往，這裡一定要天很藍才會更美。

拿出二哥早上送的濾掛咖啡，再加上明杰請的泡麵，再簡單的水果、餅乾，中午就在此好好放空。

這裡的景觀真的很不錯，尤其俯瞰日月潭，還有埔里小鎮。

感覺明年如果花火節時，天氣不錯，真的會來這露個營。

待了也快一個鐘頭，照片拍夠了，也感到很放空，是該下山了。

但先上去拍個三角點，然後再往東平崙山西峰前進，就在附近。

這裡也很推薦前來，看的方向是中寮、南投市，一旁還有集集大山。

最後再慢慢踢回程的6公里路程回去。

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