快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

每年都想造訪的秘境！「東平崙山」俯瞰日月潭、埔里小鎮，放空聖地＋1

健行筆記／ 健行筆記翔

這路線去年走過一次後，感覺是個發呆放空的秘境，趁今年還沒結束，挑個藍天白雲的好日子，趕緊再來走走。

5238e8b6cde29b5fbe6cb9c1d2c692ec.jpg

這次多了明杰同行，先告知算很輕鬆的路徑，打算中午山頂吃泡麵

ef661031e1acb15ea6fe9b3166533231.jpg

由於產業道路都很相似，一開始還開錯條，從水里往東平崙山的路線，真的很不好會車。

b1388731f7d6b7d6db19bd6d53b19e1a.jpg

所以今年把車輛往下停，但也算半山腰位置，反正爬山就是要多走走。

f5571063355c91f58183dba7f0cc7760.jpg

路徑幾乎都是產業道路，沒有任何階梯，於是也很放心的讓傻賴自個走。

eba531f8e0896a31c6109ae022e5f215.jpg

半路也跟了兩毛米克斯同行，但走了一半就被我嚇退了，怕一直跟到山頂下不來。

18b061c919d21929e23433cc9e9f088e.jpg

單趟距離約6公里，途中有處蓮花池，今年又多了很多的金魚。

477fce3e9fa17b53eb606467ea16c8fe.jpg

這附近還有水沖礦瀑布，但去年跟兩毛找了許久，帶著失望回程。

63c7dafa8629106535541b6e06f95895.jpg

抵達山頂後，明杰也直誇這裡很讚。當然，能讓我每年願意重複前往的，都是很棒的景點。

17e3c9c068ae2ba1d4da8a6b001594fa.jpg

加上我喜歡等待適當的天氣，才會出發前往，這裡一定要天很藍才會更美。

19a59781ad15a5e1f4f692c0fec3a726.jpg

拿出二哥早上送的濾掛咖啡，再加上明杰請的泡麵，再簡單的水果、餅乾，中午就在此好好放空。

16c34017d05ad968ec40829d2f9befd7.jpg

這裡的景觀真的很不錯，尤其俯瞰日月潭，還有埔里小鎮。

615b3514b177a633eab8b33c95c57f86.jpg

感覺明年如果花火節時，天氣不錯，真的會來這露個營。

d385c85f6028c1648b90ecbfd4ca7b39.jpg

待了也快一個鐘頭，照片拍夠了，也感到很放空，是該下山了。

c482972123d606ae91367879f9f797e4.jpg

但先上去拍個三角點，然後再往東平崙山西峰前進，就在附近。

ca1441bf2a3cf5adbfe651085e9ba294.jpg

這裡也很推薦前來，看的方向是中寮、南投市，一旁還有集集大山。

f5deae942dc9a02f47a648ea3b087e32.jpg

最後再慢慢踢回程的6公里路程回去。

8cd0731dd2274e98d4fe83e1262b661b.jpg

謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋?：山岳小站、帶毛小孩去旅行！

泡麵 秘境 餅乾

延伸閱讀

天價！超商驚見這款泡麵379元嚇壞眾人 網紅留言分享口感

日本交通局PO一碗「僵硬泡麵」背後深意讓網友都睜大眼

第一次最痛！他樂極生悲踢翻野煮泡麵 山友共鳴：3秒內沒事

吃泡麵竟遭男友媽斥「要學煮飯」 古板思維讓網傻眼：快分手

相關新聞

每年都想造訪的秘境！「東平崙山」俯瞰日月潭、埔里小鎮，放空聖地＋1

這路線去年走過一次後，感覺是個發呆放空的秘境，趁今年還沒結束，挑個藍天白雲的好日子，趕緊再來走走。 這次多了明杰同行，先告知算很輕鬆的路徑，打算中午山頂吃泡麵。 由於產業道路都很相似，一開

不同凡響！「正德大佛山」世界最高鎏金如來佛祖 夕陽照射更顯金碧輝煌

第一次知道有這步道時，也是從跑山獸Petr的分享得知。 但近年因疫情，寺廟暫不開放，使得一直沒能前往，直到最近疫情逐漸趨緩。 選了一個藍天白雲的好天氣，驅車前往，預計走一圈2-3小時。

雲賞花！關渡花海漫遊，跟著時間線在線欣賞波斯菊花海

2022-11-10 關渡花海漫遊 14:39關渡花海波斯菊。 14:40關渡花海波斯菊。 14:40關渡花海波斯菊。 14:43關渡花海波斯菊。 14:45關渡花海波斯

三大賞楓健行路線分享，楓紅山林＋無敵展望，還有絕美夢幻雲海

三大賞楓健行路線分享天氣漸漸轉涼，山上的楓葉也慢慢變紅，全台各地的賞楓景點南投奧萬大、宜蘭太平山、台中福壽山農場、武陵農場、嘉義阿里山，旅客也慢慢變多，對於山友們就是享受楓紅步道的季節，這裡分享三個可

拓印本比一比！ 陽明山「東西大縱走」的過去與現在 到此一遊景點充滿美麗回憶

你多久以前開始參加陽明山東西大縱走? 我來說說我的故事。故事的開始是這樣的 很久以前的某一天趁著休假 從士林風櫃嘴走向擎天崗沿路上聞者牛糞的清香花草的芳香慢慢的爬到一片空曠處稍微休息一下，這裡有一根

小百岳入門首選「鐵砧山」 一等三角點 療癒感動行

這路線想偷懶，開車也能到，但真正的三角點是在日光牧場附近，還是需要走一小段。 這次出發前，先順遊外埔區的忘憂谷，雖然來過三次，但實在太美了，還是多停留了不少時間。 幾乎快把整區的稻田都走完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。