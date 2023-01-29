做好功課再上高山！ 2天1夜南湖西稜高山縱走 近距離接觸直升機殘骸

高山活動具一定風險，請選擇合乎自己能力範圍的路線，做好功課、備齊裝備、下載離線軌跡地圖參考、擬訂計畫、落實折返時間，自己的安全自己負責；還有要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山。

無痕山林 Leave No Trace

=南湖西稜看飛機全自理日期：2022年11月19號至20號行走距離(估)：41.5公里 [健行筆記上傳的軌跡寫32.8公里]總爬升(估)：+3859公尺 / -3846公尺 [健行筆記上傳的軌跡寫+3576公尺 / -3514公尺]行走時間：2天1夜 (壓縮行程，壓2天)負重量：約8公斤 感謝本次一起出遊的夥伴們：卡卡、宥任=先給完重要資訊，後面再來放圖片。

=管轄單位：太魯閣國家公園 入園證：需要 (連結)入山證：需要 (連結)

=行程參考：D0：週五下班後，新北出發，宿南山部落。D1：距離(估)：17.33公里 [來自Garmin快樂錶，純參考，應該沒這麼多]上河時間(估)：825分鐘爬升(估)：+2338公尺 / -818公尺 [來自Garmin快樂錶，純參考，應該沒這麼多]勝光登山口 → (1.2公里，30分鐘) → 大水池登山口 → (1.7公里，70分鐘) → 5.3K岔路口 → (2.5公里，估100分鐘) → 8.0K松風嶺 → (3.15公里，170分鐘) → 木杆鞍部 → (0.6公里，40分鐘) → 雲稜山屋 → (3.1公里，170分鐘) → 審馬陣登山口 → (2.6公里，130分鐘) → 南湖北山岔口 → 途經五岩峰(台幣$2000拍攝地點) → (1.2公里，80分鐘) → 南湖北峰 → (0.7公里，35分鐘) → 南湖山屋D2：距離(估)：24.17公里 [來自Garmin快樂錶，純參考，應該沒這麼多]上河時間(估)：1142分鐘爬升(估)：+1521公尺 / -3028公尺 [來自Garmin快樂錶，純參考，應該沒這麼多]

備註：1. 本日路線為非傳統冷門路線(大概中高階探勘艱難路線等級)，要走之前須做好完善功課並下載對應的離線軌跡 GPX 還有練好體力才能來，需有一定路判能力。南湖山屋→ (1.15公里，70分鐘) → 主峰、南峰三岔路口 → (0.45公里，45分鐘) → 南湖主峰 → 往北方下稜線 → (0.5公里，45分鐘) → 高山圓柏林匍匐前進區 → 途經四段危險破碎下稜斷崖 → (1.4公里，180分鐘) → 3280鞍部 → (0.2公里，20分鐘) → 直升機尾翼 → 途經南湖西稜大草原 → (1.2公里，45分鐘) → 直升機殘骸 → (4.0公里，270分鐘) → 南湖溪 H2300M → (2.8公里，150分鐘) → 13.7K南湖傳統路線 H2866M → (2.0公里，估50分鐘) → 11.7K 新雲稜山莊 → (0.6公里，25分鐘) → 11.1K 木杆鞍部 → (2.5公里，100分鐘) → 途經多加屯山岔路口、多加屯之門、多加屯山西北峰 → 8.5 K 多加屯水利三角點 → (0.5公里，5分鐘）→ 8K松風嶺岔路口 → 2022年新路下山 → (3.1公里，60分鐘) → 710林道 5.3K叉路口 → (0.5公里，7分鐘) → 4.8K 思源埡口登山口岔路口 → (2.3公里，70分鐘) → 途經勝光山、大水池登山口接駁行車終點 → 勝光登山口

=過往紀錄參考：1. nungg - 2021/12/31 飛機殘骸上南湖大山O型2. WunJia - 2019-08-14~19 不一樣的北一段(南湖西稜)3. 陳家文 - 南湖大山-南湖西稜的飛機殘骸本次隊友的紀錄參考：1. 卡卡 - 【登山/探勘】南湖西稜看飛機O型縱走2. 宥任 - 高階探勘 - 南湖西稜O型縱走

=部分上河地圖參考：上河文化-步程示意圖-北一段(南湖群峰)上河文化-高差示意圖-北一段(南湖群峰)

=水源、路況及通訊點參考：木樁8.0K 松風嶺有布袋接水；有訊號。木樁11.7K 雲稜山屋水塔無水(需下切至舊雲稜溪溝活水源)；遠遠聞到屎臭味就知道快到了 (需要大家多加用心維護環境，才能永續經營使用)；雲稜新設營位(有拉線畫框編號碼)，可以容納更多山友來親近山林，但是大家自己也要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山，無痕山林的概念；有訊號。木樁21.0K 南湖圈谷山屋溪水多；南湖圈谷新設營位(有拉線畫框編號碼)，可以容納更多山友來親近山林，是很好的現象；有訊號。

南湖大山沿稜往下西稜朝直升機殘骸方向，地形陡峭破碎，屬中高階探勘艱難路線，全段大部分時間皆沿稜走，不須腰繞/偏離稜線；大約過H3600M往下之後有4處危險下稜段，這邊沒有任何固定點能夠架繩，只能憑技術跟經驗慢慢下，要走的人自己挑好天氣，做好萬全準備再來走；有訊號。下到H3310M鞍部之後，沿稜往上經過樹林會先看到直升機的尾翼螺旋槳，接著走出森林後，漫步在西稜大草原就會到直升機殘骸本體；有訊號。西稜草原上的看天池無水；草原直升機殘骸旁有稍避風營地可2T*4+。

離開直升機殘骸，沿稜往下，過H3040M之後的那一段路＆地形就比較複雜、植披茂密，抓準方向慢慢下，小心走。(隨著下稜高度，訊號會逐漸消失，直到離開南湖溪，爬回半山腰。)下到鞍部之後，沿稜緩下一段，過H2800M之後沿稜陡下，松針林地小心溼滑，抓準方向慢慢下，小心走；中途會經過野豬窩。過H2450M之後陡下到溪邊，這一段路地形複雜，等高線上看不到很多稜，抓準方向慢慢下，小心走。下到南湖溪 (H2290M) 活水量大，旁邊有營地 2T*5，感覺是溪水暴漲會被淹過去的那種。從溪底一路沿稜陡上陡回 H2870 就會接回傳統路線(木樁13.65K 附近)；沿途有看到山豬，有撿到鹿角；大約上到H2700M就有訊號了。

當時更詳細的通報：https://www.facebook.com/groups/935203886528583/permalink/5638206829561575/=本次行程GPX軌跡參考：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1382123=(僅供參考)

個人行程紀錄：(下方有提供含圖片行程紀錄)D1 0645 勝光登山口起登0741 勝光山0852 網美倒木0944 多加屯山1357 審馬陣大草原某處1443 五岩峰某處1510 南湖北峰岔路口1530 下去南湖圈谷的路上1545 抵達南湖圈谷，紮營D2 0600 離開南湖圈谷，起登0612 往南湖大山的路上0710 南湖大山0746 高山圓柏匍匐前進區0820 下破碎地形0839 遠眺昨天紮營的南湖圈谷0848 結束四段破碎下稜地形0930 森林裏頭的一小段下稜地形1002 森林裡的直升機尾翼1006 南湖西稜大草原仰望(回味)剛剛走的南湖西稜1028 南湖西稜直升機殘骸1147 下南湖溪沿途撿到的古物1214 南湖主峰告示牌1354 南湖溪營地1500 爬回南湖傳統路線上稜中1538 沿途撿到的鹿角1603 回到傳統路線上1655 雲稜山屋2015 5.3K岔路口2028 勝光山2050 大水池登山口2216 南山村便利商店(慶功宴)

=圖文行程記錄：D1 0645 勝光登山口起登0741 勝光山

0852 網美倒木

0944 多加屯山

1357 審馬陣大草原某處

1443 五岩峰某處

1510 南湖北峰岔路口

1530 下去南湖圈谷的路上

1545 抵達南湖圈谷，紮營

山屋旁邊取水

D2 0600 離開南湖圈谷，起登

0612 往南湖大山的路上

0710 南湖大山0746 高山圓柏匍匐前進區

很美的南湖西稜

0820 下破碎地形

0839 遠眺昨天紮營的南湖圈谷

0848 結束四段破碎下稜地形

沿途第一次看到的布條

0930 森林裏頭的一小段下稜地形

1002 森林裡的直升機尾翼

1006 南湖西稜大草原仰望(回味)剛剛走的南湖西稜

草原風光

1028 南湖西稜直升機殘骸

1147 下南湖溪沿途撿到的古物

1214 南湖主峰告示牌

1354 南湖溪營地

南湖溪

1500 爬回南湖傳統路線上稜中

1538 沿途撿到的鹿角

1603 回到傳統路線上

1655 雲稜山屋

2015 5.3K岔路口

2028 勝光山

2050 大水池登山口

2216 南山村便利商店(慶功宴)