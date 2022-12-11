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不同凡響！「正德大佛山」世界最高鎏金如來佛祖 夕陽照射更顯金碧輝煌

健行筆記／ 健行筆記翔

第一次知道有這步道時，也是從跑山獸Petr的分享得知。

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但近年因疫情，寺廟暫不開放，使得一直沒能前往，直到最近疫情逐漸趨緩。

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選了一個藍天白雲的好天氣，驅車前往，預計走一圈2-3小時。

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停車沒有半台車輛，但還好告示牌寫著正德大佛目前有對外開放。

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一旁還有種植九重葛的造景 ，最後走上大佛山時一瞧，面積還頗大的。

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沒幾分鐘的路，就步行到大佛的腳下，看著繞佛指示牌，我也跟著造作，抱著傻賴順時針繞了三圈。

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然後席地而坐，這一刻沒有遊客，只有大佛與我們，忽然感到很自在，沒有任何煩惱。

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離開後，才知道原來這尊大佛造價十億台幣…..

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原來我也曾跟億萬富翁聊過天，帶不走的東西，也無需刻意擁有。

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坐了許久片刻，也感到自己很富有了，該來爬爬山了。

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寺院很多石藝造景，尤其小沙彌的石雕，跟大佛的莊嚴，有著明顯反差。

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沿著石階路，可以繞行大佛身後的山，整整一圈。

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正德大佛山，山頂無基石或牌子，爬升也算不少。

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一開始先從羅漢坡起登，通通都是階梯路，抱著傻賴，真的還是會累。

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靠近山頂的路，基本上石階沒有損壞，只是被蕨類大軍所覆蓋。

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約有200公尺的路，是跟著傻賴一起用爬的、鑽的來形容。

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也擊破超過30面的蜘蛛網，抱歉了，小蜘蛛（再麻煩重編）

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不過認為只要再有人整理過，應該很快就恢復原狀了。

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這種架高的石階步道，個人認為比較堪用，不容易損壞。

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不過對我來說，能跟傻賴一起探險時的有趣場景，是最幸福的時刻。

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山頂的景色大部分，會被樹木所遮掩，但還是能看向埔里周圍的環境。

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接到通往關刀山的三岔路，蕨類就少了很多，看來這一線比較有人常走動。

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據說這裡也能接到慶安宮，有機會再來試試。

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下山時，剛好夕陽照射到大佛，閃閃發亮、金碧輝煌。

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忍不住張開嘴巴，呆滯了幾秒鐘，十億果然不同凡響…

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於是又帶著傻賴，重拍了一張閃閃發亮的大佛合影照。

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剛有兩毛陪伴時，也是幾乎天天的彰化大佛腳下散步，一直以來，兩毛似乎跟佛祖特別有緣，希望傻賴也無病痛終老。

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謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋?：山岳小站、帶毛小孩去旅行 小乙&小賴！

步道 九重葛 毛小孩

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