不同凡響！「正德大佛山」世界最高鎏金如來佛祖 夕陽照射更顯金碧輝煌
第一次知道有這步道時，也是從跑山獸Petr的分享得知。
但近年因疫情，寺廟暫不開放，使得一直沒能前往，直到最近疫情逐漸趨緩。
選了一個藍天白雲的好天氣，驅車前往，預計走一圈2-3小時。
停車沒有半台車輛，但還好告示牌寫著正德大佛目前有對外開放。
一旁還有種植九重葛的造景 ，最後走上大佛山時一瞧，面積還頗大的。
沒幾分鐘的路，就步行到大佛的腳下，看著繞佛指示牌，我也跟著造作，抱著傻賴順時針繞了三圈。
然後席地而坐，這一刻沒有遊客，只有大佛與我們，忽然感到很自在，沒有任何煩惱。
離開後，才知道原來這尊大佛造價十億台幣…..
原來我也曾跟億萬富翁聊過天，帶不走的東西，也無需刻意擁有。
坐了許久片刻，也感到自己很富有了，該來爬爬山了。
寺院很多石藝造景，尤其小沙彌的石雕，跟大佛的莊嚴，有著明顯反差。
沿著石階路，可以繞行大佛身後的山，整整一圈。
正德大佛山，山頂無基石或牌子，爬升也算不少。
一開始先從羅漢坡起登，通通都是階梯路，抱著傻賴，真的還是會累。
靠近山頂的路，基本上石階沒有損壞，只是被蕨類大軍所覆蓋。
約有200公尺的路，是跟著傻賴一起用爬的、鑽的來形容。
也擊破超過30面的蜘蛛網，抱歉了，小蜘蛛（再麻煩重編）
不過認為只要再有人整理過，應該很快就恢復原狀了。
這種架高的石階步道，個人認為比較堪用，不容易損壞。
不過對我來說，能跟傻賴一起探險時的有趣場景，是最幸福的時刻。
山頂的景色大部分，會被樹木所遮掩，但還是能看向埔里周圍的環境。
接到通往關刀山的三岔路，蕨類就少了很多，看來這一線比較有人常走動。
據說這裡也能接到慶安宮，有機會再來試試。
下山時，剛好夕陽照射到大佛，閃閃發亮、金碧輝煌。
忍不住張開嘴巴，呆滯了幾秒鐘，十億果然不同凡響…
於是又帶著傻賴，重拍了一張閃閃發亮的大佛合影照。
剛有兩毛陪伴時，也是幾乎天天的彰化大佛腳下散步，一直以來，兩毛似乎跟佛祖特別有緣，希望傻賴也無病痛終老。
謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋?：山岳小站、帶毛小孩去旅行 小乙&小賴！
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