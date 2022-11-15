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一日走透透！從銅鑼竹圍出發，九華山、挑鹽古道、圓子山、通宵神社、虎頭山連走

健行筆記／ 健行筆記邱晨

坐火車來到銅鑼車站，就近來到公車站牌，等候新竹客運5664路開往三義班車，在竹圍站下車之後，路口有「農苗銅6」號→番寮坑指標，朝著指標方向走，映入眼簾的是寬廣的馬路，朝著山的方向，道路右邊，綠色農田裡有一畦黃白相間的杭菊，讓人看了心生歡喜。

先走過橋面底下的西湖溪，一公里的路程，來到12鄰的番寮坑，有幾戶住家錯落道路一旁，路過時只傳來狗吠聲，未見人影，寂靜像似無人居住的房舍。此時再前行的道路，已轉為小而曲折的農路緩緩爬升，到九華山大興善寺之前已無住家。由竹圍來到九華山約三公里，在大興善寺內外周遭瀏覽三十分鐘，由寺院山門旁的階梯往上走，接上了苗38鄉道，路旁一側是九華山大興善寺平整大停車場。

取通宵方向，經九華山茶園，續行約0.5公里，在里程7K後的過彎處， 可見挑鹽古道的入口石碑及銅鑼自行車道標誌，旁有一座觀景平台及座椅，可眺覽海岸風景。在此休息了15分鐘，撥了幾顆橘子下肚之後，下切挑鹽古道。挑鹽古道保有距離不長，被一分為二，苗38鄉道攔腰切成上下兩段，第一段較長，下段短。古道沿途以大顆卵石鋪成石階，以相思林為大宗，點綴著一些不同樹種。兩段長短不一的挑鹽古道走完，就沿著苗38鄉道一直走，雖然頭頂上大辣辣的艷陽，但沒有了夏季的熾熱，又有風勢吹拂，走起來也不覺得累人。

由挑鹽古道這一路走來約5.5公里來到圓山農場岔路，取左側圓山農場道路爬坡而上，經過了大門，進入荒廢的農場，觸目所及各棟建築物依舊，而周邊已經荒蕪。持續循道路走至盡頭，進入雜草及膝的泥徑，來到圓子山基點約100公尺。在農場找個蔭涼處，午餐休息了50分鐘續走，回到了圓山農場岔路，取左不知名道路，離開苗38鄉道，這時道路兩旁林立許多屋宇，有別於之前的空曠孤寂。

約30分鐘接上了苗121縣道，走了5公里的121線過了通霄交流道，進入通霄市區走至通霄神社，來到最高處虎頭山基點，拍完照匆匆趕至通霄車站搭車。

08:07銅鑼竹圍→08:58九華山大興善寺→09:32挑鹽古道入口→10:00挑鹽古道出口→11:49圓子山（休息午餐50分）→旗山橋14:21→虎頭山14:43→通霄車站14:57。

行走路跡:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1311073

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銅鑼車站搭5664新竹客運竹圍下車。

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農苗銅6號道路。

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道路一公里後，進入山林兩旁皆有樹蔭遮蔽陽光。

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福德祠過後距離九華山大興善寺近了。

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來到寺院外圍。

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寺院內外景觀。

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取寺院山門外階梯，往苗38鄉道。

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苗38鄉道，及路旁茶園。

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挑鹽古道銅鑼端入口。

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挑鹽古道通宵端入口。

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沿著苗38鄉道持續走。

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這一段路，落羽松綿延很長，若是道路兩邊都栽植更為壯觀。

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圓山農場岔路，取圓山農場指標左上。回程取左邊道路而行，離開了苗38鄉道。

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進入農場，醒目紅磚外牆建築，建築物內的擺設都在，周邊雜草叢生，荒廢了有一段日子。

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丘稜最高處的歐式建築，讓人不多看幾眼也難。原本想在其室內午餐，入內後窗門空洞，涼風陣陣，牆壁上寫上了咒人的語句!很難不讓人聯想到幽森魅晃的傳說。

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路的盡頭，由水搭旁進入草徑。

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來到最後一根電桿，再往前約30公尺，可到圓子山基點。

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在圓山農場某處午餐。

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圓山農場來到苗121縣道約30分鐘。

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121縣道走了5公里進入通霄市區。

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抵達了通宵神社，循道路或者階梯來到最高點，台灣光復紀念碑，虎頭山積點就在一旁。

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古道 客運 落羽松

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