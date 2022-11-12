遊昔日的挑夫路軌跡！「2022年米棧古道」摸一摸山頂上的五棵大榕樹，傳說會帶來好運

登山健行又完成一條古道的巡禮爬到高處折返點的觀景台能遠眺太平洋及水璉部落米棧古道，昔日的挑夫路，同遊歷史軌跡遙想當年古道熱鬧的光景與艱辛，讓此行分外有義意～

壽豐鄉境內的米棧古道，曾在數年前爬過一回但因那時孩子還小不耐爬，只爬到600公尺變折返於是這麼多年，對於米棧古道一直心存著小小的遺憾想著，總有一天一定要爬完這條古道 7月初時便約友人於假日時來爬米棧古道但因友人有事，不想再改時間且古道難度不高於是2022年7月10日(周日)便自己來走這一回位置在193線約42.25K處，可見一大米甕造景藝術寫著米棧古道從這路口轉進來就可抵達古道登山入口處，內有小停車場可停幾台車

停車場上方有一涼亭，往前走就能看見登山入口處好幾年沒來了，倒是沒有多大的變化來的早，停車場上只停一台車，檢視背包確認飲水等都有帶手再拿一根登山仗就開始今日的古道巡禮～

米棧古道(全長7K，目前只有西段可走)西段全長2100公尺，歷史記載1888年(甚至更早)～1979年以前它是水璉<->米棧間的經濟、民生的臍帶，二地的原住民往來密切無論是水璉的農特產品(稻米、樟腦油、香芧油)或是米棧的柴米油鹽醋茶等民生必須品均需過過＂挑夫＂這個特殊的行業來運送

早上6點40分正式走進登山入口入口處的左側有四個大石板寫著：米棧古道古道內的里程數告示牌都很完整，走在林間完全不怕迷路坡度大致上：前段平緩，後段微昇(但不至走到費體力)

1979年193縣道通車後交通運輸的便利慢慢的利用古道來運輸的功能亦漸趨沒落2006年在水土保持局花蓮分局及其他公部門的經費挹注以及地方熱心村民的提案、修護，終於恢復古道往日的生機復經2007年的風災修護以及2016年農村再生雇工購料的精緻執行逐步轉型成為適合全家老少、寓教於樂、生態豐富、深度體驗的健康慢活步道

走到400公尺第一座觀景平台（時間是早上6點50分，爬行10分鐘抵達)從此平台望過去可見對山的中央山脈以及壽豐地區另外山腳下流過的花蓮溪也能清淅入眼

觀景台最怕前方的樹木或雜草過高這樣就影響它觀景的功能還好在400公尺處這平台，還能看見不同角度的景色～

觀景平台的正對面，鏡頭拉近鳳林、壽豐交界處的新豐平大橋以及壽豐溪也能眺望的到

繼續爬行，走到600公尺左右地面不知是什麼的果實落了一地？沿路上來還真的見不到其他的遊客，自己就慢慢緩爬樂個自在

端午節時爬了佐倉步道，再走這條步道上來感覺爬昇其實較沒有那麼明顯，就是路面差很多佐倉步道是水泥路跟一小段的土石，而米棧古道較為原始山徑且路面也較窄延伸：

2022年佐倉步道輕鬆完爬！登高望遠俯瞰大花蓮市景以及太平洋海景，景觀佳、路面好走，走進山林，大口森呼吸！

米棧古道原長7公里，是早期水璉地區運送商品到花蓮的重要道路水璉地區居民雇請挑夫將貨物挑至這裡集中由於貨物大部份都是以米為主，一棧一棧的推放後才有了＂米棧＂這個名字便油然而生原來米棧這二字是這樣來的，加深了印象～

800、1000過了後來到1200公尺處1200公尺處見有第二座觀景平台，時間是7點30分從入口處到這裡約走了50分鐘

米棧古道1200公尺觀景台，看解說牌可觀四大區域1.中央山脈的能高山南峰、白石山、安東軍山2.兆豐農場(鳳林鎮林榮田里)3.支亞干部落(萬榮鄉西林村)4.溪口部落(壽豐鄉)

溪旁一大片就是鳳林西瓜田往右側遠眺還能看見米棧大橋

正前方的溪流是壽豐溪，中間的橋是新豐平大橋在觀景台上認識一下周邊的景色，順便休息在喝口水休息過後繼續往上，到了1200公尺後離終點處剩900公尺，滿快的～

接下來穿過1300、1400、1500、1600公尺這路段有點微徵昇，但也沒到讓人吃力的地步好處就是走在林蔭下，幾乎沒曬到什麼太陽～

來到1700公尺處第三座觀景台平台到了，時間是上午7點50分另一側還有一座涼亭：水璉亭觀景台旁還有一棵大樟樹，樟樹散發的味道也讓人提神有的人不喜樟樹味，但姐倒是非常喜歡～

走上觀景台想看看能見到什麼樣的景觀嗯，感覺上角度沒有比1200公尺處的觀景平台佳能見的視線較窄 水璉亭遊憩區周邊的故事早期的水璉涼亭(民國55年)不敵風災的侵襲己損壞多年(只剩四支骨架)後民國107年經過米棧社區發展協會的"生態體驗、文化巡禮"的共識透過農村再生僱工購料計畫修護新的涼亭連帶也整理了周邊的環境

這個就是水璉涼亭在不變其主體結構、樣式下由米棧的工班一點一滴依據原貌修護而成有發現到涼亭前後的牌匾不同嗎?有二個牌匾：水璉亭、歪歪亭(不知何意?)

水璉亭在1700公尺處，距離終點只剩400公尺越往上走越原始，林木繁密，沒有人聲只有蟲鳴鳥叫以為會見上幾隻猴，但也沒有(笑)

很多朋友會問：自己爬山不會怕嗎？爬山時會評估步道的難易度、公里數及安全性若是有難度且爬山需要半天以上(4小時以上)就一定會找伴同行米棧古道來回4.2K，比起綠水文山步道、錐麓古道算是好爬的所以自己才會來爬～

很快的2000公尺的指示牌就在眼前在往前幾分鐘就能抵達終點也就是折返點，當下滿開心的

走到2100公尺處的觀景台，這也是此步道的第四座觀景台時間是8點16，從入口處爬到此約花1小時36分米棧古道原長7K但東段(水璉到此觀景台)未開放健行，目前只開放西側(米棧上到此處)的2.1K遊客走到這裡稍做休息後得要沿著來時路下山

2100公尺觀景台上可遠眺水璉部落跟太平洋就連台11線(花東海岸線)也能清淅入眼

一路在樹林間穿梭沒想到在終點處還能遠眺太平洋的景色真是太快人心，不只如此，在2100公尺觀景台周邊傳說還有五棵樹一定要摸一摸 2100公尺觀景台-5棵榕樹的故事傳說住在水璉、米棧一對挑夫情侶Sra以及Nakaw為了獲得雙方父母親的祝福，向一位叫"曙光"的神仙幫忙神仙聽到小情侶的愛情故事加上他們的努力不懈在山之巔種植了五棵榕樹，五棵樹由南至北依序：長命樹、事業樹、愛情樹、豐收樹及幸運樹只要摸了這五棵樹就會帶來好運，最後Sra以及Nakaw也在曙光神仙的祝福讓雙方父母親同意了他們的婚事～

觀景平台右側就是長命樹 觀景台的左側就是事業樹

其它三棵樹，在現場東看西看找不到，只見左右那二棵但想到來了若沒找到就下山會很不甘心於是下了觀景台發現這裡有條小路，應該是舊時古道下切往水璉部落是不是在前面？於是在往前走一會，果然三棵就在小路旁 離觀景台距離不遠，大約10公尺就見愛情樹這些樹都太高了實在不好拍(笑) 旁邊的是豐收樹，二樹緊鄰 還有一棵到底在那呢？於是又再走幾公尺沒錯，也在路旁 這棵就是幸運樹，這樣一來，五棵樹全都找到了當然都要摸一摸希望能帶來好運～下回來到米棧古道的2100公尺觀景台，記得也找找這五棵樹唷相信在曙光神仙的祝福下都會有很好的機緣～在觀景台大約停留35分後在喝點舒跑及水就下山下山的時間是8點50分

下山總是比上山快，夏季林區蟬鳴聲非常震耳還停下來錄了一小段(笑)底圖：角度剛好拍到新舊豐平大橋

回到1700公尺處的水璉亭步道路面有幾朵小白花，不知何花朵，好奇聞了一下：帶香～

對面應該是壽豐溪口、樹湖、豐田等地想起樹湖山區裡有一荖山瀑布，不知各位走過沒？步道入口到瀑布只有300多公尺，也是一條親民步道延伸：

2020年樹湖荖山瀑布！輕健行！芬多精、負離子洗禮，神清氣爽，不用帶口罩，走出戶外觀瀑布巡櫻趣

從入口處到終點再折返，沿路沒有遇見其他的人一直到了這裡，終於見上二組先後走上來的遊客小朋友很開心的在路旁發現昆蟲在樹縫中能清楚的看見底下的西瓜田，一排一排的也很整齊

很快的就來到出口處的最後一個小轉角時間是9點33分，從山上折返點回到山下約43分鐘果然下山速度是較快而且也不像上山一路拍照（笑）

下山後遇上民宅的一位婦人，笑問：妳爬山下來了呀，那麼早？也客氣的回說：對呀，走這步道很舒服也很好走～入口處另一處有一小水池，不知可釣魚否？（笑）你若喜歡輕健行，可以參考姐之前做的攻略延伸：

花蓮境內輕健行！上山下海、遊山玩水、親近山林、戶外遊跡，健行步道、森林園區、綠色公園、瀑布、觀海，醬玩絕不無聊(2022-03-31更新)

太魯閣國家公園境內健行攻略！網羅景觀型、健行型、登山型步道，用雙腳領悟峽谷柔情，瀑布吊橋、斷崖峭壁、稜線陡升、壯闊秀麗、驚險美絕！

從停車場開車出來後將車停在193線約42.25K左右路口處還能見一些當地的造景由八根柱子組成的展品，上面還刻有"米棧"二字另外在往步道入口處也能看見一排的甕，上頭標示1888年到2007年1888是古道興起的年代，2007年則是復興米棧古道地景的年份

米棧古道終於完整的走過了一回下山後沒有疲憊感反而像是在山區中被綠療，精神狀況大好(笑)米棧古道目前只開放西側這段的2.1K，須原路折返，故來回4.2K步道內有四座觀景平台及一座水璉亭四座觀景台分佈在400公尺、1200公尺、1700公尺(水璉亭)、2100公尺 此行從入口處到2100公尺(終點)約花1小時36分(沿路走拍)再從終點的折返下山較快約43分鐘，來回時間：2小時19分當然這是大女孩的腳程，來回所需時間就看個人腳程而定這裡只是提供給大家一個參考的數據米棧古道其實滿好爬的，陡度不高，只有一小段微昇到了終點的折返點別忘了摸一摸那五棵有故事的樹唷～走讀日：2022-07-10米棧古道：花蓮縣壽豐鄉米棧社區內(花蓮193線約42.25K處)