超有特色的圓木棧道！攀登頭嵙山「大坑5-1及5號步道」 沿途欣賞漂亮的五葉松

頭嵙山，位於台中市北屯區與新社區交界處，屬於大坑風景區之內，可由大坑一號、二號、三號、四號、五號、五之一號步道攀登，海拔859公尺，小百岳編號41，聯勤內補一等三角點3號及二等三角點1120號基石各一顆。

前次來是走4號步道到頭嵙山，再走5號步道轉1號步道出來，來回搭66號公車，心得請參考：很有特色的圓木棧道步道。頭嵙山(小百岳#41)【大坑4號→5號→1號步道】。這次選擇由5-1步道進入，騎機車導航「大坑五之一號登山步道」即可到達位於 斜頭巷 的登山口。走5-1號步道經二嵙山到達黑松亭，轉入5號步道到頭嵙山，這裏也是4號步道交會處，原路返回到黑松亭後續走5號步道，沿途會經過3, 2, 1等步道交會處，最後由5號步道登山口出來，走回到5-1號步道入口。步道沿途上上下下，有點費力但不是很難走，尤其走在圓木棧道要小心行走，路線請參考我的GPX軌跡。路況及風景請參考我的相簿：漂亮的五葉松及很有特色的圓木棧道：大坑5-1及5號步道＆頭嵙山（小百岳#41）。5-1步道入口位於斜頭巷，這條馬路不是很寬，會車要小心一點，登山口再往前一點有不少停車位，5號步道登山口則需再往前約800公尺。

5-1號步道剛開始是原始土石山徑。

走了約10分鐘，遇到第一段圓木棧道，雖然很有特色，不過要小心踩踏，以免踩空了！

沿途有定點解說區的設置。

還設有不少植物解說牌。

叉路口設有指標，也有里程柱標示，路線明顯，不會走錯路。

來到二嵙山的山頂，原有的三等三角點129號已遺失，設有一座「台中市建城90周年紀念碑」。

再來會經過二嵙亭、城中亭、茶歇亭三座涼亭，步道穿插著原始土石路徑及圓木棧道。

到達5-1及5號步道交會處「黑松亭」，這裏設有涼亭、景觀台及座椅，可休息及欣賞山下台中地區的風光。

轉入5號步道，往頭嵙山方向行走，這條步道是臺灣五葉松分佈最多的地方，搭配圓木棧道，真的很漂亮！

也有空曠的區域，視野很好。

沿途植物生態豐富，不同顏色點緻，讓步道生色不少。

上方是高峰亭。

經過3號步道交會處。

頭嵙山前的一段圓木棧道陡坡，中間有一處小平台，旁邊有一棵高大的五葉松。

（由上往下拍）

來到頭嵙亭，旁邊就是小百岳頭嵙山。

頭嵙山，海拔859公尺，聯勤內補一等三角點3號及二等三角點1120號基石。

在頭嵙亭休息及補充食物後，循5號步道原路返回到黑松亭。由黑松亭左側續走5號步道，這段步道是最多涼亭的一條路線，除了上方的頭嵙亭、高峰亭及此處的黑松亭外，依序還有獅子亭、怡樂亭、行易亭、逍遙亭等四座涼亭。

獅子亭，這座是這條路線唯一的非木造涼亭。

遇見一隻不怕人的台灣獮猴，小心通過。

經過怡樂亭。

2號步道交會處，右下方有一處不小的平台可休息。

續行5號步道。

行易亭。

1號步道交會處，施工圍籬沒有完全封閉入口，不確定是否可通行？

這是5號步道入口貼的1號步道施工公告，施工期間是111/8/31~111/10/31。

逍遙亭，最後一座涼亭，涼亭前方有些展望，周圍施工中。右側往下行的步道堆有沙包，涼亭外側設有圍籬。

續往下行，5號步道登山口到了！登山口右側有流動廁所。

取左走馬路回到5-1號步道入口。