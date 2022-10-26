探訪涵蓋3山的台北文山森林公園，走在小清境天空步道宛如漫步樹梢

今日行程：興隆路一段137巷底入口＞景美運動公園＞登山口＞蕨影步道平台＞瞭望平台＞探險之丘＞市民樂活農園＞大樹平台＞樹梢步道＞生態滯洪池＞興福庄建塚紀念碑文山森林公園，海拔約50公尺，位於台北大安區與文山區交界，文山森林公園佔地約11公頃，原本部分是景美11號公墓(福興公墓)，經遷葬後，建成文山森林公園，大致上為原蟾蜍山，芳蘭山，福興山的範圍，園區步道總長約2公里，從森林走向稜線，除了觀景平台多外，天空景觀步道為其一大特色，高架的步道行走在樹梢之上，又稱樹梢步道，頗有小清境之感，是欣賞文山都市美景的好去處文山森林公園入口有多處，今天就由文山區興隆路一段137巷底入口出發，大眾運輸可搭乘捷運至萬隆站，再步行前往，預計走P型路線

一開始由入口處進去是景美運動公園，與文山森林公園共用同個入口

景美運動公園大草坪

生態池旁就是文山森林公園登山口

起登一小段陡上後，很快就到達蕨影平台

繼續前行

漸漸上到稜線，視野也越來越好，可以看見文山區的高樓與民宅

遇叉路，取左上行，往探險之丘的方向走，右邊是回程P型走回來的路線

途經瞭望平台

雖然煙雨濛濛，但展望還不錯，能望見新店的高峰直潭山，暗寶劍山等等

園區的路面採用生態工法，保留了自然的溝渠與泥土路面，底下層則是孔隙較大的材質，即使大雨也不會積水，還能讓水勢自然排出

文山森林公園，大致上就是以前的蟾蜍山，芳蘭山，福興山的範圍

連著名的筆架山都看得到

到達趣探險之丘，是一處小朋友的遊戲設施基地，有大片人工草坪，似乎可以玩滑草

接著走往市民樂活農園

雖名為市民農園，但不能隨意栽種，要市府同意才行

市民農園算是文山森林公園的末端，可以通往福興公園，我們則往大樹平台的方向返回，經由樹梢步道（天空步道）走P型路線

走往樹梢天空步道，要先走蜈蚣天梯上去

樹梢天空步道沒有指標，只有寫往生態滯洪池

這空中步道可真是高，距離地面至少15公尺，跟清境的高空景觀步道相當相似，因與樹梢同高，又稱樹梢步道，視野無遮蔽，非常開闊

蜿蜒綿延的步道，猶如蛟龍一般，好壯觀

天空步道下來之後是三座類似湖泊的滯洪池

這幾天的大雨，在北市造成多處災情，然而文山森林公園發揮了作用，完全將排水，蓄水功能展現到極致，兼具防洪與休憩功能

再來走往興福庄建塚紀念碑

興福庄建塚紀念碑，立於西元1929年（日治時期昭和年間），是為了紀念當時的地方士紳出錢為窮民安葬的功績

最後接回主步道，完成環狀P型一圈，大約2公里路程，那麼今天的台北小清境體驗之旅就到這裡。