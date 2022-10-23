適合各種年齡層！ 高雄田寮「月世界地景步道」 登月池最高點俯瞰惡地地質地形

行前準備：(視個人習慣調整)

水 → 過程中一定要多補充水分，非常重要!!! 薄外套 → 視海拔高度落差，建議隨身攜帶。 登山杖 → 上山較省力，下山藉著輔助減少膝蓋出力。 防曬 → 預防高溫紫外線直射皮膚，建議注意防曬。

收費方式(2022年09月收費)：免費

前情提要(官方計算)：

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＜高雄市．田寮區＞田寮月世界地景步道自行開車可以將車子停放在田寮月世界第一停車場總覺得車位沒有特別多如果連假想來走走可能要碰運氣或是路邊停車啦

從停車場走往月世界入口的路上有設置導覽地圖可以做為路線參考不過整體路線規畫及指標還蠻清楚的所以不太需要擔心會迷失方向

月世界遊客中心除了設有公廁之外還有一些小農攤販以及7-11便利商店(我去的時候(小農攤販大多是販賣鳳梨或是芭樂的相關產品接著就是從這條路一直往前走啦~

從月世界遊客中心步行3-5分鐘之後看到這3隻有趣的園藝山羊

換個角度有2顆小熱氣球

園藝山羊和熱氣球就設置在玉池旁邊

玉池周圍都是可以步行和拍照的就找自己喜歡的位置留念吧

周圍有設置涼亭和椅子帶長輩們來也可以稍作休息喔不過全區域並沒有遮陰處千萬注意防曬呀(防曬 墨鏡 遮陽帽 通通備齊

接著往惡地步道前進(月世界是一種泥岩地形屬於特殊景觀因此稱為「惡地」路上遇到這些一球一球的園藝小樹想想這些植物能在那麼荒蕪的地質生長真是不容易啊

惡地步道設有投射用的小燈晚上一到會分別投射不同顏色在這樣的特殊景觀上(這次是下午時間來(沒機會看到

沿路也會遇到這樣的方向標示

近看一張

遠看一張

很近又很細的一張(龜裂的地形

穿過惡地步道之後就是通往後山啦

真的是會越走越熱喔沒有遮陰處而且連風都灌不進來哈哈老實說走著走著會越來越悶熱

遠遠就會看到號稱是151階的天梯

其實爬上去沒有想像中的累啦(主要的問題是熱哈哈哈哈

這是在天梯上往下拍攝的畫面

享受一下這種俯瞰的感覺

天梯連接的地方 就是月池 位於高處是視野絕佳的位置

再一張吧

這就是月池啦(從天梯一上來(立刻就會看到

月池周圍也有一些植物或是小花(其實我不清楚這是什麼植物(只是覺得在這色調單一的環境中(能看見一點黃 (蠻有趣的

這應該是芒草吧?

芒草應該是一種耐乾旱的植物吧(這裡比較隨處可見的植物就是芒草啦

月池周遭大致是單一色調不過也是月世界的最高點可以俯瞰整個地質型態

順著唯一有步道的方向往下走通往弦月觀景台

弦月觀景台到啦

景觀台的旁邊設有十二星座日軌他們都算是一種公共藝術吧

很快的漫遊步道的行程也接近尾聲了

沿著這片綠油油的草皮

在經過一些紅紅粉粉的小花

最後一小段路程

山頂土雞城就在眼前(是可以飽餐一頓的行程安排吧(不過這次我並沒有在這裡用餐

依照指示往月世界遊客中心的方向前進

這就是田寮月世界地景步道的環狀全貌囉 木棧道可以直接通往第一停車場(雖然是一個岔口(但是2邊都可以通喔

後記：

田寮月世界地景步道的類型屬於觀光旅遊適合各個年齡層來

但是全區域幾乎沒有遮陰

真的是又悶又熱啊夏天千萬小心中暑冬天也許會有風但是不知道會不會受到地質影響可能帶起很多砂土(我沒有冬天來過(所以只是想像啦奉勸大家想來的話還是選個秋天吧

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總心得(個人觀點)：

難易：★☆☆☆☆[比較需要體力的部分應該只有151階的天梯]交通：★★★★★[標示清楚容易抵達]環境：★☆☆☆☆[步道維護良好但幾乎沒有樹蔭]風景：★★☆☆☆[到最高點可以看到清楚的惡地地質及地形]再訪：☆☆☆☆☆[應該不會再訪到此一遊即可]