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跑山獸近半年救援聲量破千筆！ 拍片宣導「失落感自己扛」　網讚爆：真的是做功德

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source:翻攝Facebook／Beast Runners 跑山獸
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文／姜雅馨

YouTube頻道「Beast Runners 跑山獸」由來自捷克的羅培德（Czech Novotny）及賽德克族妻子羅勃・依婉（Eva）經營，兩人因為熱愛台灣山林，於是用影片紀錄爬山行程，近年來也屢接獲家屬求助前往山中搜救失去聯繫的登山者，有網友對此擔心「跑山獸這樣值得嗎」，意外引發網友熱烈討論。

跑山獸愛台灣山林也勤救援！失落感全自己扛讓他好奇：這樣值得嗎？

有網友在PTT以「跑山獸這樣值得嗎？」為題發文，原PO認為跑山獸所承受的心理壓力並非一般人所能承受，「尤其是搜救後發現自己好友的背包時...那影片我真的不敢看，他太太也在某影片下面留言說自己和跑山獸的精神有受到影響」，原PO眼見跑山獸已經拍攝許多影片宣導登山正確觀念，卻仍有許多登山客發生迷路、失蹤等憾事，「不見了還要拜託他出面去搜救，最後找到的只有一具遺體，甚至剩下衣物的那個失落感他都要自己扛」，直言跑山獸「真的是佛心來著」。

Beast Runners 跑山獸

image source:翻攝Facebook／Beast Runners 跑山獸

強大抗壓能力讓觀眾佩服！網勸：懂得何時可以上山才是真的愛山

其他網友也留言表示「他想宣導氣候壞不爬山、不要下切亂跑」、「狀況不好就不要上山，又不是要當聖人」、「不要忘記他去幫忙也有風險欸」、「有找到好幾個還活著的，搜救不是本業吧？」、「真的不值，他是爬山愛好，又不是救難隊」。

多數人稱讚跑山獸，「他的心理有著很強大的抗壓能力，我很佩服」、「我覺得他影片蠻值得山友看，但台灣山友很鐵齒」、「不管他有沒有拿錢，真的是在做功德」、「功德無量」、「我個人是覺得不值得，他寧可大家平安回來，所以才會拍影片教大家如何避免」，有人則指出「懂得什麼時候可以上山，什麼時候不行，這才是真正的愛山」。

網友討論跑山獸前往台灣山林搜救行動

image source:翻攝PTT

跑山獸尋找失聯登山客不遺餘力！參與救援行動網路聲量破千

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「跑山獸」聲量趨勢，可見3月28日因為前和碩副總裁蔡進國前往新北市三峽區滿月圓登山失聯，跑山獸加入搜救行動，在當日網路聲量累積1,082筆，8月10日跑山獸公開到台中谷關馬崙山搜救台鐵粘性男員工過程，再次呼籲登山者登山時永遠不要隨機下切，網路聲量也上升至1,214筆，9月10日到台中市和平區池有山登山的台北地方法院法官陳伯均在獨自探路時失聯，其家屬向跑山獸求救，不過礙於跑山獸另有行程，加上需有繩索團隊才能成行，因此跑山獸選擇與家屬保持聯繫、提供參考意見，並未參與救援，不過網路聲量也累積1,539筆。

「跑山獸」近半年聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月19日至2022年09月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『跑山獸』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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