桃園夜景首選！龍潭乳姑山 平遍山連走 順遊龍潭觀光大池 還有壢景町日式宿舍群

今日行程：中壢中平路故事館＞壢景町日式宿舍群＞龍潭觀光大池＞凌雲國中＞平遍山＞乳姑山。

乳姑山，海拔390公尺，位於桃園龍潭，因山形似女人的胸部而得名，以山頂極佳視野著稱，是龍潭地區相當知名的夜景地點，乳姑山亦是著名的茶之鄉，產茶歷史已有百年之久，其氣候與紅土非常適合茶葉生長，以福源茶廠之台茶18號紅茶，東方美人茶最遠近馳名，坊間知名的茶裏王日式綠茶就是出自乳姑山茗茶龍潭大池，為桃園眾多埤塘之一，早期為調節水量，灌溉農田之用，現則成為一觀光景點，池中的南天宮為其一大特色，每年端午佳節更定時舉辦龍舟競賽今天就由中豐路上的凌雲國中出發，沿著龍新路接楊銅路二段（桃67線）即可到達平遍山，大眾運輸可搭乘桃園客運5640路線至南蛇崎站下車，再步行約800公尺前往，近年來桃園市陸續整修許多日治時期歷史建築，我們先去中壢市區的中平路故事館，地址：中壢區復興路99號

中平路故事館，建於西元1930年代，原為日治時期的公務員宿舍，免費參觀，內有志工導覽

連內部的陳設，庭院，水井等等設施都保存的相當好呢

接著前往鄰近的壢景町日式建築群

壢景町，地址：中壢區延平路627號，建於1941年，原作為日治時期警察宿舍，後發生著名的中壢事件，現部分為咖啡廳，部分開放參觀

跟嘉義著名的檜意森活村相比，桃園的日式宿舍群雖然規模沒那麼大，但整體而言比較不商業化，環境規劃著重質樸感，還保有當年日本時期的韻味

中壢附近的日式建築群還有壢小故事森林，地址：中壢區博愛路52號，有興趣的朋友也可以前往參觀，然後我們前往龍潭觀光大池，池中的南天宮是其一大特色，有數座橋樑連通，能飽覽湖光山色之美

接下來前往平遍山，由凌雲國中旁的龍新路（柏油路）開始爬，路程約2.5公里，也可以選擇直接開車上山

平遍山與乳姑山到處可見大片茶園，乳姑山是百年著名的產茶故鄉，知名茶飲茶裏王的日式綠茶就是產自這裡

沿著馬路走（楊銅路二段），右手邊指標寫雲頂休閒農場，這裡上去就是平遍山

上行一小段之後，到達平遍山，海拔387公尺，有一條軍事戰備道路，據說三角點已遺失，以前是在鐵門內過去，但現已鐵門深鎖，無法通行（鐵門內為軍營）

平遍山視野佳

繼續走楊銅路二段（軍事戰備道路有接楊銅路），前往乳姑山

一路上的展望真的很好，也難怪乳姑山是桃園熱門的賞夜景地點，即使是白天風景也是很棒，能一覽平鎮與桃園市區，這裡的景觀餐廳真是特別多

走沒多久，不遠處就可以望見華視的電塔，依據資料，乳姑山的三角點就在華視電塔內

抵達乳姑山，海拔390公尺，可能是因為假日的關係，大門緊閉沒有開放，就沒辦法進去找三角點了，那麼今天的旅途就到這裡。