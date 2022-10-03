簡單路線！台北大縱走第一段「關渡往二子坪」，背起裝備、欣賞沿途風景

網友們分享大縱走第一段難易度相對簡單，但也許我多穿外套想防曬，讓自體無法散熱，導致體能快速消耗，很明明腿不酸，但卻走不動。(是否該買件”穿比不穿還涼”XDD，不然任務完成後，也變成一個小黑人)現在指標做的很清楚，沿途都會看到，不用擔心走錯路。交通方式：- 關渡：一早騎著goshare抵達起始點關渡，這裡還在租借範圍內，租借完全沒問題，路邊也有停車格方便停車。- 二子坪：公車108區，從二子坪”直達”陽明山總站，區間車不會繞去擎天崗。 (還是很怕坐錯車，上車還問了司機，司機完全沒聽完我的問題語氣超差的說:對!，這班司機心情很不好)再轉公車260下山到捷運士林站，公車休息區的旁邊就是公車亭了。

路線細節：學園路-校園旁人行道：6:40 加油站(中央北路四段與學園路交叉口)起爬，原6:30抵達，但下載離線地圖就耗費10分鐘。沿著學園路往台北城市科技大學的方向，這段有樹蔭平坦的緩坡，大清早馬路上沒甚麼車，走起來很舒服。經過學園公園、北藝大門口(校園裡有活生生會動的牛喔!!)，順著右邊的路會進入校園，所以這裡要直走過馬路穿過校園門口，繼續直行。

經過台城科大，不穿過校園，走右邊的大馬路，即摘到第一顆寶石。道路分開2所大學，早晨的暑假只有蟲鳴鳥叫陪伴，步道從緩坡轉成陡坡，帶著口罩呼吸也喘了起來。

離線地圖是往左邊的「關渡親山步道」，我們走了右邊的「北藝大雕塑公園」，這段路很平坦好走，邊欣賞錄上的裝置藝術，看到柵欄走到盡頭又接回關渡親山步道。

忠義山親山步道：7:15 沿著網球場圍牆走，一眼就看顯著的「忠義山親山步道」，旁邊指標也清楚寫著「台北大縱走第1段」。

「忠義山親山步道」幾乎左邊照片陡峭的石頭坡，二側有繩索做成的扶把可以攀扶，慶幸這幾天是好天氣，泥土地都是乾的，一般的運動鞋也不會滑腳。(沒戴手套，輕握繩索，並不會扎手喔~)

結束了唯一的繩索石頭坡，迎來的是寬廣草皮(其實是私墓)平地，走道盡頭柵門右邊的小路可通往外面的稻香路，馬路來往的車不多，但刺裸裸的在太陽底下又熱又曬。(經過高爾夫球場，可以清楚看到打球現場，圍籬矮，球不會打出來嗎?)(Google Maps上有段小路，看似不用繞到尚頂一街，但應該是私路，跟著離線地圖的方向比較安全。)

貴子坑親山步道-集字柱「北」：8:00 跟著離線地圖，雖然有岔路，但很容易找到不起眼的「貴子坑親山步道」入口，步道入口有一個歇腳涼亭，下一站好修休息的點就是「新北投清天宮」，這段地面也很乾爽，前半段平坦好走，後面又是階梯路，看到往上的樓梯，集字柱「北」就在旁邊了。

這是石龍子嗎? 給拍的棒棒麻豆~ 還有青澀的柿子、香蕉，路過人家家的一段路。

貴子坑步道接上復興三路，遠遠眺望社子島，今天能見度很低，天空霧茫茫的不清晰，我的狀態也跟天氣一樣，怎麼走到這的整個大斷片，體力整個爆差，清天宮也忘了拍照留念。

清天宮往面天坪：9:00 不知不覺走到清天宮，這裡有飲水機、洗手間(也有公車站牌，下山請往這XDD)，從「清天宮登山口」無止境的階梯，走沒2步又累了，陳大一語驚人：「拖垮妳的外套。」脫下後，整個人神清氣爽，還超車好幾組人。這段竹林組成的步道遮住了陽光，脫下外套後覺得有些涼意，地面也有些許的溼滑。

二子坪步道：9:55 大縱走第一段與第二段的岔路點，像招手似地誘惑著我們往第二段走下去，但二子坪步道上還有寶石待採，理性決定當天完成官方建議路線。往二子坪遊憩區的主要步道整修中，不過即使偏離離線地圖，依然可以採集到寶石、接上地圖。(沒在Google Maps的「面天坪石屋群」，農曆7月走進遺址心毛毛，從遺址望向青苔橋墩，更像驚悚片的場景，還好人來人往~)

8月「二子坪遊憩區」的池塘開滿不同顏色的睡蓮，這個季節很是帶著小食來愜意野餐。剩下最後的1.7km是平坦好走的水泥路，快到終點時看到公車進站中，狂奔過去搭公車，這次的終點照待第二段補上，10:55關渡-二子坪完勝！下山大吃特吃去。