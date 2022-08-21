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真的很像台灣！ 「玩遍蘭嶼」意猶未盡，上山下海玩透透全攻略

健行筆記／ 健行筆記李斯特

蘭嶼和台灣真的很像,都是一座中央高聳 四周平緩的高山之島,都擁有豐富的山林資源與海洋資源,都可以讓你上山下海玩得盡興又爽快,只不過這二座島的尺寸大小差很多。雖然蘭嶼和台灣的真的很像,但蘭嶼依然有他與眾不同的特色,是台灣唯一位在熱帶氣候的區域,擁有許多特有種的動植物,還有獨樹一格的達悟族原住民海洋文化,絕對值得你專程前去體驗蘭嶼的美麗與獨特。剛從蘭嶼玩回來的李老師依然意猶未盡,趁著記憶猶新紀錄蘭嶼上山下海玩透透的全攻略,同時也給想去蘭嶼的朋友一些小小的建議。

那麼要怎麼去蘭嶼呢??步驟一:先電話或網路上訂購飛機票或船票,飛機票數量超少就別癡心妄想了,船票有綠島之星和金星客輪二家公司可以選擇。步驟二:前往恆春的後壁湖或是台東富岡漁港搭船,船程約2個小時左右,記得出發前就先吃好暈船藥。在蘭嶼要住哪裡呢??因為受到原住民基本法的保障,蘭嶼目前尚無大型旅宿業進駐,不過大大小小的民宿很多,就從網路上找一間自己喜歡的民宿投宿吧!!在蘭嶼要吃什麼呢??蘭嶼島上共有六大部落,每個部落都有一些簡單的餐館,不過大多數都是以炒飯炒麵為主,而且三餐的物價消費比台灣高蠻多的!!接下來就跟著李老師一起來上山下海玩遍蘭嶼囉~~李老師這次住宿的民宿位在漁人部落,所以這次蘭嶼玩透透的全攻略就從漁人部落開始,以逆時鐘的方向騎著機車玩遍蘭嶼各景點。從漁人部落往南約10分鐘便能抵達紅頭部落,不過小百岳紅頭山並不是在這裡,反而是大天池步道登山口就在這裡,想挑戰大天池步道的請看這裡:

https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=23762

沿著環島公路繼續往下抵達青青草原停車場。

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前往青青草原的步道是高級的石磚路徑。路面平整好走還能欣賞遼闊的汪洋大海,很適合全家大小一起到此一遊。

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步道的另一邊則是綿延起伏的翠綠山巒,不得不說蘭嶼的山是真正的高山,夠高 夠雄偉 夠壯麗。

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青青草原步道的盡頭就是塊鋪著石磚的空地,完全沒有任何的屏障阻擋。

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看高山 看草原 看大海,前後左右盡是遼闊秀麗的美景。

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盡頭處還隱約有一條小徑通往下方的草原,李老師決定往下走到草原的更盡頭處。

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草原的盡頭處就更貼近浩瀚的太平洋了,除了欣賞無邊無際的海平面,還能近距離欣賞蒼勁崢嶸的海蝕岩石。

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蘭嶼跟小琉球及綠島一樣,有許多激盪想像力的奇岩怪石佇立馬路二旁,讓你騎車環島時能夠順便收集這些神奇寶貝,首先是很像龍頭的龍頭岩。

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龍門港是環島公路南下的盡頭了,接下來就要北上前往野銀部落了。如果你想體驗達悟族傳統的地下屋,那麼野銀部落是最佳的選擇,不過李老師時間有限,所以跳過地下屋直接前進野銀冷泉!!

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野銀冷泉的位置就在馬路旁,想不到這座火山島居然有自然湧出的冷泉,而且還可以在珊瑚礁岩間形成一處水池。

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甚至還有一處清澈透明的冷泉池,適中的水深,是帶小朋友來玩水消暑的安全水域。

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但最令人驚豔的是冷泉流進大海的交接處,海天一色 波平如鏡,海闊天空 無邊無際,這景色美得犯規 美得讓人受不了~~

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混合著冰涼的冷泉和溫暖的海水,帶給你全身肌膚前所未有的觸感與體驗。

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從野銀部落沿著環島公路繼續北上,大約十幾分鐘車程就能抵達東清部落。東清部落算是蘭嶼島上較大的部落,所以有小小的夜市還有島上唯二的7-11,不過最顯眼的應該是停著拼板舟的東清灣。

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如果你想體驗搭乘拼板舟出海的感覺,現場報名就可以直接上船出發囉!!

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李老師依舊是時間有限,所以跳過拼板舟體驗,只是在東清灣的大海裡開心的游泳潛水。

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東清灣四周環繞著珊瑚礁岩,只要戴上蛙鏡就能潛水欣賞美麗的熱帶魚。

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東清部落還有一處超熱門的東清秘境,不過位置隱密有點難找,先由環島公路旁日出東清的招牌處轉進叉路。

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沿著水泥小路直行。

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在叉路處離開水泥路轉進土石路徑。

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在手寫板的指標處停車,繼續沿著土石路徑步行前進。

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依照低調的招牌指示右轉走進海岸邊。

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接下來必須走在凹凸不平的珊瑚礁岩上,所以務必要穿雙保護雙腳的鞋子。

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仔細的找到架著木梯的地底洞穴。

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洞穴下的水池便是傳說中的東清秘境了。這裡真的是一個美麗的秘境啊!!但…未免也太多人了~~~

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秘境裏有二個水池,第一個水池水位很淺適合小朋友戲水玩樂。

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第二個水池就是水深約有2公尺以上,適合會游泳或有安全裝備的朋友一起和魚群悠游。

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這麼美的環境當然也是超讚的網紅外拍秘境,經驗豐富的網紅們帶著琳瑯滿目的道具,在這個秘境裡拍得樂不思蜀。

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東清部落除了有天然又高檔的戲水天堂外,還有二處值得造訪的健行步道,沿著環島公路往前一小段路後,注意路旁矮牆上的手寫情人洞指標,依照指示往下便是情人洞步道。

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儘管入口處是如此的低調簡樸,想不到情人洞步道竟是如此的平坦工整。

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舒適好走再搭配沿途滿滿的山海美景,這裡堪稱是蘭嶼島上最高檔的五星級步道。

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帶著愉快的心情在步道上和寄居蟹不期而遇,當然要禮讓寄居蟹先行通過!!

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情人洞步道的距離不長,步道終點是一塊寬敞的大平台。

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有一座最有蘭嶼風格的發呆亭,其實環島公路沿途有許多這種款式的高腳涼亭,總能看見三五成群的人們或坐或躺在涼亭的木板上,這就是最蘭嶼風格的療癒方式。

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讓我們以熱烈掌聲歡迎本步道的主角-情人洞登場,其實就是一個圓形的海蝕洞啦~~

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除了遼闊的大海和象徵圓滿的情人洞之外,黝黑猙獰的巨石和岩壁共構而成的奇景,宛如外星異界般令人驚嘆!!

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回到環島公路後別急著騎機車離開,再多走幾步路能看見東清部落的指標石碑,從大石碑再往前則是乳頭山步道的入口處。

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其實乳頭山步道的棧道已經被拆除了,入口處也有公告步道停止開放,但熱愛登山健行的李老師還是決定要走看看~~

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拆除掉棧道階梯還是可以通行,不過有些路段狹窄難行 雜草叢生,行走時務必小心謹慎。

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大部分就依照拆除棧道留下的遺址前進,走起來還是很有原始山林的原汁原味。

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走出樹林就是開闊壯觀的無敵美景。

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換個角度就能欣賞線條優美的蘭嶼海岸線。

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愈往上 棧道遺址的毀損程度就愈嚴重,雖然還是能夠通行,但一定要小心 再小心~~

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成功登上乳頭山,當然要先捏一下象徵乳頭山的那顆黑色巨石。

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山頂上原有的觀景台也被拆除了,不過雄偉青山與蔚藍海灣交融的唯美風光還在。

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即使少了海灣的陪襯,光是這鮮綠如抹茶般的綿延山巒就夠讓人醉了,此等美景堪稱是蘭嶼最夢幻的展望處啊~~

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再次回到環島公路繼續往北前進,路旁就能看見的雙獅岩,真的很像是雙獅戲球。

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這也是路旁就能看見的軍艦岩,只是現在中國正在台灣外海軍事演習,看到這艘維妙維肖的軍艦岩可是會讓人嚇一跳~~

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一路北上抵達朗島部落,這裡也有一個超讚的戲水天堂-朗島秘境。雖然在蘭嶼秘境都已經不是秘境了,但朗島秘境還是有點隱密難找,先找到路旁的白色教堂,在白色教堂斜對面的大空地就是秘境入口了。

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沿著路徑朝著遠方大型珊瑚礁岩前進,朗島秘境就是一處隱藏在珊瑚礁岩環繞的水池。

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這裡的空間很寬敞舒適,這裡的海水很清澈晶瑩,這裡的水很深 熱帶魚很多,這裡是很美 很舒服的秘境,這裡也是解放自我的極樂天堂。

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你可以自由自在的在大海游泳。

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你可以潛入海底欣賞多采多姿的熱帶魚。

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你可以挑戰自己享受跳水的刺激與快感,李老師愛死朗島秘境了~~~

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再次回到環島公路,這是路旁就能看見的玉女岩(抓頭思考中….)

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這是路旁就能看見的鱷魚岩,不過這是一隻Q版的可愛小鱷魚啦~~

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仔細注意環島公路旁的紅色警告牌,一旁蜿蜒陡上的產業道路便是小天池的入口。

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雖然有警告標誌禁止汽機車進入,但產業道路的路況還不錯,一直騎到有一面黃色招牌處就要停車步行了。

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小天池步道是緩緩上升的原始路徑,伴隨著遼闊的草原風光很舒服。

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走到叉路處有指標建議左邊路徑比較好走。

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走進一座林木蓊鬱的森林,但步道依然清楚 不用擔心會迷失方向。

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鑽出樹林緊接著鑽進密不通風的芒草叢之中。

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通過芒草叢的刷洗雙腿後,便是步道中展望最佳的地方了。

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從開闊的展望處再次鑽進茂密的森林中。

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走出森林就是終點-小天池了,但不像大天池是一片波光瀲灩的湖水,雨季中的小天池沒有任何的小水漥,只剩一片舒坦的綠色草原。

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產業道路再往上是蘭嶼燈塔,由於位在200公尺的山頂處加上本身塔高,讓蘭嶼燈塔榮登全國最高的燈塔,所以一定要來朝聖一下的~~

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朗島部落算是蘭嶼最北端的部落,接著便是南下前往椰油部落,椰油部落也是蘭嶼島上人口較多的部落,所以街道旁有唯一的超市以及唯二的7-11,小百岳紅頭山的登山口就在椰油國小附近。最後再從椰油部落一路騎回漁人部落,恭喜老爺夫人,已經跟著李老師騎車環島繞了蘭嶼一圈了,希望你也會跟李老師一樣愛上這顆太平洋上的珍珠,接下來要去趕搭3:30回台灣的船了~~後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給地球公民基金會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。

蘭嶼 步道 秘境

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