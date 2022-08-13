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幸運抽到山屋就衝吧！ 母子三人的「嘉明湖四天三夜」探險旅程

健行筆記／ 健行筆記水果列車隊

此次旅程從幸運抽到向陽山屋x1、嘉明湖營地x2開始，同行的有7歲的大兒子，5歲的小兒子，爸爸因為要工作，所以就擔任我們的留守人，一路上收訊滿好，所以我都有一直傳照片告知我們的位置，光是前置作業想要帶什麼東西就準備了兩星期，第一次在山上過夜，很擔心有東西沒有準備到…

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上山前我秤了一下我背了14公斤…(大兒子4公斤、小兒子3公斤)
衣著類：(不含穿身上的)1.排汗衣長/短x12.登山褲各x1(後來我4天都沒換褲子，當做備用)3.內褲各x34.遮陽帽/毛帽(防曬或保暖都很重要)5.襪子各x16.防水外套/雨褲(另有多準備輕便雨衣，這次很好運沒下雨)7.頭巾(圍頭圍脖圍臉都可超方便)8.小兒子的防水外套不能拆所以有幫他再多帶一件輕羽絨
食物類：(我有和熊x沒訂兩天餐，所以只需備1天早晚餐和4天中餐)1.水(我2000ml+1500ml)，小孩(各1000ml)2.瓶裝咖啡350mlx1(媽媽太需要咖啡所以直接背這個喝兩天)3.玉米濃湯包+乾燥飯+即食粥(這是我們第一天晚餐，加在一起就變一大鍋粥了)4.麵包(吃2餐)、香蕉x35.味噌湯包x3(後來沒喝完)6.乾燥飯x3(第二天中餐，登山用品店有賣，我覺得好吃)7.袋裝泡麵x3(本來預計第四天中午要吃，但他們怕南橫會暈車就說不要吃了)8.口香糖/漱口水(不能刷牙就用這個撐著)9.能量果凍x3(我們到嘉明湖邊的點心)10.零食一堆(能量棒、鹽糖、鐵蛋、餅乾…)
用品：1.爐頭/高山瓦斯x12.鍋具/餐碗/餐具3.墨鏡(紫外線強保護眼睛)4.頭燈x3(加備用電池)5.耐熱水壺x3(訂餐有提供熱水)6.夾鍊袋數個(打包及裝垃圾用)7.小袋子(覺得可能會要裝什麼備用)8.行動電源x2/充電線(手機有電很重要)9.痠痛貼布(怕膝蓋撐不住，肌樂也可以)10.求生毯/哨子11.隨身氧氣瓶12.衛生紙/濕式衛生紙(我們四天各用一大包到底多會擦)13.防曬乳/卸妝紙巾(後來我卸妝紙巾完全沒用到，多帶了!)14.護唇膏/個人保養品(我只帶花水和蘆薈膠上山)
其他：1.麻繩/橡皮筋(預防鞋子開花用/綁沒吃完的零食也可)2.乾洗髮(不能洗頭太痛苦這次就靠這個撐著)3.充氣枕頭x3(有枕頭還是比較好睡)4.耳塞(在外面睡覺必備物品)5.風倍清(多帶的，這個根本用不太到)6.入山證/身份證件(必備，沒帶不能上山)7.各式備藥(B群/維他命/丹木斯/頭痛藥/過敏退燒藥/外傷處理包/生理食鹽水/修護藥膏)8.咖啡因錠、電解質液(補給品，全家有賣，這次回程開車吃咖啡因錠精神滿好)
另外我還有再各備一套衣服和水及拖鞋放車上是沒背上山的~(後來開車時有換拖鞋但因為沒什麼髒就沒換衣服)★★★★
行前我們有幾個月都在認真爬山鍛練體能，也觀察小孩狀況是否適合，雖然他們一天走15k也沒問題，但當時規劃時覺得嘉明湖兩天一夜或三天兩夜還是有點冒險，而且都去到這麼遠了，就想慢慢走多欣賞美景，也很好運讓我們抽到三天山屋(營地)!!!!★★★★
雖然四天三夜比較簡單但仍然需要一定體能，想去的還是要視自己的狀況做調整喔!!!!

最重要的是上山前要有充足的休息，上山後也不要為了趕行程捨棄睡眠，(我們三天都有睡到8~9小時怎麼比山下還多…)

吃睡都要跟山下一樣正常，才能降低高山症風險!!以下分享我們四天三夜行程~D1台中出發經南橫公路到向陽國家森林遊樂區，大約早上5點出門，車程5小時。第一個好運是門口剛好有一格車位可以停車，停好後就到向陽派出所先辦理入山，所長詢問~你們3個人自己上山?!這單程13k喔~我~對阿，您放心，我們做好準備了~~而且我們走4天!!!

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到工作站聽宣導~遇到熊的應對方式…之類內容

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旁邊有一個活動是為了維護多人踩踏的步道，可以背1公斤或5公斤的砂石上山到3.6k處倒，下山後可以拿袋子換紀念明信片，1公斤還算小事所以我們大家一起裝~(媽媽加1就15kg了阿阿阿…)大約11:30我們終於正式起登了(剛剛都還在鬼混還坐在路邊吃麵包…囧

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今天的目的地是向陽山屋只要走4.3k，上去有兩條步道，一條叫松景步道，另一條是向陽接向松，最後都會接到松濤步道然後登山口，也差不多長，我們後來選向陽接向松(因為松景步道看起來是一路樓梯向上(?))

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下午走就這樣涼涼的還滿舒服

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有點起霧，但我們覺得很美很享受

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大約到3.65k的地方，可以卸下1kg，山屋也快到了!!

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到向陽山屋我們走走停停大約花費4.5小時，先找管理員報到，媽媽在煮晚餐時，兩兄弟跟管理員去看熊爪痕了!!!(好可怕半夜沒事不要起床…)向陽山屋心得→環境很好，有水有隔簾，床位又大，廁所還有水沖，連租的睡袋都是香的D2向陽山屋到嘉明湖營地，再+向陽山約5k，中間會經過黑水塘、向陽名樹、關山大崩壁，預計向陽山下休息午餐後輕裝上向陽山，再原路返回往嘉明湖山屋。一早就先睡過頭(鬧鐘弄成震動完全沒醒→這位媽媽不要以為走四天就這麼放鬆喔…)

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大約6:30起登，雖然太陽已出來，但是氣溫很低，我們都還在習慣這個溫度!!!

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走到黑水塘拍拍美照，媽媽在對面拍完說可以了，我們走吧~(還有人等著要拍)大兒子說：等一下，再幫我拍一張沒看鏡頭的!!!(笑死~~這麼遠有沒有看完全沒差好嗎)

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路上隨手一拍都是美景

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樹齡近千年的玉山圓柏~向陽名樹，現在旁邊有圍起來囉，拍照也不要去觸碰

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很壯觀的崩壁，看的到南橫公路

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開始有比較陡的路要走…

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往向陽山最後的大石堆，手腳並用對他們來說很有趣

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雖然是白牆但是第4座百岳仍然開心的我們(謝謝旁邊的漂亮姐姐幫我們合照~)下向陽山後再往嘉明湖山屋報到，本日邊走邊玩含休息約7.5小時。(這時間真的超尷尬，我們後來在帳篷睡了個午覺才到晚餐時間，應該還可以再晚點起登或再走慢一點)嘉明湖營地心得→離山屋有一小段距離，如果半夜要去廁所的話滿麻煩的(所以我都不去)，廁所是生態廁所(一個坑然後便便要鏟木屑進去蓋著)，雖然營地比較不受干擾但是帳篷晚上好冷，但再讓我去一次我還是要抽營地~~~D3嘉明湖營地←→嘉明湖來回，+三叉山，約9.2k

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天微微亮我們就起登了，走一小段路回頭一看還能看到嘉明湖山屋

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看起來我們要走到山的那~那~那~~一頭才會看到嘉明湖因為今天氣象預報下午可能會下雨，我們很擔心這件事決定先往嘉明湖前進~中間會經過向陽北峰、迎賓樹

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雖然下到嘉明湖旁邊再走回去滿累的，但是，都來了你不摸摸嘉明湖嗎…XD好開心今天天氣很好！好開心我真的親眼看到嘉明湖了！在湖邊發呆好一陣子(好曬)，我們決定往三叉山前進了~~(路上沒遇到幾個人大家都去哪了？)

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三叉山有360度大景，但是很曬很曬= ="若天氣不錯的話，推薦先上三叉山，我們先去嘉明湖，結果再上三叉山這段好累…

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(路上還有阿北跟我們說這段很硬喔…媽媽心裡苦媽媽不說…)

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本日邊走邊玩含休息耍廢…竟然只花費7.5小時，所以我們又再睡了個午覺才吃晚餐。(應該要在湖邊多曬兩小時才走…→但可能就曬成乾了(?))D4嘉明湖營地→向陽工作站，最後一天非常簡單，一路下坡8.6k就完成此次旅程，我們花了6小時。

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早上和下午的景色截然不同，有陽光灑落好漂亮

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走回工作站記得要去換背1kg砂石的明信片留念以上就是四天三夜悠哉走的方式，不用趕路，想休息就休息，想拍照就拍照，(其實可以再更悠哉的，算一算我們每天都還有3小時的空檔…)感謝這幾天在路上以及山屋遇到的友善山友們，謝謝你們的鼓勵和陪伴，孩子們也很愉悅的完成此次旅程~

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下次…我們要去哪裡呢？

步道 咖啡 登山

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