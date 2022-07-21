沿途盡是美景！宜蘭「朝陽國家步道」 欣賞南澳神秘海灘、極品海景與望岬之美

今日行程：朝陽社區＞朝陽國家步道＞觀景平台1＞觀景平台2＞觀海平台＞龜山南澳龜山，海拔181公尺，現建有朝陽國家步道，因山形似海龜而得名，山上設有多個景觀平台，以觀賞烏石鼻海岬之無敵海景聞名，還能望見有宜蘭阿朗壹之稱的南澳神秘海灘，又龜山地勢良好，且為蘇花古道必經之路，清代即在山頂設有砲台，故又名砲台山，步道兩旁是優美的樹林，猶如綠色廊道，氛圍相當舒適今天就由朝陽路前往位於朝陽漁港旁的登山口，大眾運輸可搭乘台鐵至南澳站，再轉乘社區公車或步行前往（約2公里）

南澳可謂宜蘭最美小鎮，背山面海，風景如畫

一路上盡是美景，過了朝陽橋，就進入朝陽社區

龜山登山口就位於朝陽漁港旁，今天走A進B出的路線（朝陽漁港上，建國路出口下）

沒多久即來到第一個觀景台，風景就超級美，烏岩鼻岬角與海灣一覽無遺

沿途有展望，突出的烏岩鼻岬就像是海龍一般

龜山，因清代曾設置砲台，故又稱砲台山

來到第二個觀景平台，展望也是非常好，視野更開闊

遇叉路，先取左往觀海平台

雖名為觀海平台，但其實仍可看見部分海岸，南澳神秘海灘

折返後前進，再遇叉路，右邊可以下山，我們繼續直走去龜山三角點

抵達龜山

接著往前走，走建國路出口下山

途經兩個不知名三角點，那麼今天的旅程就到這裡