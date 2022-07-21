快訊

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

痔瘡和大腸癌的排便出血有不同嗎？專科醫師教你依3指標分辨

熊好券2.0來了！砸5億共6大券 北市府7大振興方案出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沿途盡是美景！宜蘭「朝陽國家步道」 欣賞南澳神秘海灘、極品海景與望岬之美

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：朝陽社區＞朝陽國家步道＞觀景平台1＞觀景平台2＞觀海平台＞龜山南澳龜山，海拔181公尺，現建有朝陽國家步道，因山形似海龜而得名，山上設有多個景觀平台，以觀賞烏石鼻海岬之無敵海景聞名，還能望見有宜蘭阿朗壹之稱的南澳神秘海灘，又龜山地勢良好，且為蘇花古道必經之路，清代即在山頂設有砲台，故又名砲台山，步道兩旁是優美的樹林，猶如綠色廊道，氛圍相當舒適今天就由朝陽路前往位於朝陽漁港旁的登山口，大眾運輸可搭乘台鐵至南澳站，再轉乘社區公車或步行前往（約2公里）

d2aeff91eb0f9d29693e17e9b1a4915c.jpg

a1fe3a742168bd87b148be9b2192d0cd.jpg

2ae7ab25becc481039a9eb93940d770d.jpg

70562c45c0f717b6a1c6d0ae85c3f52c.jpg

c941370debb178bfc3b5974f7861f3b5.jpg

南澳可謂宜蘭最美小鎮，背山面海，風景如畫

f4568e24282b199c46d674ac897cdffb.jpg

662680faec78ed480b6702781a534075.jpg

012487a08a37f70e9df4cf5f66f7a5c4.jpg

30fc4920b5de4669181dd98200d147c4.jpg

405ec50cd0d03e7ef9f0f1786593d24a.jpg

c87710753a72afa2a4002cf81a3efb2d.jpg

一路上盡是美景，過了朝陽橋，就進入朝陽社區

20f28fd08df4633477231f0839e8103e.jpg

930cc0d4d93ed62ab3420240095bea93.jpg

9ae4d9996bd944121a6491c79c9f0759.jpg

41f7cd124b7398566a4cffe20145ebee.jpg

4b53736d0fbb60e55397c4351db441a7.jpg

1e7c7755d45246556bb1bfb75c89807c.jpg

48c779ed54c010d7d914b2a8c77c5073.jpg

a27b154a7b2bb7196d4390582b280661.jpg

90f6ef46b1a6506e6ca5605db8ed1b9c.jpg

f4fff01363d79cdcb5045e4b41e03d3f.jpg

1bb262d0b19c9ff0bc7a9db9c5df14ad.jpg

69370116f5b97fed8c73be908265bd44.jpg

21627a785759902bda0bab07286ad2b3.jpg

龜山登山口就位於朝陽漁港旁，今天走A進B出的路線（朝陽漁港上，建國路出口下）

fc8e43527792826e3b51558d173e4b20.jpg

d9e673255d58025ce2c08ff8372cb67c.jpg

00f6aa620e5234d13b385d0e947602da.jpg

c90f787b24f699928f84832324eddc5b.jpg

沒多久即來到第一個觀景台，風景就超級美，烏岩鼻岬角與海灣一覽無遺

6241115a914e6cbbdbf05a9df41c905d.jpg

d877584cf67fed771cf4c3e2775c1890.jpg

f6b7a701f4f3489cd3f1fda03efd391e.jpg

8fc1d0cb76837eaac9a74242b1795da6.jpg

4442ceb7ad294983c6e67a2b3b9ebb4b.jpg

e011b0fa3e9384f7d5d50dade71c7cf6.jpg

沿途有展望，突出的烏岩鼻岬就像是海龍一般

2f59fd1ec0f375cccc258a34b5e54afa.jpg

baab2a43faddb96dc3668dc795fb2b8d.jpg

d9fea5fd0a844010f293a5f172aa0d82.jpg

a77ec035f768fd3f75386edbbb8da1b2.jpg

caef90276430405b2aef6e16ccfbadfd.jpg

龜山，因清代曾設置砲台，故又稱砲台山

0cb14dca19d56a78dfe70974e2b1eb99.jpg

574bf1570386bf7089a68164d964ecec.jpg

來到第二個觀景平台，展望也是非常好，視野更開闊

a7a116d15e67de56a9f1069e5cca01c1.jpg

395d1ce417423caabae8617b923572df.jpg

f31ca9d419ef6b7b5ca1b917d6ffe814.jpg

遇叉路，先取左往觀海平台

602359458544559a3109524d6388963b.jpg

3e15635f72ce1d751cb85cdc033fb66a.jpg

6a830d03ceb11a600aaa66549999713b.jpg

雖名為觀海平台，但其實仍可看見部分海岸，南澳神秘海灘

4eb13ca943d97b363f35d2d4f60a0422.jpg

b97d4926908370cd011f716ac62ae102.jpg

af17958351d7bd7908c686173e79f28a.jpg

折返後前進，再遇叉路，右邊可以下山，我們繼續直走去龜山三角點

ea55f808f54c929f7e4c1fec1433e48e.jpg

272443b4c7cc3e937f2ba6baff3e9403.jpg

抵達龜山

ad5827b827e0992b750e25d0a34add79.jpg

344f1fd8f1202fcfa77b7402f5c37aca.jpg

接著往前走，走建國路出口下山

e053c5c68f7c5d414480ce0104311ac2.jpg

884133a1acf1d1c33b539c89f1810a2f.jpg

途經兩個不知名三角點，那麼今天的旅程就到這裡

步道 登山 台鐵

延伸閱讀

搭乘幾米巴士參訪蔣渭水宜蘭行跡 免費4場次受理報名

龜山605公車停駛引反彈 桃市府：新路線約8月上路

現代汽車朝陽租賃推 KONA Electric 體驗價最低每日666元起

雲林萡子寮漁港計畫建造跨港彩虹橋 帶動觀光重現榮景

相關新聞

沿途盡是美景！宜蘭「朝陽國家步道」 欣賞南澳神秘海灘、極品海景與望岬之美

今日行程：朝陽社區＞朝陽國家步道＞觀景平台1＞觀景平台2＞觀海平台＞龜山南澳龜山，海拔181公尺，現建有朝陽國家步道，因山形似海龜而得名，山上設有多個景觀平台，以觀賞烏石鼻海岬之無敵海景聞名，還能望見

夏天避暑健行勝地！ 2022全台5大「網美新手登山步道」大集合，瀑布/海景/攀岩/稜線/峽谷步道一次打包

沿著石階步道緩緩而上，沉浸山林之美，大口呼吸芬多精，享受涼爽自然風吹拂，抵達攻頂處，與一同上山的三五好友席地野餐或午睡，最後順道再拍幾張網美照片，享受大自然洗禮，又能保持社交距離的戶外行程，相當適合炎炎夏日避暑出遊。

好舒服的爬山天！ 雨後格外清新「東滿步道」 潺潺流水滿滿負離子與芬多精

印象中曾經走過東滿步道但都不記得了, 看到小白要辦這行程趕緊報名看能不能找回記憶, 好不容易等到要出發了, 在前一天竟然又下起超大雷陣雨一直到夜裡都還聽到滴答聲, 吼, 害我整夜睡不著, 好在一早起來

綠色水稻迎風搖曳！ 台中外埔「忘憂谷」療癒散步田野間，彷彿置身台東伯朗大道

春耕夏耘秋收冬藏位在台中外埔的忘憂谷，一年四季有著不同的風貌，在田野間散散步相當的療癒。大約有20公頃的農林地，鄰著外埔區溪底路每年的4.5月，一塊塊錯落有致的稻田，放眼望去綠油油一片， 等到稻穗由綠

13個天然冷氣房推薦！北中南「2022避暑登山步道+玩水秘境」夏日旅行免煩惱

熱情的夏天已悄悄的到來，天氣晴空萬里好想出去玩，但是走到哪都好熱，沒關係！這裡推薦北部、中部和南部最棒的避暑景點給你，天然的冷氣房，有步道有秘境，可以攜家帶眷來玩水、露營、野餐、登山健行都沒問題！ 要特別注意的是夏天容易有午後雷陣雨，所以行程上盡量提早出門，提早結束！

馬祖就有台版奈良　大坵島樂園享日本同款「梅花鹿生態之旅」

大坵島樂園 台版奈良 梅花鹿生態之旅? 不要以為野生的梅花鹿只有日本奈良才有喔！咱們臺灣就有梅花鹿島，而且可不是在動物園裡唷！馬祖有四鄉五島，除了體會戰地風情，品嚐酒廠的香醇美酒之外，還可以欣賞燕鷗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。