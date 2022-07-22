步道+鐵道輕旅行！ 新北「無耳茶壺山、報時山棧道」 登山小嫩腳拍出美照首選

跟著 𝑁𝑖𝑛𝑎瑄寶｜親子旅遊．育兒生活 於 2022-06-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 無耳茶壺山登山步道、報時山棧道、寬哥的關於咖啡。 週末很喜歡來茶壺山報到，有著溫暖的陽光、涼爽的微風，爬起來很舒服也不太流汗，搭配身邊滿山遍野的芒草，心情都遼闊起來，是一場大自然的視覺饗宴。 如果你也是爬山小嫩腳又想拍超厲害的美照，很推薦你來茶壺山或是報時山走走，不用半小時就能拍到芒草在跳群舞，隨風飄逸的芒花為步道帶來了更多生氣。 飽餐一頓後再去挑戰深澳鐵道自行車，今天運動量絕對足夠！

無耳茶壺山登山步道 | 3 小時

以前去金瓜石都只去九份老街吃吃喝喝，今天總算覺得有見到世面了🤩 每年的秋冬是茶壺山最美的季節，很適合全家大小來走跳，有力氣登頂還能遠眺陰陽海、基隆山，天氣好的話還能看到下方蜿蜒的浪漫公路，路途中每一個景都讓人印象深刻🤍 /// 至於為什麼叫茶壺山? 沈積岩矽化的角礫構成的山體，從金瓜石往山頂望去，形似一隻沒有把手的茶壺，所以叫無耳茶壺山。 /// ￭交通資訊 ✔️公車，離最遠，運動量最大 ✔️機車，最推，因為可以騎到最接近登山口 ✔️開車 以前開車可直達茶壺山步道入口，登頂只需要半小時，但現在車子只能停在勸濟堂再走上去，單程大約多了半小時。不過一路的風景都精彩萬分，一定讓你覺得不虛此行。 停車場旁邊是IG很紅的海景廢墟打卡點，前方是美麗的山景，背後是湛藍的大海，照片拍起來非常的美麗。 ✔️流動廁所 ✔️停車場 ❌不適合小小孩，中途有一段無止盡的階梯，真的蠻累🤣 小小孩建議走下面的報時山步道，路平好走，攻頂時間也較短。 ￭順遊景點 報時山步道 黃金瀑布 黃金博物館 南子吝步道 ￭餐廳 About Cafe 義大利麵 中午營業時間到15:00 食不厭 中午營業時間到14:00

報時山棧道 | 30 分鐘

報時山步道是全台最短的海景步道，很適合帶孩子來走走!! 茶壺山基本要1.5~2hr怕3Y的妹妹腳力不夠，所以先來挑戰旁邊的報時山步道!! 沒想到眼前的美景完全不遜色，一樣可以遠眺陰陽海、無耳茶壺山、基隆山等等 ‼️重點是，全程僅166公尺10分鐘即可攻頂!! 步道沿途平坦好走，走起來也很舒服~ 非常適合親子一起來看海放空！還有體力的話可以往無耳茶壺山的方向再走一小段，或是安排下方順遊景點搭配成報時山一日遊。 ￭順遊景點 祈堂老街彩虹階梯 九份老街 黃金瀑布 黃金博物館 金瓜石地質公園 陰陽海 南子吝步道 金瓜石博物館 ￭餐廳 ✔️About Cafe 義大利麵 中午營業時間到15:00 ✔️食不厭 中午營業時間到14:00 ✔️九份老街小吃 ✔️沙魚烟大王-建基路二段80號 ✔️漁品軒-白鯧米粉、冠軍炒飯 ￭喜歡記得儲存 報時山步道 📢地址：新北市瑞芳區祈堂路53號 (定位在勸濟堂，再往上行100公尺可到停車場) ✔️流動廁所 ✔️停車場 ✔️公車

寬哥的關於咖啡 | 2 小時

新北瑞芳｜About Café 寬哥的關於咖啡 無耳茶壺山除了美景讓我大開眼界之外，美食也讓我讚歎不已，原來瑞芳、金瓜石不只有九份老街還有很多隱藏版美食!! About Café就位於無耳茶壺山步道旁，推薦爬完步道後來這裡大啖美食! 等待午餐的同時窗外望出去就能看見黃金瀑布，聽著瀑布順流而下的聲音讓人特別放鬆。 老屋改建的咖啡廳一進門就可以看到一些老舊元素，像是黑膠唱片、舊樂器、70年代的沙發和一些陳年舊物都是最好的裝飾品! 搭配斑駁的牆面特別有感。 餐點部份很推漁夫蝦膏義大利麵，麵是每天新鮮手工現做，喜歡的話也可以購買生麵回家料理，麵體是寬的吃起來軟Q有彈性，烹煮的同時吸滿了醬汁和海鮮的精華，是一碗吃得到在地基隆海味的義大利麵! 對了，咖啡廳不只提供咖啡也有提供酒水，紅白酒和熱紅酒都有喔!! 同事說義大利麵配咖啡很奇怪，應該要配酒?! 你們說呢? 附近景點 ￭無耳茶壺山步道 ➡️ #瑄寶家爬無耳茶壺山 ￭報時山步道 ￭黃金瀑布 ￭黃金博物館 ￭南子吝步道 About Café ⚠️餐廳坐位不多也不提供訂位，建議來之前先電話詢問

深澳鐵道自行車 | 2 小時

是火車也是腳踏車的-深澳鐵道自行車 『深澳鐵道自行車』 全長1.3km 約30分鐘可騎完，可於八斗子站或深澳站上車，有發售單程或來回票，自己騎完後覺得深澳站回八斗子站比較多下坡輕鬆很多。雖然又累又熱全程要自己騎，但旁邊看出去就是海，美到不行 ▪️搭乘限制：搭乘者須年滿3足歲兒童或身高達90公分 ▪️票價：單程$150、來回票$300(目前優惠$250) 大人小孩一樣價錢 ▪️提醒：15分鐘前完成報到，沒預訂可現場候補，但不保證有座位 瑄寶家怎麼玩： 八斗子站 ➡️ 深澳站 ▪️象鼻岩散步 ▪️沙魚烟大王：買鯊魚煙、曼波魚凍 ▪️直接騎回去(附近景點都要走路15分up) 因為一直想去象鼻岩看海，特地訂了一小時後的車票想說用這個空擋去走走，從深澳站步行到象鼻岩15分，搭UBER 5分，因為天氣太炎熱我們搭UBER去，走了一小段覺得背差點要灼傷就趕快回程，整路都是打岩石不太適合小小孩爬，整路都要牽好才不會跌倒

海科館主題館區 | 2 小時

海科館 (6歲以下免費) 騎完腳踏車如果還有力氣可以去海科館走走，吹冷氣看展覽或是海洋劇場， 重點是裡面還有兒童館會讓小孩發瘋，入館費包含在門票裡超佛心。8~10月的週六下午有美人魚表演，主要讓小朋友了解如何保護我們的海洋以及減塑的重要性，結束後本來想再去潮境公園走走，結果一上車倆小已經睡翻了，直接帶去餐廳吃晚餐，很推薦帶小孩來八斗子一日遊，充實的一天。 ▪️海科館 ▪️潮境公園 ▪️復育公園(IG打卡景點)

漁品軒 | 2 小時

非常推薦魚品軒的海鮮米粉，連討厭米粉的我都吃了三碗，你看看有多好吃！不喜歡點菜或海鮮也可以參考這幾間激推的餐廳。 ▪️榮興：從八斗子自行車站步行5分鐘可到達，店面很小建議提早到現場排隊 ▪️八斗邀：用在地海鮮料理的簡餐店，需事先預約 ▪️春興水餃店

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