彷彿時光靜止！ 台中大肚「瑞井登山步道」走入懷舊慢村社區、享受山林悠靜

從瑞井瑞安宮走進瑞井社區

社區內有三口古井，是昔日居民飲水、洗衣的水源地

挺進瑞井登山步道，這也是紫斑蝶往北遷徙時之行經路線

完工不久的登山步道，平整好走，坡度平緩，慢慢走享受山林的悠靜。途中的景觀台可遠眺大肚山巒之美。

循原路走回，再度回到瑞井社區。廟前的三株百年緬梔老樹，白中帶黃的雞蛋花散發著緬梔花的清香。

終於可以好好品味這仍保有古早時代，鄉村風情的瑞井社區。在一片斑剝頽圮的土角厝、紅磚古厝裡感受阿嬤時代懷舊的氛圍

在一個看似平凡的鄉村聚落：大片的紅土角厝、三合院紅磚房、老巷弄裡的磚牆上卻有著透過當地居民與藝術家所揮灑的藝術創作，呈現出當地的特色：阿嬤的灶腳，早期農村生活-豬舍、牛圈….。

這裡的懷舊氣息還不止這些呢！當走累了，走到這隱身在社區裡的：“你最蒸粿”，坐在三合院的院子裡，品嚐那傳承阿嬤古早厝的手藝，純粹、手工、純米的蘿蔔糕、碗粿、涼糕、甜粿…，道道好吃，道道吃得到原味，道道讓我們齒頰留香回味無窮。

完全沈浸在這沒有被商業氣息所薰染的懷舊慢村社區，所特有的悠閒靜謐中，似乎時光是靜止的～歲月靜好，現世安穩！