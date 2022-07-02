綠色水稻迎風搖曳！ 台中外埔「忘憂谷」療癒散步田野間，彷彿置身台東伯朗大道

春耕夏耘秋收冬藏位在台中外埔的忘憂谷，一年四季有著不同的風貌，在田野間散散步相當的療癒。大約有20公頃的農林地，鄰著外埔區溪底路每年的4.5月，一塊塊錯落有致的稻田，放眼望去綠油油一片， 等到稻穗由綠轉黃，收割前，閃耀在陽光下的金黃，又是另一番美景而在收成休耕後的冬季，撒下波斯菊、小雛菊、向日葵的種子則讓寒冷的冬季，有了繽紛色彩的暖意。尤其散步在筆直的路上，也讓人彷若置身在台東的伯朗大道不過，來此欣賞美景，雖然主線道可以停車，畢竟也不寬敞，小徑上若要迴轉，也要特別留心，這天，正當我享受著眼前的水稻迎風律動忽然聽到一聲尖叫........有車子要迴轉， 結果一不留意，硬生生的卡住可能底盤卡在路面，不然，車子就得上演翻車記了。 外埔忘憂谷 相簿

11:39 因為疫情， 不想跟人群接觸， 再加上車程距離還可以接受我選擇了騎車前往， 先去了外埔水流東步道走一走， 接著騎車來到距離約15分的忘憂谷。

11:48 忘憂谷，是一處有名的IG打卡景點，而眼前這輛廢棄的巴士據說:是拍攝場景遺留下來，在一片稻田中，似乎也不違和。

11:49 這回來，發現這裡還有品咖啡甜品的小店，以貨櫃屋組合，面對了一整片的綠，想來也是很愜意。

11:55 我循著小徑散步，耳邊聽著流動的潺潺水聲，時不時還能聽著蛙聲

11:57 除了情侶，也有家長帶著孩子們在田野間散步

11:59 據騎士表示:他是騎著u-bike 從大甲車站而來在田埂間，發呆也好，沉思也罷，也或者是要緩一緩一路不算近距離的歇息

12:00 在不算寬敞的小徑上，除了散步，騎車也是不錯的方式迎著徐徐的風....

12:14 建議遊人不妨可以在往上走一段路，居高臨下

12:15 才能拍到比較寬廣的稻田。

12:30 筆直的道路，一路延伸，

13:14 來訪的車子，雖然也是有順序的停放著，畢竟路徑不大，也要多留心

13:18 就在我賞著景，休憩之時，一聲尖叫後......就看到眼前的場景，這真的不是場景，非常驚險還好人沒事....

忘憂谷的景點雖然不大，可以延伸周邊順便拜訪例如: 外埔水流東桐花步道，布英雄王畫創意館。后里糖廠后里泰安步道.....等等，都能豐富遊賞的行程倒是忘憂谷周邊沒有遮蔽，賞景之餘 要小心防曬^.^稻田預計6月底前陸續收割。

城市漫遊。 gina

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