台中最美後花園！ 從新手至高難度「大坑步道」12路線總整理 & 5-1、5號步道行程紀錄

[簡介]

大坑步道是台中的後花園，總共有12條，其中最為著名的就是圓枕木步道，雖然不好走但拍照起來卻很好看，因此假日往往有不少登山客前往朝聖。以下將此12條步道進行簡單的整理，如果有想要去挑戰此步道，或是想拍網美照，可以依照下面分類找到適合自己的步道。所以先別關掉繼續看下去吧！

[步道整理]

此整理表為個人與網路資料綜合整理，實際難易度仍以個人體力為參考基準

～新手區～

[7號步道] - 路程：1.3K7號與6號步道登山口相同，且終點可到達風動石公園（有廁所），旁邊的吳極南海寺可眺望豐原地區的風景，部分登山客會以七上六下的方式。路線前段為水泥路，後段為石塊路基本坡度緩和，且皆有林蔭可避免太陽曝曬，偶可眺望臺中市景。

[9號步道] - 路程：1.6K9號路線平緩，登山口處有停車場與攤販可進行補給，大多數人完成此步道後都會到這邊的攤販進食，滿足口腹之慾，慰勞自己！且不只登山口，沿途也有小吃攤跟飲料攤，完全不用怕餓肚子！中途還有涼亭可以看風景休息，整路緩上與部分階梯路，可說是大坑最幸福的步道了！

[9-1步道] - 路程：0.6K9-1步道是大坑步道中最短的，但全程階梯，還是需要些許腳力才行。到頂後可以選擇繼續前進往觀音亭看風景或是連接9號步道慢慢下山吃美食！

～初級步道～

[1號步道] - 路程：1.6K海拔位於395-700之間，路線中由石板、水泥步道以及圓枕木組成，蜿蜒小徑有林蔭遮陽，此步道也是1-5號中最輕鬆的一條。於前段還有枕木建造的遊樂設施可供孩童玩！

[6號步道] - 路程：1.5K全程由水泥路與階梯組成，此步道特色便是路程中須經過繩索吊橋，好拍又好玩，終點可到觀音亭小憩後再行下山！有些許山友會選擇7接6，走起來沒那麼吃力！

[8號步道] - 路程：0.9Ｋ8號步道登山口位置停車較其他步道登山口不便，因此此步道登山客相對較少！前段平緩水泥路，後半段為圓枕木與階梯陡坡，中途有部分區域設椅子休息，而終點與七號步道一樣會到風動石公園。

[10號步道] - 路程：1.2K10號步道全程由木棧道與階梯組成，且有部分原始山路，並且設有瞭望台可觀望風景並在此休息。此路程陡，相較於旁邊的9號與9-1步道，難度增加了不少！

～挑戰級步道～

[3號步道] - 路程：1.3K無盡的圓枕木好漢坡考驗腳力，但偶可瞭望臺中市景安慰疲勞的身心！走到盡頭後可以再堅持10分鐘走上5號步道，前往台中最高的山-頭嵙山。

[5號步道、5-1步道] - 路程：5號1.4K 5-1號1.6K與5-1步道相同登山口，部分山友們會採5-1上5下或顛倒過來，總之就是兩條一起走就對了！此路段串接1~4號步道，且因終點為頭嵙山三角點（台中最高），因此許多山友們走1~4步道石，若體力許可也會接上5號，前往山頂。且沿途設許多涼亭，與椅子可供休息，且稜線上可眺望豐原市警，因此雖後段圓枕木抖上考驗角力，還是有不少登山客前來朝聖。

～高難度步道～

[2號步道] - 路程：1.3K1~5號步道中最短的一條，前段產業道路讓人產生此步道輕鬆簡單的錯覺，但當你進入圓枕木陡上陡下路短後，真的會累的不要不要的！但沿路仍有部分瞭望可以眺望臺中市景！

[4號步道] - 路程：1.9K圓枕木最長最多，且一路陡升，部分路段甚至要手腳並用的攀爬向上，但因為此路段展望多，因而被選為最漂亮的步道！這條步道大概就是一朵帶刺的玫瑰吧！

[行程紀錄]

這次我們決定要挑戰5-1上接5到頭嵙山，再從5號步道下山回停車場。

難度：⭐️

距離：3km (全程)

高度：頭嵙山 859m

實際耗費時間：1.5HR

這次的行程沒有拍太多的照片，就用文字大約簡述整體路程的情況了！一開始的原始道路走沒多久後就接上圓枕木階梯上坡了，一開始走真的很困難，因為跨距不同也與自己習慣不一樣，總是很用力的抓著旁邊的木頭，深怕自己的腳滑下中間縫隙裡！之後抵達電塔後，變成石頭階梯與原始道路的組合，行走一段時間後，又再度回歸到圓枕木與階梯組合的路段中。沿途也經過許多的涼亭看到一些大哥大姐坐在那邊喝茶或喝啤酒真的超愜意的！不知道未來退休後會不會跟她們一樣這麼愜意地在山林中與朋友們聊天泡茶。之後5-1步道接5號，因為路程中沒有指標顯示，有點懷疑自己，但還是照著離線地圖的方向繼續走。之後就走到稜線上啦！這邊有很大的五葉松，還有展望可以看見豐原市的景觀！原本或走或跑的我們，終於停下腳步拍了整路第一張也是唯一一張照片！

這邊真的好漂亮呀！享受陽光與美景片刻後，再次動身出發！前往五號步道終點，頭嵙山。最後前往頭嵙山的這段路十分陡峭，有許多人邊走邊休息，氣喘吁吁的！抵達頭嵙山後有一處涼亭可休息，旁邊也有展望區，以及不知道誰帶上去的塑膠椅供人在那邊觀景休息！後面繼續往後走可以接上四號步道，但因為今天三點多才出發，為了不摸黑，就選擇不繼續挑戰，折返從五號步道下山啦！這次的總時程花了1.5小時，因為平時爬百岳與跑步訓練下，因此將原本3小時的路程縮短為1.5小。大家如果想嘗試這條的話，可以先以3小時作為基準，再依個人體力進行增減來做計算喔！

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食與水

多條步道穿插，可先行下載離線地圖，以備不時之需

[小小知識]基本安全

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