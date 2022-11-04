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享受獨處！ 悠然放空與山對話 「一個人走山」其實是很浪漫的事

健行筆記／ 健行筆記秦棣

一個人走山，其實是最浪漫的事。畢竟沒有一群人在你耳邊呱噪，或是參加不太熟悉的山友團，總有一兩位對你提出[友善]的[問候]，讓人有種不知如何回應的尷尬。除非是很冷僻的山路，只要是大眾路線，我個人一定是一個人走山。

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這次一個人走台北大縱走第三段~小油坑到風櫃嘴，沿途經過七星山主峰,東峰到冷水坑；再走冷擎步道到擎天崗，欣賞大草原裡兩三頭牛吃草的美景；接著經過金包里大路，走到頂山直達風櫃嘴。一個人走了13公里，花了足足五個鐘頭，充滿疲累卻也滿懷愜意。

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就像辛棄疾的詞~我見青山多嫵媚，料青山見我應如是。從小到大，從家裡 ,學校到職場，我們幾乎都是團體生活，學習團體的規範，卻很少學習和一個人獨處。事實上，自己和自己獨處的時間，可能要占一生的一半，如果我們樂於面對自己，甘於享受獨處的平靜，悠然放空自我，不用煩惱與其他人的關係，走向青山，擁抱自然，聆聽山間蟲鳴鳥叫，驀然就會明白，老祖宗辛棄疾告訴我們的道理。

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一個人不是沒有朋友，不是邊緣人，也不是怪咖，反而是眾荷喧嘩後清寂的自由，紅塵俗囂裡反璞的純真。生活在日漸高齡化的社會裡，我們愈老愈要相信，生命的旋律是多彩多姿的，它會用不同的形式，不同的樣貌為每一個人譜上一首歌。就像一個人和山的對話，有些激昂，有些壯麗，也有些清高，但最後都會歸於平緩的淡泊。

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李白的名詩：眾鳥高飛盡，孤雲獨去閒。相看兩不厭，只有敬亭山。這份[相看兩不厭]的感覺，只有一個人在爬山時才能體會吧! 不管喜歡不喜歡一個人走山，希望能認同我的話，若有機會，放假也來一個人走走山吧！

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