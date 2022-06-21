想登頂，必備裝備也是門學問 輕量化登山知識彙總
專欄目的: 登山相關知識博大精深，故擬彙整目前所學相關登山知識，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。
輕量化因人而異：
- 身體舒適度與風險管理間取得平衡
- 不帶多餘重量是最輕
- 身體訓練重新定義輕量化
- 登頂是一種選擇，下山是你的義務
衣著系統輕量化
|系統性分為「內」「中」「外」與「配件」。
背負系統輕量化
行進系統輕量化
睡眠系統輕量化
過夜系統輕量化
飲水系統輕量化
其他用品輕量化
|大力膠帶、營繩、輕量化爐頭、求生毯子、緊急包乳液、凡士林、木瓜霜、牙線、牙刷、梳子、耳塞、感冒藥、充電線
|
00:00 輕量化是否安全01:04 輕量化防水包包(ZPACKS)03:20 [裝備]－頭燈(NU25)05:38 [裝備]－行動電源(NB10000)07:10 [裝備]－防水袋(DCF)08:10 越野鞋、登山鞋的選擇與差異09:58 [裝備]－越野鞋(Altra)12:00 [裝備]－雨裙12:48 [裝備]－炊煮用具(瓦斯、白鋁鍋、爐頭BRS-3000T、Clipper打火架)20:40 [裝備]－水用具(牙刷、PULA取水袋、Salomon軟水壺、VersaFlow 濾水器、淨水錠、餐具)26:30 [裝備]－衣服(手套、中層、毛帽等)28:40 [裝備]－睡眠系統(帳篷地舖天幕、睡墊枕頭、絨被睡袋、絨褲腳套、羽絨衣、Compressport壓力腿套)34:50 [消耗品]－食物(飯、湯品、乾燥菜、乳清)36:07 [消耗品]－保健品(RC膠囊、電解質、肌肉鬆弛劑)37:40 食物七公斤、裝備五公斤 Hiker CP 縱走過奇萊連峰，經過天池山莊，傍晚七點，為山友講解如何用12公斤輕量化負重縱走十四天中央山脈
登山前輩經驗分享：
- TIP1 想要 vs 需要
- TIP2 少帶⼀個東⻄ = 少背⼀個重量
- TIP3 不要覺得只是幾克⽽已
- TIP4 以加法的⽅式打包⽽非減法
風險管理：頭燈、行動電源、打火機(不要電子式)還是要帶兩個
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