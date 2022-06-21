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想登頂，必備裝備也是門學問　輕量化登山知識彙總

健行筆記／ 健行筆記BingHung Lee

專欄目的: 登山相關知識博大精深，故擬彙整目前所學相關登山知識，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。

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輕量化因人而異：

  1. 身體舒適度與風險管理間取得平衡
  2. 不帶多餘重量是最輕
  3. 身體訓練重新定義輕量化
  4. 登頂是一種選擇，下山是你的義務

衣著系統輕量化

系統性分為「內」「中」「外」與「配件」。
  • 「內」： 短褲、短袖、羊毛襪 (調整：穿一備一；短袖換長袖)
  • 「中」： 羽絨外套、刷毛外套 (調整：刷毛中層換底層長袖(備用共用))
  • 「外」： 雨衣、(調整：雨褲(全開式)可以是GORETEX登山褲或雨裙)
  • 「配件」：帽子、頭巾
因應不同氣候調整。
  • 行進防曬：長袖排汗衣(帽兜)+鴨舌帽+頭巾+太陽眼鏡 (寬敞林道可撐傘)

背負系統輕量化

  • 注意舒適負重與容積，盡量不要外掛
  • 香菇袋/背包套 (調整：防水輕量背包(EXPED、ZPACK、防水袋分裝)
  • 頂袋與攻頂包共用
  • 不要帶背包套「沒下雨行程可以省略」
  • 防水袋輕量化「防水袋(DCF)
  • 簡化料理方式、增加羽絨衣蓬鬆係數減少體積

行進系統輕量化

  • 腳底與背負1:6 (減少鞋子重量很重要)
  • 分「短、650g」、「中、1800g」、「高、3200g」筒與「雨鞋」
  • 綁腿(250g)的使用(下雨天、下雪天、泥濘地、原始山徑)
  • 腳每增加一公斤重量，運動過程中，相當於消耗氧氣量多背6公斤裝備。
  • 輕量鞋款，背負重責鞋容易壞
  • 每次歇息，讓腳伸出來透氣
  • 目標降低總體負重12-15kg，可以越野跑鞋取代傳統登山鞋或雨鞋

睡眠系統輕量化

  • 羽絨被子+帽兜羽絨衣+羽絨襪套+羽絨褲  V.S. 羽絨睡袋
  • 防水袋取代充氣枕頭
  • 腳裝進大背包再保暖
  • 睡墊切割剩肩膀到屁股的距離
  • 保暖選舒適溫度+3-5C

過夜系統輕量化

  • 系統性分「天幕」、「露宿袋」與「單層(300g/M)/雙層(700g/M)帳篷」
  • 金字塔帳 V.S. 天幕
  • 保暖主要還是靠睡眠系統
  • 帳篷規劃人數N-1
  • 若人數不多且天候狀況可接受以金字塔帳取代天幕與帳篷

飲水系統輕量化

  • 系統性分「保溫瓶」、「寶特瓶」、「耐熱水瓶」、「水袋」
  • 保溫瓶共用策略
  • 耐熱水瓶放睡袋
  • PULA取水袋

其他用品輕量化

大力膠帶、營繩、輕量化爐頭、求生毯子、緊急包乳液、凡士林、木瓜霜、牙線、牙刷、梳子、耳塞、感冒藥、充電線
  • 行動電源輕量化：小米換成NITECORE
  • 頭燈輕量化：NITECORE　NU25加彈力繩
  • 飲食系統輕量化：慈濟乾燥飯+乾燥蔬菜，以高蛋白取代肉類，帶膠囊、BCAA、牛磺酸、B群、維他命、電解碇、肌肉鬆弛劑、魚油等營養品維持身體機能與續行。
  • 以鋁箔紙取代遮風板、
  • 身體清潔：濕式衛生紙或輕量化毛巾針對縮緊帶摩擦的皮膚重點擦拭

00:00 輕量化是否安全01:04 輕量化防水包包(ZPACKS)03:20 [裝備]－頭燈(NU25)05:38 [裝備]－行動電源(NB10000)07:10 [裝備]－防水袋(DCF)08:10 越野鞋、登山鞋的選擇與差異09:58 [裝備]－越野鞋(Altra)12:00 [裝備]－雨裙12:48 [裝備]－炊煮用具(瓦斯、白鋁鍋、爐頭BRS-3000T、Clipper打火架)20:40 [裝備]－水用具(牙刷、PULA取水袋、Salomon軟水壺、VersaFlow 濾水器、淨水錠、餐具)26:30 [裝備]－衣服(手套、中層、毛帽等)28:40 [裝備]－睡眠系統(帳篷地舖天幕、睡墊枕頭、絨被睡袋、絨褲腳套、羽絨衣、Compressport壓力腿套)34:50 [消耗品]－食物(飯、湯品、乾燥菜、乳清)36:07 [消耗品]－保健品(RC膠囊、電解質、肌肉鬆弛劑)37:40 食物七公斤、裝備五公斤 Hiker CP 縱走過奇萊連峰，經過天池山莊，傍晚七點，為山友講解如何用12公斤輕量化負重縱走十四天中央山脈 

登山前輩經驗分享：

  1. TIP1 想要 vs 需要
  2. TIP2 少帶⼀個東⻄ = 少背⼀個重量
  3. TIP3 不要覺得只是幾克⽽已
  4. TIP4 以加法的⽅式打包⽽非減法

風險管理：頭燈、行動電源、打火機(不要電子式)還是要帶兩個

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IG: 

binghunglee

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