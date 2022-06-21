想登頂，必備裝備也是門學問　輕量化登山知識彙總

零下30度的麥肯尼的High camp，睡袋用最頂級的，睡墊鋪兩層才夠保暖。早年的自動充氣睡墊裡面塞著大量海棉，舒適厚度的代價是很重，吹氣式睡墊剛問世不久，裡面填充羽毛，總算有了該有的保暖度和5公分以

2022-06-19 21:02