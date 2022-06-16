台灣百大必訪步道！ 彰化百果山上最具人氣「臥龍坡」休閒步道 綠樹林間散散步

臥龍坡步道位在彰化縣員林鎮百果山區， 單程約0.85K， 步道入口位置就在員南路上 (不便停車)一般可將車子停放在藤山步道園區的停車場， (但還須走一段水泥路)或是鳳天宮停車場腳程好一些， 可連走藤山步道， 臥龍坡步道， 一O型圈臥龍坡步道幾乎為上上下下的階梯，但坡度和緩慢慢散步也不會太累這天我先騎車到藤山步道

【彰化員林】員林百果山上最具人氣的休閒步道。 台灣百大必訪步道。 藤山步道

接著再來到臥龍坡步道， 還算方便。 約莫下午2點多， 走在步道上不會太曬反而還有些微微的涼風， 沿途步道兩旁綠樹林立，山友也比藤山步道少一些， 很是幽靜若是遇上3-5月桐花季， 還能欣賞潔白的桐花瓣

臥龍坡步道 相簿

14:16 機車直接停放在步道入口， 除了有臥龍坡抖大的黑色字體， 還有對聯臥傲山青雲自在， 龍翔東海壽長春

14:16 接著拾階而上， 這天新開箱了登山鞋來試試好不好走。

14:16 左側為水泥路， 右側為石階， 很小一段， 接著匯成一線

14:17 步道發現員林地政事務所， 圖根點

14:19 步道雖是石階路， 但階與階之間的 間距， 落差不會很大， 個人覺得不會太負担

14:21 午後的陽光正好， 很悠靜當然偶而會從遠處傳來唱歌的聲音p.s.藤山步道與臥龍坡步道， 特別之處就是會有山友興致一來， 就隨著卡拉OK高歌起來。

14:23 高高低低的石階後， 也有幾段平面的水泥路。

14:26 步道段的木製幸福亭，這裡腹地頗大， 有開闊的景， 不過，回程想在這裡歇息一下， 一看....竟有好多螞蟻....索性放棄。

14:27 沿途經過的山友， 非常少，

14:30 曾有一回想來走走臥龍坡， 但山路上不好停車， 只好放棄這回來， 步道比想像中好走之外， 沿途的滿滿綠意， 還有開闊的視野也沒有熱門山域的人聲雜沓。個人很喜歡

14:37 接近終點處， 則有小型的體訓設備， 還有漆成亮麗的黃色休憩椅， 太吸睛了。

14:38 偶有的卡拉OK聲， 部分從這裡傳出。這裡可以停車， 但沒有留意是從哪條路徑上來， 從這裡行走， 自然更安全些。

14:41 一側還有臥龍亭， 有點像鄉里中心。

14:43 路徑再過去， 看起來是水泥路， 便在這裡折返(p.s.個人很不喜歡踢馬路)

14:54 開箱的MERRELL 走在石階路上， 挺好穿的。

15:03 回到步道入口， 完成這天的藤山步道與臥龍坡步道走走路， 流流汗， 覺得神清氣爽， 回家囉。

彰化區域的步道， 多屬郊山步道， 難度適中若考量長輩或小朋友的體力，多條步道都滿適合半天行走

城市漫遊。 gina文章出處: