適合親子新手的登山路線！「三峽鳶山-大溪老街」欣賞熱門彩壁、再看人文古蹟逛老街

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健行筆記／ 健行筆記熊熊戰隊

老婆說不要每次放假就都爬山，找點別的事做好嗎！好～那就來點別的活動，來去逛大溪老街，只是不是開車過去，我們從三峽鳶山走過去，哈哈哈～不過這條路線很輕鬆啦，路不長、大約14公里，爬升不多、600公尺左右而已，一般人5～8小時即可完成，早上出發、下午就可以在大溪老街吃吃喝喝了，很適合一天輕鬆走的行程，途中還可以去李騰芳古宅看看人文古蹟喔～因為是從鳶山走到大溪老街，就取名鳶溪縱走囉！GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=793360

鳶山跟彩壁是很熱門的行程，通常都是從三峽老街上鳶峰路到鳶山大鐘旁的鳶山登山口，網路上有非常多的記錄可以參考～

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從登山口上來沒幾分鐘就有很漂亮的風景了～

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這裡的路徑都維護的不錯，親子或剛開始爬山的朋友都很適合。

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這一段縱走最後會從山豬湖生態親水公園出去，有興趣也可以過去看看，我們趕著李騰芳古宅就沒過去了。

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接下來會踢半小時馬路，可以直接去大溪老街，但非常推薦經過李騰芳古宅進去參觀，絕對值得一看，參觀完後經月眉古道就可以去大溪老街吃吃喝喝囉。今天行程有爬山、有古蹟、有吃有喝，偶爾輕鬆逛逛晃晃，真的超棒的～

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大溪老街 登山 公園

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