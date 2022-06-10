直接領獎去！4天3夜「臺北大縱走」七段一次走完，台北盆地山林風光一覽無遺

說到臺北大縱走，相信對於北部民眾應該不陌生，這是一條分段式，且軟硬體都相當完善的一條步道，步道總長約92公里(外加腳踏車道38公里)，有著豐富的生態環境，山川、溪流、火山地形及溫泉體驗、廟宇、花卉光觀景點 ，不僅如此，北市周邊還有免費公有露營場地可搭配使用(須提前申請)，如此便利的北市親山步道，怎麼能不放進自己的旅遊清單，找個時間來探訪那山林景色呢!?周末的假期隨著梅雨季節的到來越來越難安排活動，另一方面也因疫情影響，假日上山總是人滿為患，想要躲避人潮還需要一些技巧性的安排；身為台灣北部居民，自臺北大縱走"活動"推出後，一直將它列在旅行清單上卻排不出時間探訪，這次趁著清明連假前後有些空檔，用自己的腳步，一次把台北盆地山林風光一覽無遺。

▲俯瞰台北盆地全景（圖／BRight Lin）先來快速介紹一下臺北大縱走的路線及活動；臺北大縱走一共有七段步行道，加上一條腳踏車道，早在前幾年推廣活動期間，就有拍照+APP解任務換贈書及獎品，但因疫情影響所以活動延至2022年底，活動任務詳情參見官網活動頁面。※健行筆記APP離線任務下載很慢，建議在出發前先在家下載好所有任務。

▲ 圖片出處 臺北市政府工務局大地工程處 -臺北大縱走官方網站

任務及獎項如下：

任務 證書 獎品 一、 蒐集12處活動柱合照並依範例合成照片者 合照活動證書 臺北大縱走毛巾一條 二、 使用「健行筆記APP」走完全程並取得完成憑證者 全程完成證書 1.臺北大縱走毛巾及臺北大縱走紗巾各一條2.臺北大縱走LOGO吊飾

Day1 第六段+第七段 [輕裝，約24公里] 騎車到麟光站，先走第六段往中華科大方向前進，抵達中華科大後者再搭公車轉捷運站回麟光站，騎車至政大公車站續接第七段。(走完後可就近旅舍住宿或返家休息) ※中華科大回麟光站公車捷運接駁時間約一小時，行程順序方向若是完全搭乘大眾交通工具民眾可直接從中華科大端開始行走。 Day2 第一段+第二段 [重裝，約25公里] 關渡站出發開始走，一路上坡至大屯連峰步道叉路涼亭改輕裝至二子坪遊客中心(為收集線上寶石)來回6公里，再接續第二段往小油坑方向。 ※第一段上坡約行走約五公里處有櫃子坑露營場，可事前在此安排住宿點。 Day3 第三段+第四段 [重裝，約22公里] 續前日小油坑出發，上七星山下冷水坑，順道去公共浴池泡第一場次溫泉(岔路250公尺)，泡完溫泉再接著前往擎天崗→石梯嶺→風櫃嘴方向前進接第四段，今日終點為碧山露營場。 (第四段未完成隔日接續) Day4 第四段+第五段 [重裝，約21公里] 碧山露營場輕裝出發，下至內湖大溪溝親水公園(吃早餐順便打包中餐)，再度上山 接續第五段，順便 回露營場收帳篷，最後終點為劍潭捷運站，下山後時間充裕，在 衝 去臺北市政府工務局大地工程處領獎去。 ※上班日08:30-12:00或13:30-17:30 至本處兌換(松德路300號3樓道路步道科)兌換

▲（圖／BRight Lin）

重裝打包清單（總重量約：16KG）

●食物：飯糰、麵包、麵線、調理包、泡麵、沖泡麥片、行動乾糧、餅乾零食、堅果果乾、茶包/奶茶粉。●運動補給品：鋭速雙速長效咖啡因錠、水動能電解質沖泡飲、環原力維生素C沖泡飲

●裝備：水壺x2、行動濾水器、登山爐頭、炊事鍋具碗筷、頭燈、行動電源、充電線、針線工具包、急救包、濕紙巾、衛生紙、拖鞋、摺疊露營椅、四季雙人帳、充氣睡墊、睡袋、登山杖。

●衣物： 備用衣物一套、頭巾、帽子、眼鏡、輕薄防風外套、雨衣、雨褲

●其他： 手機、運動相機、單眼相機、腳架輕裝裝備基本上食物減量，少掉備用衣物及帳篷睡袋裝備重量控制在8公斤內。起初規劃時因天候不佳順延了幾次，最後觀察天氣預報有個空檔，就先把露營地給預約下去，但最晚只能預定出發前一個禮拜的日期，且平日星期二與星期三休園不能入住，還要考量入園報到時間，最後演變成跳過貴子坑露營場的住宿，先走完6-7段後回家休息，隔天再出發走1-5段。

Day1 第六段+第七段

捷運麟光站→中華科大→捷運麟光站→政大→指南宮→貓空→政大後山

一早輕裝出發，驅車抵達捷運麟光站先走第六段，前往富陽生態公園方向，抵達公園後即可看見綠意映入眼簾，因適逢連假，進入公園後就看見滿滿人潮，到處是前來親近大自然的小朋友與家長，為了避開人潮，刻意選擇了一些少人走的路徑，此處公園支線有很多條，只要離線地圖確認好路線即可接回主線步道。

▲綠意盎然的富陽生態公園入口（圖／BRight Lin）

▲可利用離線地圖看附近支線道路避開路徑上的人潮，再接回主要步道。上坡路走沒多久就會抵達第一個小山頭-中埔山，在這喝個水順便作個補給，昨晚沒睡好又一大早起床出門，精神還沒到最佳狀態，先來個雙速咖啡因雙層錠提神（長效8小時），有助接下來的運動表現。▲接下來的路段沿途不時會見到台北指標101大樓，彷彿整條步道就像是101大樓的展望臺。

▲經過世界山莊後會抵達安祿宮，這裡的指標角度不太明顯，要走廟旁的樓梯繼續往上行才會接往糶(ㄊ一ㄠˋ)米古道，這一段將會穿越一小段公墓區域再下至住宅區，接連至拇指山方向。

▲拇指山雖然不在APP解任務範圍，其上下坡的路徑又非常窄，只能一人通行，常常需要排隊讓路行走，但上頭的視野展望甚佳，來到這可別錯過了。(若是下雨天路滑要小心)拇指山繼續順行沒多久就會到九五峰，而在九五峰附近一百公尺處還有個不太明顯的南港山三角點，也可以順便拍照留念一下；九五峰本身是個熱門人氣景點，常常需要排隊等拍照，若不想等的話，也記得跟前方的活動柱字合照，收集12字自拍照且合成一張後，可換

臺北大縱走紀念毛巾一條

。

九五峰後基本的是下坡路段，也差不多是中午用餐時間，隨意找個平台座椅休息一下，泡上一包水動能電解質液，安撫飢餓的胃也補充一下水分及流失的電解質。

九五峰下到登山口約3公里距離，可在校區門口處公車站牌搭乘公車，轉捷運回到麟光站，騎車至政大校區接續第七段啟登口(交通轉接時間約一小時，其他選項如共享機車其實也是個不錯的接駁選擇)。

第七段基本上是個環型步道，可搭公車來到"政大"站或者將摩托車停在附近開始啟登，此區域汽車不好停車，不建議開車前來。

▲抵達第七段開頭可見小指南氣派的牌坊，接下來就是1000階的心肺挑戰。

▲古色古香步道旁，不時可見日治時期遺留下的神社擺設，還有許多小貓在附近悠閒玩耍。

▲階梯盡頭處即是指南宮還有開闊的展望，搭配夕陽餘暉照映，讓這個宗教聖地倍感莊嚴。

▲順著步道來到一旁的貓空纜車-指南宮站，前方綠光平臺是個絕佳的觀賞纜車地點，這裡還有一個活動柱字，別忘了順便自拍一下。▲蜿蜒的山徑混合車道，一路往貓空方向前進。路途中花費不少時間休息跟拍照，低達貓空時都已經天黑了；夜晚貓空別有一番風景，行人四處走動，看夜景泡茶用餐民眾擠滿街道，真的非常熱鬧阿! 在下山路上樟樹步道的彩雲亭時，別忘了這裡有個活動柱字，記得順手拍一下。

▲第七段步道尾聲，來到政大後山的飛龍步道，這裡可見告示牌說明，因疫情關係校園出口路段封閉須改道，可經由替代道路往指南國小接回起登點。下山後直衝餐廳來一頓飽餐，犒賞今天的卡路里消耗(全部補回來XD)，本日步行里程-輕裝24公里，對於平常有在爬高山的我來說，不到算是初中強度等級，拿來當作自主訓練也是不錯的選項，今天的行程就先到尺為止,回家休息，重新打包後隔天在繼續攻略1-5段。

Day2 第一段+第二段

捷運關渡站→忠義山步道→貴子坑步道→二子坪→大屯山→小油坑

考量到將在兩天半時間內一口氣走完1-5段，索性一早將車子騎到劍潭站，當走完第五段時，即可回到劍潭站領車，可以直接騎回家或殺去領獎，將車停好後再搭捷運去關渡站。第一段路可說是整路爬升，從關渡站出來到台北藝術大學後高度就一路爬升，接到忠義山步道後，不時還有泥土坡路徑，若天氣不好時走這一段路，千萬要注意踩穩腳步避免滑倒；忠義山步道之後緊接貴子坑步道，中途岔路有我這倘旅程無緣預定到的櫃子坑露營場，只能將其排到日後再回來探訪了。

▲貴子坑拓印亭旁有個活動柱[北]字，別忘了順便自拍一下。

天氣炎熱，重裝連續上坡，一路流了不少汗，趕緊來補充一下水動能電解質液，保持身體水分平衡，以防脫水或中暑情況發生。

沿著大屯主峰、連峰步道向上爬升會經過面天坪涼亭，這個岔路是第一段與第二段的交界，但第一段在此處收集線上寶石的任務尚未結束，必須往二子坪遊客服務站方向走到底才算完成，而這趟路來回就將近6公里，在此我將背包先放在涼亭內，輕裝去回來完成第一段健行筆記APP離線任務，好在這段山勢還算平緩，輕裝大約一個半小時左右即可走完。

▲二子坪步道沿途有生態池、涼亭造景，此處不時可見藍鵲身影在樹梢或草地上飛舞。（圖／BRight Lin）

完成第一段任務後，回到涼亭處，往岔路方向繼續接續第二段，接下來就直上大屯山連峰，這一段路有許多拉繩處，山徑也多為泥土岩石地形，此外這個地區的環境變化較快，常常起霧或有陰雨情況，行走時要格外小心路面濕滑發生意外。

▲接下來會順序經過大屯山西峰、南峰、主峰，每個山頭上都有活動柱，分別是[走]、[縱]、[大]字，短短距離一次收集三個活動柱，感覺一下增加了不少任務完成度。

下大屯山之後則會來到頂湖海芋步道，原先可見美麗的海芋花海，可惜時間沒抓好，早上出發時間太晚，到這裡已經天黑，接著繼續走就會抵達第二段終點小油坑遊客中心，至此今日行程先告一段落，行走距離約25公里，若是打算在這下山隔天續戰的旅客，必須留意一下陽明山遊園公車108號末班車發車時間，再轉回陽明山總站搭乘至目的地。

▲詳細交通方式可參考陽明山國家公園網站。（圖／大都會客運）此行雖然是重裝出發，所有露營裝備都有帶，但陽明山國家公園管理法裡有明文規定，不能在非指定區域"紮營"及升火烹煮，抓到可是會罰單伺候，但這附近也沒有步行範圍可抵達的民宿或旅館設施，所以呢...這一晚就吃著打包的飯糰當晚餐，在屋簷下閉目養神(巧妙 規避 )，關於這個方式或許一般民眾會比較難接受，但國內外旅行多年，也完登百岳的我，想想那些在學校走廊鋪睡墊閉目養神，等待隔天出發攀登的行程早就習以為常，到哪裡都很好睡，這點是規畫行程時必須考量的地方，或許在事前規劃時，可以把貴子坑露營場拿來多加利用安排，再來調整一下前後的行走距離即可。

▲小油坑爆裂口環景（圖／BRight Lin）

Day3 第三段+第四段

小油坑→七星山→冷水坑→擎天崗→風櫃口→碧山→碧山露營場

清晨天陰無雨，從小油坑啟登上七星山，先上到主峰到東峰，兩峰距離僅約300公尺，山頭上皆有活動柱，分別是字，但才一上到主峰，山巒霧氣就集結成雨，風大雨大殺的我一個措手不及，明明氣象預報顯示這個區域沒有降雨，但這氣候可能就是陽明山地區特殊的北降現象影響，才導致這麼的無法預測吧?此時只能說，天候預測僅供參考，爬山請務必攜帶雨具。

▲七星山上說變就變的天氣，原本還在期待上山可以看見日出大景，現在只想趕快下山，趕去冷水坑泡個溫泉回暖。

從七星山上下來抵達冷水坑，即可看見指標，前方就是冷水坑公共浴室(男/女分離式裸湯)，雖然不在主要臺北大縱走道路上，但是也才兩百公尺路，又是免費的，怎麼可以錯過咧?

▲公共浴室一共有四個場次，第一場為8:50開放進入，每個場次使用時間為一個半小時，熱愛泡溫泉的我早就慕名已久，這次終於有機會來體驗一下這個這個公共池。

▲泡完溫泉後馬上回血，精神百倍，繼續往擎天崗方向前進，順便到擎天崗遊客中心的販賣部，買個熱食與飲料補充體力，(冷水坑遊客中心雖然也有食物，但正餐11點才開始供應)

▲這莫名其妙的天候在吃完熱食後開始放晴，草原牛群們也自顧自的吃著牠門的食物，沒空理會過往路人。

▲下至頂山區域時還突然來個藍天白雲，咦?剛剛全身被淋濕是幻覺嗎?

▲順著步道而下，沿途可見杜鵑花正值綻放季節，邊走邊賞花還真是浪漫，很快會來到風櫃口涼亭，第三段也在這裡結束,涼亭處前方的活動柱有[北]字，加油!剩下兩個字就完成任務了。（圖／BRight Lin）

▲從風櫃口涼亭開始接續第四段，順著步道銜接至馬路上，在一個髮夾彎處即可看見雙溪溝古道入口，走一段路後就換看見一梅花山三角點，還有距離不遠的"就是小山"三角點(這個山名取得還真是隨興)。

▲下到碧山方向會經過土地公與九天玄女雕像，碧山三角點入口處就在土地公廟的附近，指標沒有特別指明，這個距離很近的山頭，若想撿這個三角點的話可以留意一下離線地圖來做個導航。

最後來到本日終點處-碧山露營場，這裡距離第四段主線道路距離約1.2公里，背了兩天的重裝就是要在這裡享受使用，來到這雖然天色還早，原先打算帳篷搭好換輕裝走下山，今日就把第四段完成，但一大早那場急雨，雨水順著褲子流進鞋子裡，濕鞋走了一整天挺不舒服的，一坐下來之後就不想動了，想想反正隔天大多都是下山路，早起輕裝去走完第四段也可行，於是就坐在營地放空耍廢了，今日行走距離約22公里。※營地報到時間為傍晚五點，預約後未到且無告知取消者預訂者，之後會被系統列入黑名單，無法再申請，所以即使場地是免費使用，也是要珍惜利用這個資源。

露營場夜晚景觀真的相當不錯，整體動線規劃及住起來的體驗，感覺都讓人感到舒適，是個會讓人想再度探訪的一個場所。

最後背包重擔放下後，終於可以開火來飽餐一頓，連續三天的重裝，在晚餐後休息時，時都會來一包環原力維生素C飲品，酸甜苺果口味很順口，可讓肌肉的操勞可以得到充分休息。

本次行程上所攜帶的運動捕給品，對於挑戰式行程真幫助不少，使用科學輔助方式來運動，除了增加運動效率，還可幫助輕量化(雖然我沒有刻意再走這路線)，前、中、後的三段式照護。

●運動前使用雙速咖啡因雙層錠，增強注意力還保持清醒，運動或工作開車都還不錯用，對於有胃食道逆流問題，要戒甜食與咖啡的我來說，是個不錯的替代方案，再也不會邊走邊打盹或一直想要跑廁所。

●運動中使用水動能電解質液沖泡粉，維持大量流汗後的電解質平衡，預防身體缺水或肌肉當機的情形發生，以往運動中電解質補充都是透過進食攝取，但攝取量有限，往往吃了一大堆卻沒真正補充到身體需要的(補到脂肪QQ)，經過特調比例，口味不甜膩，能夠準確的達到運動時身體水分調節。

●運動後補充環原力維生素C，幫助運動後的恢復，尤其這種多日行程，盡可能的減輕隔日負擔總是好事。小包裝帶著走，多天行程也不會造成重量負擔，隨時讓身體保持最佳狀態，而且現在全家便利商店就可以買到三款銳速小包裝補給喔，真的很方便。

Day4 第四段+第五段

碧山露營場→圓覺寺→大溝溪治水園區→碧山巖→忠勇山→文間山→捷運劍潭站

晨間陽光及鳥叫聲環繞周圍，沒有設鬧鐘就自然醒來，欣賞著風景同時來根早餐穀棒，上午這段時間，就充分利用營地最晚13:00撤帳的這條規定，來把第四段剩下的任務及線上寶石給完成，碧山露營場到大溪溝治水園區這段路單程約4.5公里，稍作整理後就帶著輕盈的腳步輕裝散步下山。▲今日氣晴朗，沿途景致讓人感到悠閒舒適，走起來真的相當療癒身心。

順著指標走沿途經過白石湖地區，這裡有許多有機農園及草莓農場，此時覺得自己真是孤陋寡聞，身為北部區民那麼久，到現在才知道原來內湖地區也有草莓可採，接著往下走來到圓覺寺，溫暖的陽光灑落同時，寺廟外正撥放著誦經聲，那和諧的音調迴繞在山谷中，神聖莊嚴的感覺又油然而生，還有種天下太平的安詳氛圍，真的很不錯ね。

▲圓覺寺下方還有圓覺瀑布，是個充滿負離子的絕佳運動場所，可別看照片我是單獨一人，周圍可是圍繞著許多晨間運動的人們啊!

▲繼續下降最後來到大溪溝治水園區，在入口處有個活動柱[南]字，第四段也在這裡結束。來到這裡也進入內湖市區範圍，轉角就是商店跟餐廳，我盡量避開那些誘惑，沒走到主街道，避免消耗太多時間，最後只在小七稍作休息，買個簡單的點心充飢，順便在街角小吃店打包飯糰當中餐後接續第五段。

第五段開始，跳過前面那段從市區折返的上坡路段，直接來到碧山巖，這裡的VIEW跟寺廟依樣壯觀，不禁讓人聯想到這裡應該是個不錯的跨年煙火觀看點。(喂~)

▲碧山巖接續往忠勇山的方向上行，可在忠勇山的最高處看見蔣公銅像，而銅像背面就是碧山露營場的位置，怪不得前一天入住營地時，總覺得對面山頭好像有人一直站在在那；過忠勇山後再順著金龍產業道路接回碧山露營場，撤帳篷取裝備順便用餐。

▲用餐畢，離開露營場往文間山方向續行，接下來山勢平緩，都還滿好走的，可以漫步賞鳥賞花賞風景。

▲文間山過後沒多久會抵達劍潭地區指標性觀景平台-老地方，在這可以收集到最後一個活動柱[臺]字，到此任務一就算完成，可以利用手機APP排版，把12張圖合成一張圖 (可試試Perfect Image 還不錯用)，待晚點可以來去兌換台北大縱走紀念毛巾一條。

▲從老地方觀景平台下來，經過劍潭山，沿途景色離市區高樓大廈越來越近，也意味著這一段4天3夜的旅程到達尾聲，最後刻意遠離人潮，選擇從圓山水神社當作出口回到捷運劍潭站，本日行走距離約21公里。※劍潭山下水神社這條路線較冷門，路徑較小且比較沒有維護，行走時要注意腳步。

下山後趁著時間還早，直接衝去台北市政府大地工程處-步道科領獎去，核對基本資料後，證書、獎品就入手囉!兌換時段 週一至週五，08：30－12：00 ／1 3：30－17：30（地址：台北市信義區松德路300號3樓）活動延長至2022/12/31，還沒完成的朋友今年要把握機會啊! ◎對這趟行程有興趣的朋友們，歡迎下載參考本次台北大縱走-第1-7段 GPX軌跡。

後記總結正如同臺北大縱走官方網站想傳達給每位民眾的理念，『原來山離我們很近』，才有這一條完整的步道呈給大家來親近自然，讓北部居民能便利的體驗到，台北盆地山巒多變樣貌與豐富的生態，尤其是在疫情肆虐全球的這個時期，出國旅遊除了增添許多健康不確定性風險之外，也對荷包不是很友善，國內山岳活動儼然已經變成全民嚮往的風潮，除了能得到實現自我的成就感以外還能贏得健康，台灣能有越來越多完整又具代表性的長程步道，能與家人及國內外親友一起享受這些資源，讓身為島民的我們感到驕傲。這趟四天三夜的挑戰，一方面是半自主的訓練，維持體能外，另一方面是溫習對土地及山林的探索及熱誠，也算是實驗性質，比方來說，若中南部民眾也對縱走路線感興趣，相較之下就少了地利之便，天數少一點，能看的能走的路就多一些，將旅途心得分享出來後，希望能幫助到各位路線安排或參考上的幫助。