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吸收滿滿芬多精！ 鹿谷溪頭自然教育園區「溪頭神木步道」感受美好大自然饗宴

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縮圖017A6153 (2).jpg - 溪頭<a href='/search/tagging/1013/神木' rel='神木'><strong>神木</strong></a>步道

溪頭自然教育園區（溪頭森林遊樂區）是台灣老字號的國家風景區，日治時期是台北帝國大學農業部的林區，現在是台灣大學農學院的實驗林場，區內遍植杉、柏、紅檜、銀杏與孟宗竹林，步道與林道交織。不分平日或假日，總有很多人來吸取芬多精，是中部最熱門的森林遊樂區。園區的範圍非常大，有很多景點，不可能在一天之內就走完。我們來過溪頭好幾次，最有名的大學池、空中走廊、森林城堡都走過，唯獨還沒看過溪頭之寶--溪頭神木。溪頭神木大約 1810 歲（早先測量為 2800 歲），是台灣中海拔具代表性的紅檜，曾經是溪頭的地標，也是許多人共同的回憶。我們這次要走「神木步道」去看溪頭神木，回程走沿溪步道，剛好成小圈 O 形環狀。這篇先介紹神木步道，下篇介紹沿溪步道。

縮圖未命名.jpg - 溪頭神木步道

神木步道 1.42 公里，沿溪步道 1.4 公里，兩條步道長度差不多，地理位置幾乎平行，步道盡頭就是溪頭神木的景觀平台。兩條步道串連成 O 形環狀，走起來輕鬆又舒服。

縮圖017A6075 (2).jpg - 溪頭神木步道

1251740731_o.jpg兒童清明連假一早人很多，要排隊進入園區。停好車後，從服務中心前方走到神木大約有兩公里路程，沿路都有指標。

縮圖017A6077 (2).jpg - 溪頭神木步道

橋上風景。過了橋之後，就會看到兩條步道的入口，先看到沿溪步道入口，再往前走一點就會看到神木步道入口。

縮圖017A6078 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6083 (2).jpg - 溪頭神木步道

神木步道入口。

縮圖017A6087 (2).jpg - 溪頭神木步道

神木步道前段是整片孟宗竹林。

縮圖017A6093 (2).jpg - 溪頭神木步道

隱藏在竹林間的「竹廬」曾經是蔣公行館，現在不對外開放。

縮圖017A6107 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6115 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6118 (2).jpg - 溪頭神木步道

巨石上刻著蔣經國先生的「風雨中的寧靜」。

縮圖017A6120 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6125 (2).jpg - 溪頭神木步道

再往前走一點，看見另一個刻石「堅貞」。

縮圖017A6127 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6153 (2).jpg - 溪頭神木步道

過了兩處刻石後，孟宗竹林逐漸被柳杉取代。

縮圖017A6156 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6167 (2).jpg - 溪頭神木步道

步道沿途設置三座涼亭供遊客休息。

縮圖017A6173 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6177 (2).jpg - 溪頭神木步道

日治時期就種植的柳杉林，高聳參天，林相優美。

縮圖017A6197 (2).jpg - 溪頭神木步道

柳杉林的樹冠層相當完整，森林中各種生物包羅萬象，彷彿進入生態王國，鳥叫聲不絕於耳，我們好幾次停下來找找鳥兒在哪裡。

縮圖017A6202 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6205 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6207 (2).jpg - 溪頭神木步道

在涼亭附近，兒子停下來喝水的時候，突然間看到一撮毛茸茸的東西在樹後，原來是松鼠尾巴。

縮圖017A6210 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6217 (2).jpg - 溪頭神木步道

這隻松鼠動作飛快，從樹上跳下來，只停留一會兒就跑走了，我趁牠吃東西時趕緊拍下來。大概今天的遊客太多了，步道上人來人往，松鼠找到食物後就急急忙忙的跳進樹叢中，再也沒看見。

縮圖017A6222 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6223 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6229 (2).jpg - 溪頭神木步道

神木步道鋪設得很好，雖然前幾天才剛下過雨，但步道並不會濕滑，林間的芬多精讓人感到舒暢。

縮圖017A6241 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6247 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6252 (2).jpg - 溪頭神木步道

接近神木步道尾端的地方，有一處開闊的路段。

縮圖017A6254 (2).jpg - 溪頭神木步道

今天的溪頭雲霧飄飄，台中市區可是大晴天呢。 縮圖017A6263 (2).jpg - 溪頭神木步道走了 40 分鐘左右，終於到達神木！神木這裡有一個很大的廣場，廣場旁有販賣部，假日人潮很多，非常熱鬧。

縮圖P4040011 (2).jpg - 溪頭神木步道

走上神木後方的觀景平台。

縮圖P4040006 (2).jpg - 溪頭神木步道

從觀景平台俯瞰廣場及神木。

縮圖017A6311 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6411 (2).jpg - 溪頭神木步道過去認為溪頭神木高達 2800歲，但經過精確的測量後改為 1810歲，樹種是紅檜，樹幹中空，內裡包著巨石而生。溪頭神木在 2016年 9 月 11 日突然倒塌，經研判應該是衰老及天候因素所致，令人唏噓。倒塌的神木就地橫擺，供人憑弔。

縮圖017A6267 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6305 (2).jpg - 溪頭神木步道縮圖017A6335 (2).jpg - 溪頭神木步道這棵神木是日治時期伐木時所遺留下來的，當時有經驗的伐木工會拿著斧頭敲打樹身，聽聲響判斷樹木是否札實健康，而溪頭神木因為中空、不挺直才會逃過一劫。

縮圖017A6364 (2).jpg - 溪頭神木步道

女兒看到神木時嚇一跳說：「神木為什麼是倒著？」她期待看見的神木是活著的，沒想到跟阿里山的神木一樣倒下了。 縮圖017A6388 (2).jpg - 溪頭神木步道神木倒下後，最近園區人員發現它的樹幹上長出好幾株小紅檜樹苗。這個消息真令人振奮，希望小樹苗長大後，能和神木本體形成一、二代紅檜同堂的情形，就像阿里山的三代木傳奇一樣。

縮圖017A6379 (2).jpg - 溪頭神木步道

縮圖017A6403 (2).jpg - 溪頭神木步道

除了紅檜樹苗之外，溪頭神木身上還有很多種著生植物，看起來好像披了一層綠色的外衣。 縮圖017A6358 (2).jpg - 溪頭神木步道我們在廣場休息吃東西的時候，有一隻彌猴不知打哪兒弄來一根香蕉，就在樹叢間吃了起來，遊客都過去圍觀。

縮圖017A6355 (2).jpg - 溪頭神木步道

他把整根香蕉都吃光，連皮也不浪費。

縮圖017A6443 (2).jpg - 溪頭神木步道

彌猴吃完香蕉後，開始活動。看到遊客坐著，旁邊放紙袋、塑膠袋之類的東西，牠就往那裡去。遊客看牠大咧咧的走過來，一點也不怕人的樣子，紛紛收拾東西讓路給牠。看來這裡的彌猴很囂張呢！

縮圖017A6437 (2).jpg - 溪頭神木步道

還好大家閃得快，這隻彌猴突然噴尿，就尿在遊客休息區，啊～啊～（也只有牠敢在大庭廣眾之下撒野）尿完，牠居然往前走到一對夫妻後面，伺機而動。那位太太的背包旁放著一個塑膠袋裝水煮玉米。一個不注意，玉米就跑到彌猴手上了，夫婦倆完全來不及防範。看到這幕時，大家都驚呼～這彌猴簡直神偷啊！休息過後，我們準備走沿溪步道回去。（旅遊日期：2022.04.04） 相關文章：

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神木 步道 溪頭

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