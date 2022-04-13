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新北河濱賞花最前線 浪漫「苦楝花」如紫霧 熱烈綻放中

健行筆記 / 健行筆記新北市政府高灘地工程管理處

新北河濱公園的樹木為了迎接春天，紛紛換上新裝爭奇鬥艷，目前正值苦楝花期，淡紫色小花遍覆著枝椏鑲嵌在青綠之間，隨溫暖春風飄落，伴隨著淡淡馨香，綻放如薄霧般美麗的紫花，讓新北河濱增添許多浪漫風情。

苦楝花時值春夏之交會綻放如薄霧般美麗的紫花，散發淡淡芳香，最佳賞花地點包括：大漢溪右岸媽祖田運動公園沿線、大漢溪左岸南靖陶瓷河濱公園、樹林沐心池、三鶯陶瓷公園、淡水老街、新店溪洲公園及灣潭渡船頭沿線等地點。苦楝為臺灣本土的落葉喬木，不畏潮風不畏鹹土，生長快速且抗旱，常作為河邊造林、庭蔭樹及行道樹的樹種，另由於根深而利於水土保持，樹形優美，葉形秀麗；加之耐煙塵、抗二氧化硫，栽培管理簡單，病蟲害較少，宜在草坪孤植、叢植，或配植於池邊、路旁、坡地。時值春夏之交會綻放如薄霧般美麗的紫花，散發淡淡芳香。苦楝也有「台灣櫻花」的美稱，花語為「望向遠方，寓意著對於未來美好生活的希望與美好的祝福，永遠保持樂觀、積極向上的心態」，3至4月為花期（現已綻放盛開），不經意隨風而飛的「苦楝風吹雪」，也為新北河濱增添浪漫優雅的風貌。

高灘地工程管理處表示，除了欣賞苦楝花之外，大漢溪左岸河畔周邊景點豐富多樣化，特別是樹林河濱〝雙〞秘境，包含獲國家金質獎肯定的樹林「鹿角溪人工濕地」，及公共工程金質獎殊榮的「沐心池」，都是民眾可以百來不厭的休閒好去處。沐心池獨特的心型鏡面水池，池水映照藍天及光影變化，在苦楝樹下躺椅幽靜的休息，忘卻緊湊的都市節奏及生活步調，使身心靈緩緩沉靜下來，細細品味秘境沐心池的夢幻魔力。現場民眾顏小姐表示，每到春天都會揪朋友一起來新北河濱騎乘腳踏車、散步或在樹下鋪著野餐墊賞花休息，享受悠閒的假日時光，趁著天候怡人的春暖花開之際，感受四季的律動，體驗春天的魔力，與三五好友來賞花拍照打卡，留下春季限定的最美回憶！最後提醒市民朋友們，疫情期間請注意自身防護並保持社交距離落實防疫新生活，正確戴口罩及勤洗手。若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報 1922 防疫專線，依照指示就醫檢查。

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苦楝花緩緩飄下，彷彿紫雪般浪漫美景（圖／新北市政府高灘地工程管理處）

【沐心池交通資訊】

自行開車：以「樹林河濱公園露營區」作為導航點，可將車輛停放至一旁的柑園停車場，現場設有小型車格74格、大型車格5格。由停車場進入河濱公園內後，沿著自行車道往鶯歌方向直行約200公尺即可到達「沐心池」。

大眾運輸：

  • 台鐵：搭乘至山佳站，由佳園路一段往河濱方向前進，經由柑園陸橋進入河濱公園，沿自行車道往鶯歌方向直行即可到達「沐心池」。
  • 自行車：沿大漢溪左岸自行車道往樹林鶯歌方向，過柑園橋後往柑園停車場方向騎乘，於柑園棒球場右轉，並沿方向指標牌導引往鶯歌方向，即可到達「沐心池」。
f2bb2b6283ac4c42dbb939aebf53870f.jpg苦楝淡紫色細小花朵遍覆著枝椏鑲嵌在青綠之間（圖／新北市政府高灘地工程管理處）756a65ed025a0f2f0114c623966af2ad.jpg在春暖花開之際隨風飄落，空氣中伴隨著淡淡馨香（圖／新北市政府高灘地工程管理處）5984cd0edac3b8a551859237292eb303.jpg盛開的苦楝花，為新北河濱增添浪漫優雅的風貌（圖／新北市政府高灘地工程管理處）4d61669d3de87e399e2f424d713c379e.jpg在苦楝樹下躺椅享受紫雪紛飛的浪漫時光（圖／新北市政府高灘地工程管理處）資料來源：新北市政府高灘地工程管理處

公園 賞花 秘境

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