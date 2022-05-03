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輕量化補給好選擇！百岳練習場「虎加虎單日縱走」&隨身行動補給策略分享

健行筆記 / 健行筆記小威

虎加虎縱走是鍛鍊體能（心肺、肌力）的好所在，沿途風景美麗，下山還能泡泰安溫泉，是閒來無事時，就會想走一趟的路線。它CP值高，強度也足夠，來回距離 17 km，爬升降約 1,800 m，稱它為百岳練習場，一點也不為過；如此高難度的行程，行進間的補給很是重要，那麼，就讓我來介紹這次的山行～

山行說明
1、地點：於泰安水雲吊橋起登，經虎山至加里山後原路來回行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=229049
2、天數：1 日行程，AM 6:30 起登
3、行走時間：含休息時間共 6 h 30 min，移動時間 5 h 50 min4、天氣：晴天5、負重：3 kg ( 含水 2 L )
隨身行動補給
▼長時間的行程，會消耗大量的熱量及能量，因此行動補給的準備很是重要，一般我會依據行走時間及所消耗的熱量、能量準備 1 份，再多準備 1/3 以備不時之需，介紹如下：

  • 行前早餐：豆奶紅茶（蛋白質）、蔓越莓&三星蔥雪花餅、綠鹹豆、阿華田(B群)、Amino Vital 粉末 (牛磺酸)
  • 啟程前 30 ~ 60 分鐘：鋭速雙速咖啡因雙層錠（兩段速釋放，長效 8 小時）
  • 行走途中：鋭速水動能電解液（有效補水）、SiS 能量膠、Amino Vital 能量膠、五穀棒、黑巧克力、花生煎餅
  • 行程結束：鋭速還原力維生素 C（抗氧化加強恢復）、青汁（纖維）、高蛋白粉（修復肌肉）、歐式奶茶
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山行開始

▼ AM 6:00 到達泰安溫泉停車場，上方三角形山頭即為虎山，好高啊！先吃一顆雙速咖因雙層錠壓壓驚，吃了精神都來了，很快就有著喝完一杯中美式的提神感受，不用花時間去灌完咖啡，不久後還不用找廁所，很方便，這讓啟程前的準備更有效率。接著準備水動能電解質液，每 1~2 小時 1 包，這次行程 6 小時，所以先泡 3 包，每包配 250 cc 水；AM 6:30 起登。

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▼ AM 7:30 虎山下方觀景台望山巒，一邊喝著水動能電解液，吹著微風，享受的去維持身體含水量，喝 250 ml 就可以補充 1 L 運動飲料所含的電解質，補充的效率很高。疾速健行、越野跑的噴汗行程我通常帶這支，過程中不會有口乾舌燥的感覺，而且口感清爽，不會像某些運動飲料喝多了口腔內會覺得黏膩，最重要的是省水、減輕重量，背上輕量化，補給都塞得進一個小小的野跑包，對移動速度很有幫助。ba8fe98132f5bcf89fb06561440472f4.png

▼ AM 8:00 抵達虎山三角點，欣賞耶穌光佐雲朵、山巒

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▼ AM 8:00 虎山三角點，標高 1,492 m，虎年爬虎山就對了，吃一包能量包準備前往加里山

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▼AM 10:00 於加里山，海拔 2,220 m，望苗栗城舍及山巒，頓時覺得豁然開朗、心曠神怡

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▼登頂時巧遇以前爬山的好夥伴豐哥，這時正泡好最後一壺茶，準備收攤，真是幸運，因此將水動能增加了一抹茶色與茶香，在高海拔來上一口，回甘暢快啊！

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▼在加里山遇到柴犬也是合情合理的？！而且牠是很好的行動糧呢～我指的是精神糧食那種 <3

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▼加里山頂的曠世美景，就算已經來了 98 次，還是覺得震撼，看那由近而遠的山巒、樂山雷達站、若隱若現的雪山西稜線，艷陽高照與藍天，特別好，帶著愉快的心情下山

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▼PM 13:00 奮鬥 3 小時，回到了登山口，虎山依舊堅毅，而我準備來去泰安溫泉，享受一番

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▼運動完泡一杯環原力維生素C，高強度運動後補充維他命C是一定要的啦！幫身體加強恢復，莓果口味酸酸甜甜，有初戀的滋味...

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長程縱走&單攻 宜輕量化補給
長距離、高強度的活動，除了一般的行動糧外，還需要補給電解質跟其它元素，在這個講求效率的世代，銳速運動補給品，相較於傳統食物去補充營養素，可以用更短的時間、更小的體積去獲得，得以穩定的維持體力狀態，是很好的；舉例來說，僅需要簡單的補充小包裝的雙速咖啡因雙層錠、水動能電解質液、環原力維生素 C即可補充1杯中美式的咖啡因、1公升運動飲料的電解質、600 顆櫻桃的維他命 C，增加欣賞美景的時間，也改善了過去登山常發生的體力狀況，例如：抽筋、脫水、精神渙散等，隔天也沒有像以前一樣嚴重鐵腿，還是能正常進行其他訓練。最後整理一下單日長程縱走的使用狀況，給大家參考。

  • 行程：晴天大太陽、走17KM、計6.5HR
  • 在登山口：1顆咖啡因錠
  • 途中：3支水動能（每支配250cc的水，大概2小時喝完1支）
  • 下山：1支環原C

▼現在全家便利商店就能買得到銳速補給的小包裝款（下圖紅、藍、黃包裝所示），更容易取得了

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咖啡 登山 溫泉

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