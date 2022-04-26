完登寶島第一尖！「半百夫妻」征戰50+50=100座，在中央尖山擁抱喜悅的眼淚

有多少對夫妻同登中央尖山，我不知道。但我相信每一對都很難不在山頂擁抱哭泣。#因為那是一種堅持創造生命中獨特回憶的喜悅眼淚！年過半百才開始爬山的弱腳夫妻，在2022/03/14白色情人節這天，完登寶島第一尖，50+50=100！在中央尖哥的見證下，我們合百了！半百夫妻擁抱流淚。我們真的做到了！

四年，1463天！ 50座山頂上，360度一整個白⋯氣象預報真的很準，時而露出藍天，完全沒有遠景！我們沒有抱怨，誠心感恩老天幫忙沒有下雨，在多雲遮蔽涼爽而不曝曬的天氣下撩K過溪、陡上崩塌碎石坡。眼前這片白像似電影螢幕，一幕幕投射出我們一同攜手走過的每座山，一起辛苦的攀爬與兩人獨享的美景。

一開始，真的只是想上玉山！北一段來第三次才完成，第一次是三年前，只完成南湖前段四座。第二次是去年十月，原計畫是補考後面三座並完成中央尖，當時因為圓規颱風的因素，中央尖未竟。由於228連假前那幾天累積了不少雨量，過溪水量一直是我們很擔心的問題。不斷詢問並確定水量狀況後，決定穿雨鞋並帶著水陸兩用鞋。沒想到卻出現另一個令人擔憂的問題，林道6.1K處竟然走山崩塌了！

由於我們都是夫妻兩人自組，這樣臨時的狀況都會增加我們的行程及心理負擔。感謝太管處和阿凱團隊，臨時開闢一條高繞路線，讓我們能夠順利成行。從網路得到資訊大約得多花40分鐘的行程，沒有行動日的我們只能犧牲一些睡眠時間更早從台中出發。

2022/03/12(六)D1勝光登山口-南湖溪木屋（11.3K，8.5小時，累計爬升1031，累計下降878）2:40從家中出發8:00 勝光藍色水池啟登9:18 抵達高繞處戴上岩盔，由於我們都是夫妻倆自組，對於安全總是需要特別在意。岩盔是農曆年上雪主圈谷賞雪前添購的，很輕好戴整體感覺不錯。為了安全，後續的行程，應該也都會有它的出現。

圖↑.林道約6.8處高繞點。下山時林道上已經有拉封閉線，照片正中間樹上也有噴上大大的紅色箭頭，不至於走到崩塌處。

圖↑.去程只有兩段繩索，布條標示少且不明顯。回程時，太管處及阿凱團隊已經增加繩索數量，標示也清楚許多。高繞路線接近崩塌邊緣，所以路徑鬆垮不實，得自己踢出加強踏點，兩旁的植物並不高大，拉樹的選擇也很重要。

圖↑.10:05 高繞結束，回到林道舊登休息 10:26 續行。

圖↑.11:35抵達松風嶺。前兩回都在這玩拍許久，此行有未知的路線，簡易用餐後即於12:15續行。

圖↑.多加屯氣象站前遠眺雪山主峰積雪。比起兩週前在屏風山遠眺時，積雪少了許多。天氣相當好，希望這四天都能如此。

圖↑.14:18 抵達木桿鞍部。終於要走全新的線路了，心裡頗擔心的。其實出發前幾天，似乎就壓力很大，偶有呼吸不順的現象，常常需要大吸長呼才能穩定心情。

圖↑.休息時，木桿鞍部前方遠眺小霸聖稜美景。

圖↑.調整衣物，戴上岩盔。14:31開始陡下前往南湖溪木屋

圖↑.陡下南湖溪這段乾溪溝，路徑相當原始，巨大倒木、流水亂石，部分路段濕滑落差大，需專心行走。

圖↑.下段開始出現小溪流水，走累了就坐下來拍張美照。

圖↑.16:00終於陡下到達美麗的南湖溪畔。因為已經傍晚，陽光無法進入溪谷，若能有光線一定更美。左邊的崩壁看起來有點怵目驚心！休息一會開始尋找過溪點。

圖↑.為了來中央尖，前兩周特別安排了屏風山塔刺基里溪和谷關蝶夢瀑布行程，熟悉穿雨鞋過溪的感覺。還好，選好踏點雨鞋都可應付。運氣還不錯，聽說前一周水深還到膝蓋！

圖↑.16:24 抵達南湖溪山屋。現場只有我們夫妻倆，觀察營地和山屋後，決定睡山屋就好，一來可以省下搭收帳時間，二來可以讓我僵硬的腰可以不必在帳篷內一直彎著受累（帳篷野營，我最大的障礙）。半小時後來了一隊10人的大哥大姊隊伍（其實和我倆年紀差不多）在營地紮營，說是來這裡野營明天就回去，實在太佩服了！專程走7~8小時來這宿一晚。

圖↑.看似快要倒塌破爛不堪的木屋，但過一夜勉強可以接受。雖然離溪邊有一點距離，不過溪流聲還是相當大聲，就寢還是得戴上耳塞比較好睡。在山屋外煮食時，有一隻黃喉貂進屋內咬破我們的垃圾袋，這隻探路貂大概回家通報這對夫妻啥吃的都沒有。哈哈，所以這一夜，沒有貂哥和米奇來訪⋯2022/03/13(日) D2（9.7K，8.5小時，累計爬升868，累計下降690）

圖↑.6:55 出發。山屋旁就是往夫妻樹營地的路，一起登就是陡上沒在客氣的！

圖↑.像極了中級山的路徑。

圖↑.晨光灑進森林。

圖↑.還是有箭竹幫洗臉。

圖↑.累了，就抱抱巨樹、聞聞樹香、拍拍美照。

圖↑.9:20抵達夫妻樹營地，此處美麗幽靜，作為宿營點也不錯，不過得背水上來，況且離中央尖還頗遠的。但聽說有神人就是從這裡出發當日來回中央尖山的！實在太強了。9:55續行前往香菇寮營地。

圖↑.10:50陡下到一條小溪，（還以為中央尖溪到了)，然後再陡上一段上到一處松針小營地，再陡下到香菇寮。這小營地離水源較近，也是不錯的臨時迫降營地。

圖↑.11:20 終於抵達香菇寮。許多健腳都會選擇第一日在此紮營，隔日輕裝登頂來回，如此只需三日行程。這樣的安排對半百弱腳夫妻而言，嗯…第一日應該會累爆，我們還是量力而為安排四日比較妥當。但其實，明天從中央尖溪木屋登頂後，再重裝出來這裡紮營也一樣不輕鬆啊.....

圖↑.這四天..清涼有勁的山泉溪水 喝飽喝滿

圖↑.先過溪後休息用午餐，玩拍一會才出發前往中央尖溪木屋。

圖↑.中央尖溪的這段峽谷，真的是行程精華所在，我們一邊累走一邊玩拍。無數次的過溪，因為每日的溪水狀況不同，所以沒有固定路線，得自己找疊石，選擇適當過溪點。我都得先試試水深，才敢讓怕水的老婆通過，我倆這一路走得很累。中央尖溪木屋前溪水，幾處雨鞋勉強可過，老婆大人兩次稍稍重心不穩，雨鞋就進水了！

圖↑.沿途有幾處高繞，接近木屋前這段是較危險的。後來聽山友說，其實是有過溪路線的，只是我沒發現罷了！不知真假，我們還去回驚險的走兩次呢！

圖↑.15:30 終於抵達中央尖溪木屋。一樣破舊，但狀況比南湖溪木屋好些。有一隊登頂尚未下山，裝備還在裡面。聽聞他們今日會趕至香菇寮，所以我們還是選擇今晚在木屋過夜，又是我倆包棟了！

圖↑.天尚未暗，時間允許，先到久聞其名的深山瀑布玩拍一下！中央尖溪瀑布真的壯觀，大水轟隆直洩瀑下深潭！碧綠色的平靜大潭，似乎很適合夏日來此玩水（開什麼玩笑，呵呵！那是神人專屬的活動吧！），我們老骨頭還是遠遠拍張到此一遊的照片就好。2022/03/14(一)D3 （18.1K，15小時，累計爬升1638，累計下降1832）原計畫2點起床3點出發結果賴床東摸西摸到4:30才出發！看來得趕路了，或是摸黑下到香菇寮了。

圖↑.5:00 來到傳說中6層樓高的垂直岩壁，很幸運並無濕滑(前一天完登的山友說會濕滑)，老婆大人很勇敢，認真地順利攀爬上去！岩壁可攀爬的點不多，大多都得靠拉繩，所以確定繩索安全與否很重要！（去程天尚未亮，只拍了這張，回程趕路也忘了拍，想了解狀況的，可以上網搜尋，應該有不少照片）

圖↑.依舊是無數次過溪，不過木屋過後的溪水狀況較前段來的淺。天亮了！目標山頭也出現了。

圖↑.這一路都是破碎岩石路況，基本上是沒正確路徑的，反正往上就是了。倒是有些疊石可以參考，自己判斷安全與否。

圖↑.這一處是容易走錯的碎石乾溝，尤其是凌晨摸黑行走時，留意太管處的布條即可！（半百夫妻盡可能不摸太長的黑攀爬，因為安全第一）

圖↑.回望南湖大山與審馬陣草原。原本還清晰，沒幾分鐘卻已經白牆罩頂了！看到這樣，心想趕緊上山，但腿卻怎麼也走不快，看來大景無望了！

圖↑.繼續努力的過程，天空時藍時白、雲霧變幻，讓我們的速度又加快了一點點。

圖↑.就這樣，心情隨著雲霧飄盪起起伏伏，我的狀況開始變差，得更深呼吸才有足夠的氧氣，步伐更慢了！鞍部就在眼前卻覺得怎樣也走不到，幾次坐下稍歇，老婆在上方不見我身影，擔心的大喊著…說真的，已經有點想放棄了。心想，總不能在老婆狀況不錯的時候被我搞成要再來補考一次吧？深深深吸好幾口氣，放慢腳步，繼續加油！

圖↑.9:45 千辛萬苦終於抵達鞍部。小歇一會，繼續努力！

圖↑.還好雲霧時來時開 大草原有景

圖↑.即將登頂 老婆大人一馬當先，我調整呼吸，盡力跟上！

圖↑.10:50 三角點四年，1463天！ 50座 半百夫妻相擁喜泣。我們合百了！循序漸進..一步一腳印..慢行緩爬..弱弱腳半百夫妻終於也登上寶島第一尖了。山頂上一整片白牆，雖偶有雲開時，但算是沒景，因為回程即須下撤至香菇寮，所以也不敢停留等待美景，快拍幾張登頂照後，立即回程，雖然無大景可賞，但是我們的心情相當愉悅..這是值得一輩子的日子。

圖↑.回鞍部前的草原美景，這次行程的氣象預測相當準，晴時多雲。

圖↑.11:40回到鞍部 小休後續行

圖↑.選擇好下山的路徑踏點，這樣的地形，下坡比上坡好走多了！

圖↑.每每看到自己攀爬過的山頭，當時的心情總是會浮上心頭..超有感的！

圖↑.依舊持續過溪，因為追趕時間，陡下6層樓的峭壁竟然忘了拍照！

圖↑.15:53 回到中央尖溪瀑布

圖↑.回到木屋，趕緊打包裝備。 16:30啟程下行回香菇寮營地

圖↑.還好趕在天黑前越過那段我認為較危險的高繞路段，接下來因為天黑了，幾處過溪點看不清疊石與布條，多花了許多時間。期間，老婆在一面青苔斜壁上滑落！差點墬入溪中深潭，還好拉住繩索，我趕緊回頭將她拉回，差點發生憾事。19:30到達香菇寮營地，偌大的營地只有我們一帳。2022/03/15(二)D4 （15K，13小時，累計爬升1383，累計下降1546）

圖↑.原計畫5點啟程，沒想到依然賴到7:00才離開，看來回登山口要摸黑了。

圖↑.回夫妻樹這段陡上的林相很棒，晨光斜照森林..很美！不過老婆大人今天的體力稍弱，這段陡上走得較慢。

圖↑.10:10回到夫妻樹營地 小休後續行

圖↑.回程得越過兩座山回去，第一座完成。昨天怎麼陡上，今天就是怎麼陡下。

圖↑.12:25 回到香菇寮木屋

圖↑.過溪小休後 續行

圖↑.抵達木桿鞍部 15:00續行

圖↑.今日越過的第二座山，多加屯山。幾乎成為壓倒駱駝的最後一根稻草！

圖↑.17:05回到美美的松風嶺

圖↑.17:58 回到林道舊登，夕陽即將落下。崩塌高遶段摸黑了！還好多了許多繩索與標示布條，相較進來時好走多了。20:00 回到藍色水池登山口，平安完登半百夫妻的第50座百岳！

夫妻和登百岳順序

2018/03/11 合歡石門山 / 合歡東峰

2018/04/04 合歡主峰

2018/04/05 合歡北峰

2018/04/15 玉山前峰

2018/06/30 池有山 / 品田山 (有點越級打怪)

2018/07/23 雪山東峰 / 雪山主峰

2018/08/19 桃山

2018/10/20 郡大山

2018/10/27 玉山主峰

2018/11/03 三叉山 / 向陽山

2018/11/25 羊頭山

2018/12/15 北大武山

2019/03/02 奇萊南峰 / 南華山

2019/04/06 畢祿山

2019/05/26 合歡西峰

2019/07/25 審馬鎮山 / 南湖北山

2019/07/26 南湖大山 / 南湖東峰

2019/09/13 玉山西峰 / 玉山北峰

2019/10/26 奇萊北峰 / 奇萊主峰

2019/11/09 大霸尖山 / 小霸尖山 / 伊澤山

2020/03/21 玉山東峰

2020/04/11 西巒大山

2020/08/16 志佳陽大山

2020/10/07 東小南山 / 鹿山

2020/10/08 南玉山

2020/10/09 玉山南峰

2020/11/22 雪山北峰

2021/02/13 能高主峰

2021/05/14 大劍山

2021/05/15 佳陽山 / 小劍山

2021/08/29 喀拉業山

2021/10/05 馬比杉山

2021/10/06 南湖南峰 / 巴巴山

2022/01/01 加利山

2022/02/26 屏風山

2022/03/14 中央尖山

本次行程相簿 https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=38096