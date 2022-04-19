原始步道更有挑戰性！ 帶小孩玩南投惠蓀林場「松風山步道」

兩年多前第一次來惠蓀林場時，兩個小孩腳力都不好，不能走遠，惠蓀林場的步道比較像登山路徑，維持原始樣貌，所以我們一條也沒走過，只有在大草皮放風玩耍（詳細圖文：惠蓀林場初探、惠蓀林場大草皮）。後來他們長大了，陪著我到處走路拍風景，無形之中腳力變強，能夠走真正意義上的步道，路面比較崎嶇的也可以走。今年（2022）過年假期，我又想到惠蓀林場，這次應該可以走園區的步道了。我們要走園區兩大步道：松風山步道、杜鵑嶺步道。這篇先介紹松風山步道，下篇介紹杜鵑嶺步道。

惠蓀林場是中興大學所屬的林場，佔地達七千多公頃，海拔從 450 到 2420 公尺，天然林與人工林交錯遍布，生態非常豐富。依照導覽手冊記載，園區規劃出五條主要步道：

1. 松風山步道（單程 2.5 公里），緩坡路徑，約 2 小時。

2. 杜鵑嶺步道（單程 2 公里），緩坡路徑，約 2 小時。

3. 青蛙石步道（單程 1.6 公里），曲折陡坡，往返約 2 小時。

4. 山嵐小徑（單程 2.4 公里），平緩路徑，約 2 小時。

5. 湯公碑步道（單程 3.8 公里），大多陡坡路徑，往返約 4 小時還有其他次要步道：巨松台步道、涉水步道、觀景台步道、茶道等等。

**青蛙石步道因為落石封閉。**湯公碑步道入口200~300公尺處，因火災災損，封閉修繕中，要走一小段林道切入進去主步道。**巨松台步道、觀景台步道，皆因為木製棧道及平台損壞，目前維修封閉中（步道最新狀況請見：惠蓀林場官網公告）。

我們把車子停在「荷馨園」餐廳旁，對面就是大草原。然後沿著馬路走下坡到松風山步道口（涉水步道正對面），大約花費七、八分鐘。

松風山步道有兩個出入口，一個在涉水步道對面（上圖），另一個在柑仔店旁邊。步道全長 2.5 公里。

步道一開始是在濃蔭且蒼翠的樹林裡面行走，比較潮濕，滿地落葉。

前面走起來景色普通，大家走得無精打采的，經過幾個之字型緩坡，高度上升之後，景觀比較開闊一些。

爬升到一個高度之後，出現較多展望，大家的精神也來了。

過了前面幾百公尺之後，路面變得乾燥好走。

步道路徑不寬，大約就一個人的寬度。

圖中碰到一行人拿著捕蟲網跟裝備來爬山，一問之下才知道，原來他們是來這邊做蝴蝶生態研究的，可見這裡生態維持得不錯，我們也有看到幾隻蝴蝶，但數量不多。

一路走來，並沒有看見很多松樹，倒是有好幾棵樹都被折斷了。

大約半個小時後，看到一個小涼亭，我們休息一下，再繼續往前走。

步道繼續爬升，來到一個轉彎處，突然出現北港溪谷的風景，蜿蜒的北港溪跟峭壁，還有陣陣涼風吹來！站在這裡拍照要很小心，再站過去一點是岩石陡坡，一不小心就可能摔下去。

接下來的路多為土坡石塊，不太好走，但我喜歡這種原始的步道。走這種步道比起鋪得好好的木棧道來得有挑戰性，也更有爬山的感覺。

大約爬了 40 分鐘，來到主涼亭。

休息一下，拿出背包裡的巧克力堅果條補充體力。即使是冬天，這條步道走起來還是蠻熱的，兒子捲起袖子，女兒換上短袖。

涼亭沒什麼展望，周圍是各種樹木，樹林把對面的山頭遮住了。在這裡休息有悅耳的鳥叫聲，兒子發現好幾隻小鳥，我覺得看起來像白耳畫眉，在樹枝上跳動，飛得很快。短暫休息過後，繼續往前走。

不知為什麼，步道上的松樹很多都被砍掉或是折斷了。

不到十分鐘又看到一個小涼亭。過了這個涼亭之後，下坡路變多。

路上大多是比較瘦小的松樹，這棵算是比較大又漂亮的松樹。

此時聽到遠處傳來人聲，從樹叢中看出去，原來是對面山頭上有一群人在爬山。我翻出地圖來看他們是走什麼步道，應該是杜鵑嶺步道吧！看起來似乎發生過火災，樹林變成一片白色，非常奇特。

下山的路腳步加快，經過這個大石頭表示快要接近終點了。

到了出口，完成這條松風山步道！花費大約 1 小時又 20 分鐘，比預計的時間還要短。從這裡要再走回荷馨園，大約不到十分鐘。

走完步道，饑腸轆轆，要趕緊吃點東西。惠蓀林場的中餐廳本來在比較遠的販賣部那裡，提供合菜跟套餐，目前因為餐廳在整修，所以改到荷馨園。我們之前來的時候，還沒有荷馨園，只有賣布丁果凍的點心，現在改成餐廳，變得很方便。

我們點了一份滷豬腳套餐（＄368）。

一份烤雞腿套餐（＄368）。

再加上自己帶的零食水果，簡單吃一吃，吃飽後我想要走杜鵑嶺步道。松風山步道全長 2.5 公里，原始山徑，地面多落葉、石塊，緩坡之字型上升，走起來不會很辛苦。如果跟我們一樣從涉水步道對面入口開始走的話，前幾百公尺都在樹林間穿梭，沒什麼展望，比較枯燥乏味，之後景色比較開闊，但也會很曬，一定要補充水份。過了涼亭之後，幾乎都是下坡路，景色也比較好。沿途沒有廁所，可以在荷馨園、柑仔店旁的公廁解決。（旅遊日期：2022.02.05）

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