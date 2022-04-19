細膩的高山森林！「雪山國家森林遊樂區」遊小神木步道 最熱鬧是遊客中心

提到大雪山國家森林遊樂區，大家第一個想到的是賞鳥。沒錯，不過大雪山森林遊樂區不只是國內的賞鳥勝地，它是林務局所轄 18 個森林遊樂區裡面，林相變化最細膩的高山森林遊樂區，涵蓋暖、溫、寒帶三種森林帶，海拔高度 1800-2996公尺，年均溫只有 15-18 度，地理環境及氣候得天獨厚，成了鳥類的天堂及臺灣黑熊的重要棲息地。由於園區位處深山，路途遙遠，交通不便，這裡仍然保留原來的風貌，吸引許多人千里迢迢來品嚐這原始森林的況味。距離我上次來大雪山森林遊樂區已經足足九年了，早已忘記山路有多迂迴，這次要帶著小孩一起來走步道、看神木，欣賞秋日的大雪山森林。 上山的路及園區地圖

我在出發前一晚用 google 地圖查詢，從台中市出發只要 1.5 小時就到，大雪山森林遊樂區是這麼近的地方嗎？隔天一大早，我就興沖沖的把大家挖起來，8：20 準時出發，打算 10：00 以前就到達。 沒想到去大雪山森林遊樂區的路途可真是遙遠，我開了 2 個多小時才到達園區入口處，要到遊客中心還要再開 8 公里。從 8：20 出發，到達遊客中心已經將近 11：00，兩個半小時以上的車程，簡直可以開到合歡山頂去了！

站在大雪山林道上的「雪山橋」上可以欣賞遠方的群山。

大雪山林道沿途的風景，好天氣時可以看見山稜線。

終於開到大雪山森林遊樂區的大門口（收費站）。

從地圖上可知大雪山森林遊樂區的景點分散，開車到各處玩比較方便，大雪山林道貫穿其中，因此以幾 K 標示位置比較容易說明。進入大雪山林道之後，23K 的「賞鳥平台」是賞鳥的一級戰地，這裡聚集一整排的大砲。26.5K 是蠻熱門的橫嶺山步道口。27K 是最具挑戰性的鳶嘴山步道登山口，路邊停滿滿的車，請見大雪山森林遊樂區─鳶嘴山登山步道。35K 是大門收費站，這裡有停車場、公廁，也是捎來小雪國家步道入口。43K 是遊客服務中心，有餐飲、木屋等許多設施，也是小神木步道及木馬道步道的起走點。

大雪山遊客中心

大雪山森林遊樂區最熱鬧的地方就是 43K 的遊客中心，這裡有停車場、餐廳、觀景台、小木屋、賓館、雪山莊、派出所等等，是人潮聚集之處，附近還有一條「小神木步道」（森林浴步道）。

我們先到遊客中心的三樓觀景台上面瞧瞧。這裡的風景很好，可以看到遠方的山頭。秋日的大雪山也有美麗的色彩。

鏡頭拉近，那座尖尖的山頭莫非就是令人驚心動魄、驚險刺激的鳶嘴山，許多年前曾經登爬過!

早上的停車場已經有不少車輛。

大雪山遊客中心海拔 2275 公尺，現場的溫度是 16 度。

沿著標高涼亭旁邊的馬路走，碰到這個階梯走下去，就會到「餐廳」。

餐廳到了中午會提供中式的吃到飽包肥餐，大人300元、小孩100元，非常划算。從餐廳往前走就是「雪山莊」住宿區。

雪山莊是一間間的木屋。

抬頭一看，這裡有一點點楓葉，藍天映襯著楓紅，真是美麗！

雪山莊的盡頭通往小神木步道（森林浴步道）。

回到遊客中心主建物。這個遊客中心相當有規模，除了戶外觀景台之外，有一間簡餐餐廳、販賣部，值得一看的鳥類標本、植物化石標本等。

遊客可以跟服務台索取園區平面圖，對照著看，會更加清楚園區的配置，服務人員也都樂意解說園區的設施。

櫃臺人員說，台灣帝雉最常出現在園區 49K 處。今天沒有看到真的帝雉，只好跟雕像拍拍照。

木雕裝飾區。

遊客中心的販賣部賣的東西多樣化。

三樓的簡餐部，提供火鍋、滷肉飯套餐、鬆餅、厚片吐司、飲料等等。如果不想吃木屋區餐廳的包肥餐，這裡是一個很好的替代選項。

我們點了一份滷肉飯套餐、蜂蜜鬆餅、花生厚片吐司，味道都不錯，份量也剛好。我看現場很多家庭都點火鍋，應該也很好吃。

鳥類標本及幾個鳥巢標本。

臺灣黑熊專區。由於大雪山是臺灣黑熊的重要棲息地，經常發現黑熊出沒，因此設置一個專區提供相關的知識。

兩個小孩在這裡玩得蠻開心的。

大雪山植物化石展示區。旁邊還設置了一個小型圖書館，書架上放了一些林務局出版的書籍及其他閒書。太太在這裡發現林務局出版的幾本關於台灣古道的書籍，興味盎然的讀了起來。

停車場往上看到的一棵枯樹。

小神木步道（森林浴步道）

第一次到大雪山森林遊樂區的遊客都會先去走「雪山神木步道」，但其實遊客中心附近的這條「小神木步道」更加有趣，是一條名符其實的森林浴步道，非常適合全家大小來走走。兩個步道我都曾經走過，因此可以比較出二者不同之處（九年前走小神木步道的紀錄請參閱：大雪山小神木森林步道，更早之前走雪山神木步道時沒有留下紀錄）。雪山神木步道一路都是寬大的水泥路面，平坦好走，兩旁沒有樹林遮蔭，遊客的目標就是終點的雪山神木；小神木步道則是行走在森林裡面，步道沿線除了各種不同的植物之外，還有好幾棵紅檜巨木，散發出檜木的香氣。有些路段是木棧道，有些路段是石塊階梯，變化多端，讓人充分享受林間健走的樂趣。步道上還有一棵小神木，也相當值得一看。

小神木步道長度大約 1 公里左右，沿途都是茂密的森林，保留原始林的樣貌。

看這些從地底凸出的樹根，真是奇特，彷彿一隻隻魔爪。兒子說這些樹根好像一條條蛇。

陽光灑落樹林間，讓人感到非常愉快。健走時還會不時聞到檜木的香氣，真是不可思議！

小神木步道去程大多是下坡，有很多石頭階梯，石塊有大有小，崎嶇不平，走起來其實不太輕鬆，但是小孩覺得很有挑戰性。

遠遠的已經看到小神木了。

小神木就在步道旁邊，雖然角度有些傾斜，但卻非常高聳，枝葉蒼鬱。它是紅檜，身高 38 公尺、胸圍 9.8 公尺、樹齡1000歲。

小神木俯瞰著站在他腳下的我，一定覺得我很渺小吧！

自從上次來訪至今九年過去了，小神木依然挺拔健壯

要是人能夠跟神木一樣，越老越壯美，越老越有價值就好了！

步道過了小神木之後，繼續延伸通往大雪山林道 41K 處的柏油路面，要繞回遊客中心的話會走太遠，所以我們就在小神木附近回頭。

回程一路向上爬，對體能是一大考驗。

鋪設木棧道的路段特別美麗，走起來格外舒暢。

大家都很享受這次的林間健走。

來到中途的平台，休息一下。我們在這裡吃飯糰、零食。

突然間女兒發現了一隻鳥，趕緊拿出望遠鏡來瞧瞧。可惜小鳥一下子就飛進森林裡面，還來不及看清楚是什麼鳥。

從平台區很快的就回到雪山莊。

雪山莊前有幾棵楓樹，有的橘有的綠，有的卻已經枯掉了。走到這裡，我們的小神木步道健走算是圓滿完成。

收費站旁的楓葉

回程再次經過收費站附近，看到有許多遊客聚集，原來有楓葉，我也下車瞧瞧。這裡有一個觀景台、公廁、停車場。這裡也是「稍來小雪國家步道」的入口處。

從觀景台上看出去的風景。

看來還不夠冷，楓葉還沒有完全變色。後記：大雪山森林遊樂區的路程相當遙遠，上山前會經過最後兩家便利超商（一間小七，一間全家），建議先上廁所跟買點吃的東西，因為接下來要面對一連串的考驗。大雪山一直以來都禁止大型遊覽車進入，只有中型巴士以下車輛可以上山，由此可知路途蜿蜒不易會車。雪山神木，下次再來拜訪你！本篇發表於https://blog.xuite.net/chungchi2/flysonic/589490818