草嶺石壁、雲嶺之丘、木馬古道！ 暢玩古坑徜徉負離子祕境、360度環景視野開闊

雲林草嶺擁有豐富的地質和自然景觀，宛如置身人間仙境。 記者-歐彥君／攝

【旅奇傳媒/記者-歐彥君】現代人生活壓力大，來去綠意滿載的山林祕境，享受神仙滋味！雲林草嶺擁有豐富的地質和自然景觀，有雲嶺之丘、五元兩角、九芎神木、杉林步道及木馬古道等著名景點，草嶺石壁位於古坑鄉草嶺村，面積約500公頃，海拔1,500公尺，位於雲、嘉、南三縣的分界處；草嶺的北側，海拔約1,200公尺處，是雲林境內海拔最高的山村。

▲來到雲嶺之丘，如登天空之城360度環景視野開闊。 記者-歐彥君／攝

石壁社區有著豐富的天然資源，包括有名的炭窯遺址、高空木棧道、木馬古道、九芎神木、小桂林、蓬來瀑布步道、石壁仙谷步道、遊龍湖步道、楓葉林步道、福德神廟等自然風景區。社區內更有著豐富獨特的地質、瀑布、溪谷、竹林、茶園、果樹等地理景觀資源，透過有效的整合人文、生活、自然生態景觀等遊憩資源，提供民眾不同的知性、感性旅遊體驗。

▲石壁處於中海拔高度，林相豐富，有高濃度的負離子含量。 記者-歐彥君／攝

草嶺石壁地區是雲林古坑鄉近年發展相當快速的觀光區域，由於石壁處於中海拔高度，林相豐富，包含竹林、櫸木、杉木、樟樹以及各種濶葉林木，且經專家檢測負離子濃度非常高，是度假勝地、養生仙境。

草嶺石壁除了原有的風景區，原始森林保有大 自然原貌，且未受到地震影響而損毀。目前雲林縣政府也正積極開發此原始森林，使其成為雲林與南投、嘉義之間完整的森林生態休憩園區。區內將規劃有原始森林休閒步道、觀日台、露營區、烤肉區、訓導山訓場等，讓石壁成為一應俱全的多元化休閒度假場所。

草石山休閒農業區發展協會也積極培養數十名在地導覽人員，讓旅客漫遊草嶺石壁能夠深入了解在地風土民情。草石山休閒農業區發展協會將石壁觀光軸線規劃為三環兩線一望台。三環：美人谷櫻花環線、英雄嶺望海環線、友善村莊環線；兩線：雲嶺線（雲嶺之丘／五元兩 角／木馬古道）、好望角線（嘉南雲峰北線進，直達好望角，登山南線出）；一望台：（雲起亭／忘憂谷 ／雲海／晚霞／塔山景／懸空步道）。值得一提的是，石壁也打造出以休閒農業發展為主題的觀光遊程，以多元面向的農業體驗式旅遊，奠定未來發展利基。

▲竹林景緻如電影臥虎藏龍拍攝地。 記者-歐彥君／攝

木馬古道／竹林景緻如電影臥虎藏龍拍攝地

為石壁早年運送木材的木馬棧道，全長共有2.3公里，位於516公頃的林區內，仍保有完整的原始林木，為孟宗竹林、杉木林混合林；林間步道常有藍腹鷳出沒，宛如電影臥虎藏龍的竹林景緻和入口的木馬棧道給吸引了，極目所見密集參天的竹林，如此愜意悠閒的幽然景色，彷彿置身京都嵐山嵯峨野竹林小徑，令人讚嘆大自然然之美。

▲三個朱銘銅雕，是雲嶺一定要參觀的裝置術，代表此地位於雲林、嘉義、 南投的交界。 記者-歐彥君／攝

雲嶺之丘／如登天空之城360度環景視野開闊

享受360度全景觀，穿出杉林就到雲嶺之丘入口，望到清水溪匯入濁水溪，而山嶺的尾巴就是八卦山。竹山、二水、田中都可以清楚眺望，天氣晴朗時還可以看到濁水溪出海口。雲嶺之丘有一座名雕塑家朱銘的銅雕，是上雲嶺一定要參觀的裝置藝術，3位分別朝向不同方向傾身的塑像，代表此地位於3個縣市（雲林、嘉義、 南投）的交界。

▲五元兩角亭風景區美稱台版嵐山，竹林幽徑尋幽訪勝。 記者-歐彥君／攝

五元兩角亭風景區／台版嵐山竹林幽徑遊人如織

五元兩角亭風景區由孟宗竹編製一座座涼 亭和綠廊而成，取名因涼亭頂部上的角面有3角到9角等多座，加起來總共42個角，另外還有圓形1座則算為1元，所以加總起來就是五元兩角。景區內步道有一段如入京都嵐山竹林幽徑，被網紅狂讚為台版嵐山，因此湧入慕名而來的遊客。

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