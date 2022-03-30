回顧「2022高雄燈會」 愛河灣區美照 彷彿穿越時空的美
睽違20年「台灣燈會」再度回到高雄。如今的燈節進步許多，結合自然環境的藝術造景與多彩的燈光變化，感謝藝術家們的用心，值得來玩。
▲ 夢幻90秒，帶你一遊「2022台灣燈會在高雄」的美好
▲《聚光台灣 虎星高照》無人機展演
千萬年來，人們仰望星空，想像空中的神話故事。如今，我們創造屬於自己的星空、述說屬於臺灣、屬於高雄的故事和祝福。臺灣，四面環海的海洋島嶼。培育臺灣人的海洋性格，翻身躍起，擊出朵朵勇敢的浪花。我們從沒有忘記過每一個善意、每一種愛。用引以為傲的科技與世界連結，從不放棄任何一個擊球的機會，共同創造繁榮興盛的生活。虎嘯迎春，跨越舊的過去，虎虎生風地前進下一個美好。2022年臺灣燈會在高雄，我們一起以台灣之光照亮高雄、點亮臺灣，為世界帶來更多溫暖。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/event-loveriver/event_102.html(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲元流-光之群島 METAFLOWS - Light Islands
|台灣/有用主張「元」是基本與起始，是奧秘與未知。「元流」代表萬物的本源與流傳，也代表未知的流動與流變。如同世界的機制，有為卻又無為；又如自然的本質，有序卻又無序。「元流」是本次創作的核心思想，以光創造原點、以光師法自然、以光描繪軌跡、以光匯聚島嶼、以光建構地景。高雄港愛河灣，交織海與天、港與城，尺度壯闊，視野無垠。漂浮的11片六邊形是錯落海域間的島嶼，讓光在波浪上流動不息，持續匯聚想像與能量，組合成光之群島。海面上超越千坪的光藝術裝置，如海上閃耀的群礁，輝映著港區嶄新的城市建築體，也再創港灣前所未見的獨特光景。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-lightislands(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲大港虎橋 (浮橋/福橋)
|從真愛碼頭橫越愛河灣到光榮碼頭，跨過了400公尺的距離，讓大家可以走上海面，站在愛河灣的中央，從連結世界的角度，回望我們的城市。而這座「大港虎橋(浮橋/福橋)」，更是近距離欣賞海上作品「元流-光之群島」的唯一途徑。橋中央的環狀結構裝設了打上天際的光束，每一日的光束色彩隨著投票系統變換，同時民眾也藉由走進作品之間，進行一場前所未有的沉浸式體驗。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-ghb(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲台灣夢
|台灣/李文政形形色色的招牌，是台灣路上的光。交流道旁的動態霓虹燈管，閃爍著長途旅運需要的氣力；大街小巷穿插的繽紛招牌，展示著台式風格的生猛有力。藝術家李文政研究招牌、光、生存空間相互關係，在看似亂無章法的街邊景色裡，每一扇招牌代表著市井生活樣貌，蘊藏著土地記憶。以過去港區管制崗哨站為基礎，運用建築鷹架來搭建架設，呼應台灣建築物與招牌。每個時代生活都不容易，更何況身處後疫。這件作品背後，是討生活汗滴上的微光與寄望。有一盞光，就有生計，就有盼望，就能溫飽面臨世界失序狀態的靈魂，就能燃起我們繼續努力的鬥志。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-dream(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
|印度/Hari & Deepti來自印度的超人氣藝術家夫妻檔Hari&Deepti，以海洋為題，讓佇立在駁二港區數十年的管制站，變身成為精彩繽紛的紙雕水族箱。Hari&Deepti以白色紙張創作，一層一層，運用堆疊的效果將平面轉化為立體，再透過光影效果創造出層次與深度，整件作品如同一個精細且奇幻的舞台，充滿故事張力。透過管制站內部燈光變幻的投射，細緻的紙雕作品充滿魔力，雙層管制站共有8面作品，每一面猶如一方水族箱，可以看見充滿想像力的海底世界。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-seascape(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲大海怪幻想曲 Octopoda
|澳洲/Amigo&Amigo燈光互動設計工作室2018 繽紛雪梨燈節 參展作品深海裡的巨型生物從高雄港爬上了碼頭，伸展的八隻觸手串連著八只鐵桶做成的大鼓，一旦敲擊便化作夜裡幻彩的燈光，沿著觸手向上炫亮衝擊到腦部。蒸氣龐克不僅追憶工業革命的時代精神，更崇尚未來科技，如同高雄這座城市──深具百年工業歷史背景同時也擁抱未來科技發展。在超現實又帶著蒸汽龐克精神的場景中，每個人都可以盡情敲打鐵桶大鼓成為幻想曲的鼓手，隨著節奏，探索聲光與人與空間的關係，振奮著疫情期間各種疲憊的靈魂，重振旗鼓，重拾希望，樂觀面對未知的挑戰。延伸閱讀
>>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-octopoda(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲巨人的夢幻花園 Trumpet Flowers
|澳洲/Amigo&Amigo燈光互動設計工作室2018 繽紛雪梨燈節 參展作品碼頭成了巨人的奇幻花園，長出了一朵一朵比人還高的喇叭花。我們在花間穿梭，躲避被巨人發現的威脅，尋找春天的蹤跡。有如我們的後疫生活，小心翼翼，夾縫中尋找生機，對於希望，不曾放棄。這座濱海花園，由54朵高約2.5公尺到6公尺不等的巨型喇叭花所組成，花間傳出的樂音，讓我們遠離塵囂，忘卻煩擾，帶我們走進桃花源般的夢想世界，花朵燈光色彩的變換，五光十色，光彩奪目，與海港特有的景緻形成一處網美必訪景點，讓人留下最絢美的照片。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-trumpet(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲夜太美·大港橋
|台灣/陳萬仁在高雄大港橋下的海面上，陳萬仁創作出游動於水中的巨型錄像裝置。海水彷如真實覆蓋、流動於影像之中。影像中泳者相似於真實人身比例，也增添超現實感，創造出仿若真人游泳於海上的視覺效果。裝置內的動態影像，來自陳萬仁長期在臺灣海岸的空拍攝影，每名泳者都是偶然巧遇，而非刻意安排，就像真實人生境遇。在天地之間，泳者們悠遊於永恆的時間之海上，不斷循環。於此，陸地的喧囂被遠遠隔離在外，那寧靜水域中的獨泳者，在人群外擁抱靜謐，享受這迷人的夜晚。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-flow(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲千手光劍－機械手臂光之展演
|由全球領先半導體封裝與測試製造服務的公司「日月光集團」，與展演創意團隊「FREES」共同跨界策展。「千手光劍-機械手臂光之展演」是一場世界首創，展現AI人工智慧對於人類文明所創造出來的文化、武術、舞蹈及肢體行為藝術的學習研究型策展。集結史上最多六軸機械手臂，打造動感光影科技展演，運用AIoT的人工智慧整合力，將科技生產線上的工業設備煥化為猶如千手觀音般的奇幻聲光秀，藉由這一次的科技與藝術跨領域合作，試圖提出一個對未來生活的想像。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-lightsaber(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
▲I_光榮碼頭
|台灣/何采柔「I」的造型本身就像是英文大寫字母的我，同時它是一道門縫，也是一個座標。在白天，它就是一個單純佇立在不同場域的雕塑，讓人們透過他的存在而去注意到沿路的景色。到了夜晚，被點亮的I就像是推開門時從門縫中透出來的光線，一面為純粹的光源，為愛河開啟一道通往現在與未來想像的大門，而另一面為海洋與天際的視覺影像，為過往曾為重要港口基地的記憶與現代城市景觀形成不同時空的對話，在光榮碼頭的夜景中開啟一扇想像之門。延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/loveriver.html?display=love-i(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)
IG: binghunglee延伸閱讀 >>> 【2022台灣燈會在高雄 - 愛河灣區】
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