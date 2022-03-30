回顧「2022高雄燈會」 愛河灣區美照　彷彿穿越時空的美

千萬年來，人們仰望星空，想像空中的神話故事。如今，我們創造屬於自己的星空、述說屬於臺灣、屬於高雄的故事和祝福。臺灣，四面環海的海洋島嶼。培育臺灣人的海洋性格，翻身躍起，擊出朵朵勇敢的浪花。我們從沒有忘記過每一個善意、每一種愛。用引以為傲的科技與世界連結，從不放棄任何一個擊球的機會，共同創造繁榮興盛的生活。虎嘯迎春，跨越舊的過去，虎虎生風地前進下一個美好。2022年臺灣燈會在高雄，我們一起以台灣之光照亮高雄、點亮臺灣，為世界帶來更多溫暖。 延伸閱讀 >>> https://tw-light.tw/event-loveriver/event_102.html(資料來源：2022台灣燈會在高雄官網)